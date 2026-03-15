Cách tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, người dân nên làm ngay để đảm bảo quyền lợi

Được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Bộ Công an, VNeID đang từng bước trở thành nền tảng số quốc gia cốt lõi, kết nối trực tiếp người dân với các dịch vụ của nhà nước và doanh nghiệp. Việc đưa các tiện ích an sinh xã hội lên nền tảng này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn mang lại sự thuận tiện tối đa cho người thụ hưởng. Để thực hiện việc tích hợp, người dùng chỉ cần chuẩn bị sẵn một tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản Mobile Money và đảm bảo ứng dụng VNeID của mình đã được kích hoạt định danh điện tử mức độ 2.

Các bước thực hiện tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID:

Bước 1 : Đăng nhập vào app VNeID, chọn mục "An sinh xã hội"

Bước 2 : Chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" , nhập số tài khoản ngân hàng của mình vào. Tài khoản hưởng an sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money.

Bước 3: Nhập mật khẩu VNeID 6 số

Bước 4: Người dùng nhập đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó tích chọn “Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…” và nhấn “Tiếp tục” . Hệ thống sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo cho đến khi hoàn tất.

Bước 5: Bấm "Gửi thông tin" : Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.

BHXH Việt Nam khẳng định, việc triển khai các tiện ích an sinh xã hội trên VNeID góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, minh bạch, an toàn.

Loạt tiện ích đột phá mới được cập nhật trên nền tảng

Bên cạnh chức năng chi trả an sinh, VNeID hiện đã tích hợp thành công hàng loạt giấy tờ quan trọng như căn cước, giấy tạm trú, giấy phép lái xe, đăng ký xe hay mã số bảo hiểm xã hội, cho phép người dân sử dụng hợp lệ để thay thế hoàn toàn bản cứng khi giao dịch.

Đặc biệt, kể từ cuối tháng 1 vừa qua, nền tảng này tiếp tục đón nhận những bản cập nhật mang tính đột phá. Hệ thống hiện đã chính thức hỗ trợ các chức năng định danh cho công dân dưới 14 tuổi, đồng thời số hóa các tài sản giá trị lớn như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Không dừng lại ở đó, người dân hiện có thể sử dụng trực tiếp VNeID để hiển thị vé metro và check-in các dịch vụ công cộng. Nền tảng cũng đã mở rộng sức mạnh khi triển khai dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông trong nước, song song với việc cập nhật toàn diện các thủ tục đăng ký, quản lý cư trú và cấp phát căn cước mới.