Thay đổi mới trên Google Maps ảnh hưởng đến 2 tỷ người dùng

Mới đây, Google cho biết họ đang thay đổi cách hoạt động của Google Maps bằng cách kết hợp dữ liệu bản đồ thời gian thực với mô hình AI Gemini. Tính năng mới mang tên Ask Maps cho phép người dùng đặt câu hỏi trực tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì phải tìm kiếm thủ công.

Thay vì phải gõ những từ khóa khô khan và tự lọc kết quả, người dùng giờ đây có thể thoải mái đặt ra những câu hỏi tình huống phức tạp. Bạn hoàn toàn có thể hỏi ứng dụng tìm một quán cà phê có chỗ sạc pin không phải xếp hàng, hay một sân tennis mở cửa muộn vào buổi tối. Bằng sức mạnh của Gemini, hệ thống sẽ phân tích kho dữ liệu khổng lồ từ hơn 300 triệu địa điểm và hàng trăm triệu đánh giá thực tế để đưa ra câu trả lời dạng hội thoại. Thậm chí, kết quả còn được cá nhân hóa sâu sắc dựa trên sở thích và thói quen di chuyển của từng cá nhân để đưa ra lựa chọn tối ưu nhất.

Song song với tính năng hỏi đáp, Google mang đến Immersive Navigation, một cuộc cách mạng thực sự về mặt hình ảnh điều hướng. Bản đồ giờ đây được hiển thị dưới dạng 3D cực kỳ chi tiết, mô phỏng chính xác các tòa nhà, địa hình và hệ thống cầu vượt trên tuyến đường. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo sẽ tự động phân tích hình ảnh thực tế để làm nổi bật các vạch kẻ đường, biển báo và đèn giao thông ở những điểm giao cắt phức tạp. Cơ chế này kết hợp cùng khả năng zoom thông minh giúp tài xế chủ động chuẩn bị sớm cho các thao tác chuyển làn. Giọng nói hướng dẫn cũng được tinh chỉnh lại để trở nên tự nhiên, gần gũi tựa như một người bạn đồng hành đang ngồi ở ghế phụ chỉ đường.

Không chỉ bám sát quá trình di chuyển, bản cập nhật này còn giải quyết triệt để sự "mù đường" ở những mét cuối cùng của chuyến đi. Khi tiến gần đến đích, ứng dụng sẽ tự động phân tích và đánh dấu chính xác vị trí cổng vào của tòa nhà, đồng thời đề xuất ngay các bãi đỗ xe lân cận. Hệ thống thậm chí còn chỉ rõ bạn nên dừng xe ở bên nào của con đường để thuận tiện nhất. Đây là một nâng cấp vô cùng thiết thực, giúp người dùng thoát khỏi cảnh chật vật chạy lòng vòng tìm chỗ gửi xe hay loay hoay xác định đúng mặt tiền của điểm đến giữa những khu phố đông đúc.