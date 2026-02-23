Mẹ tôi duy trì 10 thói quen trước khi ngủ suốt 30 năm: Sáng nào cũng bắt đầu nhẹ tênh, không vội vã

Phòng bếp: Không để vấn đề qua đêm

Nguyên tắc của mẹ rất rõ ràng: "Đừng nói để mai tính". Sau bữa tối, dù muộn đến đâu, bếp cũng phải sạch.

Bát đĩa không bao giờ được để qua đêm. Nồi, chảo, đũa, thìa – tất cả đều được rửa sạch, để ráo. Cốc uống nước được úp ngược để khô tự nhiên. Mặt bếp, máy hút mùi, mặt bàn được lau lại bằng khăn ẩm để dầu mỡ không tích tụ.

Sau khi lau khô nồi, mẹ còn quét một lớp dầu mỏng để chống gỉ. Việc này chỉ mất vài chục giây, nhưng giúp đồ dùng bền hơn nhiều năm.

Thức ăn thừa được xử lý gọn gàng. Rác được mang xuống ngay khi bà đi dạo buổi tối. Bồn rửa được làm sạch, thỉnh thoảng đổ thêm dung dịch thông cống để tránh mùi hôi.

Khăn lau bếp và khăn lau tay được giặt, vắt khô, phơi ngay trong đêm.

Tổng thời gian? Khoảng 10 phút.

"Bỏ bê nhà bếp một tối, sáng hôm sau sẽ thấy áp lực như mắc nợ", mẹ nói. Và đúng là vậy. Một căn bếp sạch khiến buổi sáng nhẹ hẳn.

Phòng tắm: 5 phút để đổi lại cả tuần đỡ cực

Mẹ tắm khá sớm. Quần áo được bỏ ngay vào giỏ giặt. Mùa hè, bà gom hai ngày rồi mới giặt để tiết kiệm điện nước.

Nước lạnh chảy trước khi tắm không bị lãng phí – bà dùng để rửa dép hoặc lau sàn.

Sau khi tắm xong, mẹ dùng gạt nước lau sạch tường, kính và sàn. Vòi nước inox được lau khô bằng khăn mềm để không đọng vệt. Bồn rửa được lau lại một lần để tránh ố vàng.

Mọi thứ khô ráo trước khi đi ngủ.

Bà từng nói một câu tôi rất nhớ: "Dọn 5 phút mỗi ngày dễ hơn dọn 2 tiếng cuối tuần".

Giữ phòng tắm sạch không chỉ để đẹp. Nó tạo cảm giác trật tự, gọn gàng – và cảm giác đó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng.

Phòng khách và phòng ăn: Trả mọi thứ về đúng chỗ

Bàn trà, bàn ăn được lau sạch. Gối tựa chỉnh ngay ngắn. Đệm sofa được vuốt phẳng.

Một ấm nước được đun sôi rồi đổ vào bình giữ nhiệt. Sáng hôm sau có nước nóng ngay, không phải đợi.

Mèo được thay nước, thêm thức ăn. Cây được phun sương. Hoa tươi được thay nước, thêm chút đường để giữ lâu hơn.

Nghe có vẻ tỉ mỉ. Nhưng tất cả chỉ mất thêm vài phút.

Điều tôi thích nhất là thói quen chuẩn bị quần áo và túi xách cho ngày hôm sau. Mẹ đặt sẵn bộ đồ sẽ mặc, chuẩn bị túi, giấy tờ, chìa khóa.

Bà loại bỏ hoàn toàn sự lúng túng buổi sáng.

"Khi không phải lựa chọn nhiều, đầu óc sẽ còn năng lượng cho việc quan trọng hơn", mẹ nói.

Thư giãn trước khi ngủ: Không quên chăm sóc chính mình

Sau khi mọi thứ xong xuôi, mẹ dành 15–20 phút cho bản thân.

- Ngâm chân. Xoa bóp cổ vai. Hoặc chỉ ngồi yên uống trà.

- Không điện thoại, không tivi ồn ào.

Bà bảo đó là cách "chuyển từ chế độ làm việc sang chế độ nghỉ ngơi".

Điều tôi nhận ra sau nhiều năm quan sát: Những việc mẹ làm không hề cao siêu. Không khóa học quản lý thời gian. Không công thức thần kỳ.

Chỉ là:

- Xử lý việc nhỏ ngay khi phát sinh

- Không để nhà cửa thành "mớ hỗn độn tâm lý"

- Chuẩn bị trước để giảm áp lực tương lai

Khi bước vào buổi sáng mà không phải đối mặt với đống việc còn sót lại từ hôm qua, con người ta tự nhiên sẽ bình tĩnh hơn.

Người sống ngăn nắp thường có cảm giác kiểm soát tốt hơn. Và cảm giác kiểm soát ấy, lâu dần, ảnh hưởng đến cả cách họ đối diện khó khăn.

Tôi từng nghĩ mẹ cầu toàn. Nhưng giờ tôi hiểu: Bà chỉ không muốn nợ lại ngày mai.

Tóm lại

Những việc lặt vặt nếu giải quyết trong tối nay, ngày mai sẽ nhẹ đi rất nhiều. Một căn bếp sạch. Một phòng tắm khô ráo. Một bộ quần áo chuẩn bị sẵn. Một ấm nước đợi sẵn.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy đã giúp mẹ tôi 54 tuổi vẫn luôn điềm tĩnh, gọn gàng và hiếm khi vội vã. Có lẽ "biết sống" không phải là làm điều lớn lao. Mà là biết chuẩn bị cho ngày mai ngay từ tối hôm nay.