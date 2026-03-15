Công an thông báo nóng đến tất cả những ai nhận được cuộc gọi nhỡ có dấu hiệu này

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo thông qua các cuộc gọi “nháy máy” từ những số điện thoại lạ đang có xu hướng gia tăng và trở thành một trong những thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập thông tin cá nhân của người dân.

Các đối tượng thường sử dụng những đầu số không quen thuộc, thậm chí là các số điện thoại quốc tế hoặc số điện thoại giả mạo, gọi đến điện thoại của nạn nhân trong thời gian rất ngắn rồi nhanh chóng tắt máy.



Mục đích của các cuộc gọi này là kích thích sự tò mò của người nhận. Khi thấy cuộc gọi nhỡ từ một số lạ, nhiều người có xu hướng gọi lại để kiểm tra xem đó là ai hoặc có việc gì quan trọng. Tuy nhiên, khi người dùng gọi lại, họ có thể bị tính cước viễn thông rất cao, đặc biệt nếu đó là các số điện thoại quốc tế hoặc các đầu số dịch vụ có mức phí cao.

Trong một số trường hợp, đối tượng còn kết hợp các hình thức lừa đảo khác như giả danh nhân viên tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan chức năng để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng.

Không chỉ dừng lại ở việc khiến người dân gọi lại, nhiều đối tượng còn lợi dụng các cuộc gọi nháy máy để xác thực xem số điện thoại nào đang hoạt động. Sau khi xác định được những số điện thoại có người sử dụng, chúng sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc gọi lừa đảo khác với nhiều kịch bản tinh vi hơn nhằm tiếp cận và chiếm đoạt tài sản.﻿

Trước tình trạng này, các chuyên gia an ninh mạng và cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

Khi thấy cuộc gọi nhỡ từ các đầu số không quen thuộc, đặc biệt là các số có dấu “+” ở đầu hoặc các số dài bất thường, người dân tuyệt đối không nên gọi lại . Đồng thời, không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào như số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hay mật khẩu cho người lạ qua điện thoại.



Bên cạnh đó, người dân nên chủ động kiểm tra thông tin về các số điện thoại nghi ngờ thông qua các công cụ tra cứu trên Internet hoặc các ứng dụng cảnh báo cuộc gọi rác. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc bị làm phiền bởi các cuộc gọi nháy máy nhiều lần, người dùng nên chặn số điện thoại đó và thông báo cho cơ quan chức năng hoặc nhà mạng để được hỗ trợ xử lý.

Mỗi người dân cần chủ động trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng cần thiết để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng và qua điện thoại. Sự cảnh giác và hợp tác của cộng đồng sẽ góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi lừa đảo, bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình.

Khi nhận một cuộc điện thoại lạ, nghi ngờ là lừa đảo. Công dân cần làm các bước sau:

Bước 1: Lưu lại số điện thoại lừa đảo

Bước 2: Thu thập bằng chứng (nhật ký cuộc gọi, tin nhắn)

Bước 3: Báo cho cơ quan công an

Bước 4: Thông báo nhà mạng và chặn số

Gọi điện cho nhà mạng về số “rác” và chặn số lừa đảo không cho gọi tới nữa.﻿