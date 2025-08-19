Miễn học phí, học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền nào trong năm học mới?

Trong phiên họp ngày 28/2, Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025-2026 (từ tháng 9/2025 trở đi).

Điều này đồng nghĩa với việc, phụ huynh không phải đóng học phí cho con trong năm học tới đây. Tuy nhiên các khoản thu khác vẫn phải đóng góp đầy đủ. Dưới đây là một số khoản thu nhà trường được phép thu và phụ huynh học sinh phải đóng góp vào đầu năm học mới.

Dù được miễn học phí, học sinh vẫn phải đóng những khoản phí khác trong năm học mới. (Ảnh minh hoạ)

Đồng phục

Căn cứ theo Điều 9, Thông tư 26/2009, kinh phí cho việc may, mua, thuê, mượn đồng phục và lễ phục lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, đóng góp của học sinh, sinh viên hoặc các nguồn thu hợp pháp khác và phải được công khai thu, chi.

Như vậy nhà trường được phép thu tiền danh mục đồng phục học sinh và phụ huynh phải đóng góp đầy đủ.

Bảo hiểm y tế học sinh

Theo quy định Luật Bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế.

Trong khi đó, Nghị định số 188/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó có nội dung nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên từ 30% lên tối thiểu là 50%.

Hiện mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của học sinh được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó, mức lương cơ sở đang áp dụng 2.340.000 đồng/tháng.

Mức đóng bảo hiểm y tế đối với mỗi học sinh, sinh viên trong một năm là 4,5% x 2.340.000 x 12 tháng = 1.263.600 đồng/năm.

Từ năm học tới, khi thực hiện mức hỗ trợ mới tối thiểu 50% từ ngân sách nhà nước, học sinh sẽ đóng tối đa 631.800 đồng/năm.

Một số khoản thu khác

Ngoài ra, phụ huynh phải đóng thêm một số khoản tiền riêng thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh ở từng địa phương, hoặc thu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân từng tỉnh/thành. Những khoản tiền này bao gồm: Tiền ăn, chăm sóc bán trú, trang thiết bị phục vụ bán trú, quỹ lớp, học phẩm cho trẻ mầm non, nước uống.

Trước đây, nhà trường được phép thu tiền học thêm của học sinh theo Thông tư 17/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, trong nội dung Thông tư 29/2024 vừa ban hành thay thế thông tư cũ, Bộ GD&ĐT quy định nhà trường không được phép thu tiền học thêm của học sinh, kinh phí tổ chức dạy thêm trích từ ngân sách.