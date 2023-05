Meg 2: The Trench - Cá mập cổ đại khổng lồ quay trở lại và điên rồ hơn trước trong trailer đầu tiên

Kể từ bộ phim kinh điển "Jaws" năm 1975 của đạo diễn Steven Spielberg, cá mập ngoài biển đã trở thành một nỗi sợ in sâu trong tâm trí người yêu điện ảnh, và trở thành một thể loại phim kinh dị đặc thù với hàng tá phim tương tự kể từ đó cho tới giờ. Ở mùa hè năm nay, khán giả sẽ có cơ hội đến với phần tiếp theo của "The Meg", bộ phim bom tấn về cá mập khổng lồ với sự góp mặt của ngôi sao hành động Jason Statham. Phim mới có tên là Meg 2: The Trench, và hãng phát hành Warner Bros. đã hé lộ trailer chính thức của phim hồi đầu tuần này như dưới đây.

Trailer chính thức đầu tiên của "Meg 2: The Trench"

Ra mắt hồi năm 2018, "The Meg" đưa khán giả theo chân nhân vật Jonas Taylor (Jason Statham), một người thợ lặn tài giỏi, và một nhóm các nhà khoa học bỗng gặp phải một con cá mập cổ đại Megalodon dài khoảng 23 mét trong khi thực hiện một nhiệm vụ giải cứu ở đáy Thái Bình Dương. Với kinh phí ước tính 130 – 178 triệu USD, bộ phim này nhận được đánh giá chuyên môn ở mức trung bình, nhưng nhiều người có cảm nhận tốt về tính chất giải trí, mua vui mùa hè của nó. Quan trọng hơn, "The Meg" là một sản phẩm thành công về mặt thương mại khi thu về tới 530 triệu USD toàn cầu. Do vậy, phần hai được đưa vào sản xuất là chuyện đương nhiên.

Poster chính thức của "Meg 2: The Trench"

"Meg 2: The Trench" được đạo diễn bởi Ben Wheatley, và có kịch bản được truyền cảm hứng bởi cuốn sách "The Trench" năm 1999 của tác giả Steve Alten. Trong cuốn tiểu thuyết đó, nhân vật do Jason Statham thủ vai giờ đây hoàn toàn tập trung vào việc nghiên cứu cá mập Megalodon sau khi phát hiện sự tồn tại của sinh vật này ở câu chuyện trước. Ngoài sự trở lại của Jason Statham, bộ phim sẽ còn có Sienna Guillory, Cliff Curtis, Shuya Sophia Cai, Page Kennedy, Skyler Samuels, Sergio Peris-Mencheta, và Ngô Kinh đảm nhiệm những vai quan trọng khác.

Từ những gì được thấy trong trailer, "Meg 2: The Trench" hứa hẹn sẽ còn điên rồ hơn cả phim đầu tiên trên nhiều phương diện, từ cá mập khổng lồ hơn nữa cho tới các cảnh hành động không tưởng của nhân vật chính. Dự kiến, bộ phim bom tấn này sẽ được phát hành ở nhiều nơi từ ngày 4 tháng 8 năm 2023, và có thể sẽ tái lập thành công tương tự phần đầu tiên.