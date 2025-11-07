Nữ diễn viên hạng A sống trong căn nhà 300 tỷ

Châu Tấn là một trong Tứ đại Hoa đán lừng danh của màn ảnh Hoa ngữ đầu những năm 2000, cùng với Triệu Vy, Từ Tịnh Lôi và Chương Tử Di. Cô ghi dấu ấn sâu đậm qua những vai diễn kinh điển trong Cao Lương Đỏ, Họa Bì hay Hậu Cung Như Ý Truyện. Không chỉ thành công trong nghệ thuật, cô còn sở hữu khối tài sản đáng nể, trong đó nổi bật là căn Tứ hợp viện cổ kính giữa lòng Bắc Kinh, được định giá khoảng 300 tỷ đồng.

Tứ hợp viện hay còn gọi là "tứ hợp phòng" - là kiểu nhà truyền thống của vùng Hoa Bắc, gồm bốn dãy nhà xây quây quanh một sân vườn trung tâm theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Theo lối kiến trúc cổ, nhà chính thường nằm ở hướng Nam hoặc Bắc, hai nhà ngang ở hướng Đông và Tây, tất cả tạo nên một không gian khép kín, đăng đối và hài hòa, biểu tượng của nếp sống thanh nhã và kín đáo của người xưa. Sở hữu một Tứ hợp viện giữa lòng Bắc Kinh được xem là minh chứng cho địa vị và sự giàu sang bậc nhất.

Châu Tấn là một trong Tứ đại hoa đán của điện ảnh Trung Quốc

Tứ hợp viện của Châu Tấn tọa lạc trong khu dân cư cổ được bảo vệ nghiêm ngặt, gồm ít nhất 13 gian nhà mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống Bắc Kinh. Qua phối cảnh 3D và hình ảnh thực tế, có thể thấy khu nhà có quy mô rộng rãi, được xây dựng tinh xảo và giữ trọn nét cổ kính đặc trưng. Nhiều chuyên gia bất động sản ước tính, "kế hoàng hậu" đã chi khoảng 300 tỷ đồng để sở hữu không gian sống đậm chất hoài cổ này.

Cơ ngơi của Châu Tấn mang dáng dấp phủ đệ của hoàng thân quốc thích trong các bộ phim cung đình xưa

Một góc trong nơi ở của nàng Đại hoa đán cho thấy quần thể Tứ hợp viện cổ kính với mái ngói đen kẻ sóng lớn, tạo không gian khép kín và đăng đối đặc trưng

Tứ hợp viện nằm tại trung tâm Bắc Kinh, trong ngõ Nam La Cổ, được bao quanh bởi bức tường cao gần 4m để đảm bảo an toàn và riêng tư. Lối vào rộng rãi, có khu vực đậu xe tiện nghi và thuận tiện cho sinh hoạt

Bức tường cao gần 4m bao quanh mặt chính của Tứ hợp viện được cho là cao hơn đáng kể so với các ngôi nhà lân cận. Phía trên còn được gia cố thêm lớp kính hoặc lưới sắt để tăng tính riêng tư

Giống như nhiều Tứ hợp viện truyền thống khác, ngôi nhà có những khung cửa sổ sơn đỏ đặc trưng. Ở sân chung, Châu Tấn bố trí bàn ghế để tiện tiếp khách, trò chuyện và tận hưởng không gian yên tĩnh giữa khu nhà cổ

Cửa tròn mang đậm nét kiến trúc truyền thống. Trong các Tứ hợp viện, cũng bởi tính chất nhà khép kín, chủ nhà thường trồng rất nhiều cây xanh để tạo sự thoáng đãng, vừa đáp ứng tính thẩm mỹ