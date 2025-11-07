Mẹo bảo quản bánh mì khiến người xem phải thốt lên: “Trời ơi, sao tôi chưa từng nghĩ ra cách này”

Giữ cho bánh mì tươi lâu sau khi đã mở gói thường không dễ dàng. Có thể bạn đã thử xoắn miệng túi lại để đóng kín hoặc dùng lại nhãn dán ban đầu, nhưng đây không phải là cách hiệu quả nhất.

Khi bạn lấy bánh mì ra lần sau, túi thường đã bung ra hoặc nhãn dán bị rơi mất, khiến bánh mì bị khô và không còn tươi. Một người dùng TikTok có tên @vickygilchrist_ đã chia sẻ một cách làm sáng tạo, vừa hiệu quả vừa đơn giản. Cô cho biết mẹo này đã “thay đổi cuộc đời cô” và khuyến khích mọi người nên thử. Nhiều người xem cũng tỏ ra rất ấn tượng với mẹo mới này.

Một người bình luận: “Trời ơi, sao tôi chưa từng nghĩ ra cách này?” Người khác thì nói mẹo này “rất thông minh”.

Trong video, người phụ nữ xoắn chặt phần đầu của túi bánh mì lại. Sau đó, cô gập ngược phần miệng túi lại sao cho bao trùm ổ bánh. Với cách này, túi sẽ không bị bung ra và bánh mì sẽ giữ được độ tươi đến lần dùng tiếp theo.

Mẹo bảo quản bánh mì tươi lâu.

Mẹo này không chỉ giúp bánh mì tươi lâu hơn mà còn ngăn côn trùng tiếp xúc với nó.

Ngoài ra, cất túi bánh mì trong tủ bếp là điều quan trọng để duy trì độ tươi, kết cấu và độ an toàn. Khi bánh mì bị tiếp xúc với không khí, nó nhanh chóng mất độ ẩm, dẫn đến khô và cứng. Để trong tủ đúng cách sẽ giúp bánh giữ được độ mềm và hương vị lâu hơn.

Bạn cũng có thể dùng hộp đựng bánh mì tại nhà để giúp bánh luôn tươi, cách này sẽ tạo ra một không gian kín khí hơn.

Bảo quản bánh mì trong tủ mát, khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc nguồn nhiệt sẽ giúp kéo dài thời gian sử dụng.

Hy vọng với mẹo hay nhà bếp này, bạn có thể có thể giảm lãng phí thực phẩm, tiết kiệm tiền và đảm bảo bánh mì của bạn luôn tươi ngon nhất có thể.



