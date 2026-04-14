Miền Bắc nắng nóng trước khi đón không khí lạnh

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 30-32 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Hà Nội hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo ngày mai, nắng nóng có xu hướng giảm dần ở miền Bắc. Từ chiều tối và đêm 16/4 đến ngày 17/4, miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất giảm xuống còn 28-31 độ, thời tiết mát mẻ.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Đà Nẵng đến Phú Yên cũ hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo nắng nóng gay gắt tại Thanh Hoá đến Phú Yên cũ kéo dài đến hết ngày 16/4. Từ 17/4, nắng nóng dịu dần, riêng Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh có thể đón mưa dông rải rác từ chiều tối và đêm ngày 16/4 đến ngày 17/4.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên hôm nay nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Nam Bộ hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo từ mai (15/4), nắng nóng dịu dần ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Từ chiều tối 15/4 đến ngày 17/4, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.