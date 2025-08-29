Miền Bắc, miền Trung đón mưa rất lớn từ chiều tối nay

Khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng ít mưa, từ chiều tối và đêm bắt đầu có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 30-32 độ.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ ngày ít mưa, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 29-31 độ.

Dự báo đợt mưa lớn ở miền Bắc sẽ kéo dài từ chiều tối và đêm nay đến ngày 31/8 với lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt diện rộng và lũ quét, sạt lở đất, nhất là sau khi đồng bằng và trung du Bắc Bộ vừa hứng chịu một đợt mưa rất lớn do bão số 5.

Mưa lớn tiếp tục bao trùm miền Bắc, miền Trung từ chiều tối và đêm nay (29/8).

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế sẽ là trọng tâm đợt mưa rất lớn ở miền Trung. Ngày hôm nay, khu vực này nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều tối và đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo lượng mưa ở Thanh Hoá đến Huế từ chiều tối nay đến 31/8 phổ biến 150–350mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày hôm nay ít mưa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và đêm nay ở duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.