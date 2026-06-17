Messi ghi bàn tại 5 kỳ World Cup san bằng kỷ lục thế kỷ của Ronaldo

Siêu phẩm phút 17 đưa Messi vào "ngôi đền" huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại tại World Cup.

Sáng ngày 17/6 , siêu sao Lionel Messi đã chính thức viết nên một trang sử mới cho bóng đá thế giới khi đá chính và ghi bàn trong trận mở màn của đội tuyển Argentina gặp Algeria tại vòng bảng World Cup 2026.

Bằng việc xỏ giày ra sân, Lionel Messi đã chính thức độc chiếm kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới thi đấu 6 kỳ World Cup khác nhau (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026). Cột mốc này cũng đánh dấu trận đấu thứ 200 của siêu sao trong màu áo ĐKVĐ thế giới.

Messi lần thứ 6 dự World Cup (Ảnh: BR Football)

Sự bùng nổ của lịch sử chưa dừng lại ở đó. Phút thứ 17 của trận đấu, Messi khiến các khán đài nổ tung bằng một siêu phẩm, mở tỉ số cho Argentina. Pha lập công này không chỉ mang về lợi thế cho đội nhà mà còn giúp siêu sao 39 tuổi chính thức cân bằng kỷ lục vĩ đại của đại kình địch Cristiano Ronaldo, trở thành một trong hai cầu thủ trong lịch sử ghi bàn tại 5 kỳ World Cup khác nhau.

Tuy nhiên, hành trình chạm đến cột mốc này của hai siêu sao có sự khác biệt thú vị. Nếu như Cristiano Ronaldo thiết lập kỷ lục ghi bàn ở 5 kỳ liên tiếp (từ 2006 đến 2022), thì Lionel Messi lại đạt được thành tích này qua các năm 2006, 2014, 2018, 2022 và 2026. Anh từng có một giải đấu "tịt ngòi" đáng tiếc vào năm 2010 tại Nam Phi.

Ảnh: FIFA

Ảnh: FIFA

Ảnh: FIFA

Ảnh: FIFA

Ảnh: FIFA

Đặc biệt hơn, bàn thắng vào lưới Algeria diễn ra đúng vào ngày 17/6, tròn 20 năm kể từ khi Messi ghi bàn thắng đầu tiên tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (vào lưới Serbia & Montenegro năm 2006). Sự bền bỉ đáng kinh ngạc trong suốt hai thập kỷ qua đã giúp Messi nâng tổng số pha lập công tại World Cup lên con số 14, san bằng thành tích của Kylian Mbappe và Gerd Muller, đồng thời áp sát kỷ lục ghi 16 bàn mọi thời đại của huyền thoại người Đức Miroslav Klose.