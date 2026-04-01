Microsoft bị điều tra

Cơ quan quản lý cạnh tranh của Anh đang chuẩn bị mở một cuộc điều tra quan trọng nhằm vào Microsoft - một động thái cho thấy cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu bước vào vòng kiểm soát của các nhà chức trách.

Theo thông báo từ Competition and Markets Authority (CMA), cơ quan này sẽ đánh giá liệu Microsoft có nên bị xếp vào nhóm doanh nghiệp sở hữu “vị thế thị trường chiến lược” hay không. Nếu điều này xảy ra, tập đoàn công nghệ Mỹ sẽ phải tuân thủ một loạt quy định nghiêm ngặt tương tự những gì Google hay Apple từng đối mặt.

Trung tâm cuộc điều tra là mảng phần mềm doanh nghiệp - nơi Microsoft đang nắm giữ lợi thế áp đảo với hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Office, bao gồm Teams và trợ lý AI Copilot. CMA lo ngại sức mạnh này có thể trở thành rào cản vô hình, khiến các đối thủ mới nổi - đặc biệt trong lĩnh vực AI - khó có cơ hội chen chân.

Không phải ngẫu nhiên mà các đối thủ như Amazon Web Services và Google Cloud lên tiếng. Họ cho rằng Microsoft đang áp dụng chính sách giá bất lợi, khi khách hàng sử dụng phần mềm của hãng trên nền tảng đám mây khác phải trả chi phí cao hơn so với Azure - dịch vụ “cây nhà lá vườn”.

Điều đáng chú ý là cuộc điều tra diễn ra đúng thời điểm thị trường AI bùng nổ, với sự xuất hiện nhanh chóng của các công cụ như Claude hay Gemini. Trong bối cảnh đó, quyền lực của các “ông lớn” phần mềm truyền thống như Microsoft càng trở nên nhạy cảm hơn.

Dù vậy, CMA vẫn tỏ ra thận trọng. Thay vì lập tức áp đặt các biện pháp mạnh, cơ quan này cho biết sẽ theo dõi cam kết từ Microsoft và AWS trong việc giúp khách hàng dễ dàng chuyển đổi giữa các nền tảng, cũng như cải thiện khả năng luân chuyển dữ liệu. Một cuộc rà soát tiếp theo sẽ diễn ra sau 6 tháng.

Phía Microsoft khẳng định sẵn sàng hợp tác, nhấn mạnh AI đang làm thay đổi thị trường với tốc độ chưa từng có. Trong khi đó, AWS cũng cam kết mở rộng quyền lựa chọn cho khách hàng.

Trước đó, cơ quan chống độc quyền của Nhật Bản cũng tiến hành khám xét văn phòng Microsoft Japan. Động thái nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản (JFTC) nhằm làm rõ liệu “gã khổng lồ” phần mềm Mỹ này có hành vi cản trở không phù hợp đối với những khách hàng sử dụng nền tảng Azure khi họ muốn chuyển sang hoặc sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây khác hay không.

Trọng tâm của cuộc điều tra xoay quanh các điều khoản hợp đồng và cấu trúc cấp phép phần mềm. Giới chức Nhật Bản được cho là đang xem xét liệu Microsoft có áp đặt các điều kiện kỹ thuật hoặc tài chính khiến khách hàng gặp khó khăn, tốn kém hơn khi triển khai phần mềm của hãng trên nền tảng đám mây đối thủ, thay vì sử dụng Microsoft Azure hay không. Nếu bị xác định là hành vi hạn chế cạnh tranh, vụ việc có thể tạo tiền lệ lớn cho toàn bộ thị trường điện toán đám mây tại Nhật Bản.

Microsoft hiện là một trong ba nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhất thế giới, cùng với Amazon (AWS) và Google (Google Cloud). Tại Nhật Bản, Azure đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp và khu vực công.

Theo: Financial Times