Căn bếp 230 triệu của vợ chồng trẻ Hà Nội: Có món đồ hơn 40 triệu, nhìn là hiểu vì sao ai cũng mê

Gia đình H (gồm hai vợ chồng và một em bé, sở hữu kênh TikTok @nha3ho), hiện đang sinh sống trong một căn chung cư tại Hà Nội. Trên trang cá nhân, H thường xuyên chia sẻ về tổ ấm của mình với rất nhiều tips hay ho, từ cách bố trí nội thất, sắp xếp đồ đạc đến tối ưu công năng cho không gian nhỏ. Nhờ vậy, kênh của H thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là những gia đình trẻ đang chuẩn bị hoàn thiện căn hộ đầu tiên.

Trong không gian sống, căn bếp chính là khu vực được vợ chồng H đầu tư nhiều nhất. Theo chia sẻ, đây là nơi sử dụng hàng ngày, gắn liền với sinh hoạt và bữa ăn gia đình, nên cả hai sẵn sàng chi mạnh tay hơn, còn những khu vực khác thì cân đối trong khả năng. Tổng chi phí hoàn thiện căn bếp rơi vào khoảng 230 triệu, bao gồm đầy đủ hệ tủ, thiết bị và các phụ kiện hiện đại.

Tủ bếp kịch trần: 45,7 triệu

Điểm nhấn đầu tiên của căn bếp là hệ tủ bếp kịch trần với chi phí gần 46 triệu đồng. Thiết kế tủ cao sát trần giúp tận dụng tối đa không gian lưu trữ, đặc biệt phù hợp với các căn hộ chung cư có diện tích hạn chế.

Nhờ đó, toàn bộ đồ dùng, vật dụng bếp được cất gọn gàng, giúp không gian luôn ngăn nắp, sạch sẽ và thông thoáng. Phần cánh tủ sử dụng gam màu sáng, kết hợp thiết kế tối giản, mang lại cảm giác hiện đại, nhẹ nhàng.

Bàn đảo kết hợp bàn ăn: 44 triệu

Khu vực trung tâm của căn bếp là bàn đảo kết hợp bàn ăn, vừa đóng vai trò làm nơi sơ chế, chuẩn bị đồ ăn, vừa là không gian dùng bữa cho cả gia đình.

Riêng phần bàn đảo có chi phí khoảng 32 triệu đồng, trong khi phần chân gỗ của bàn ăn là 12 triệu. Thiết kế liền mạch này giúp tối ưu diện tích, đồng thời tạo sự kết nối giữa khu vực nấu nướng và sinh hoạt chung, mang đến cảm giác ấm cúng, gần gũi.

Bàn đảo chính là món đồ được mọi người quan tâm nhất. H chia sẻ, vợ chồng cô đặt thiết kế riêng chiếc đỏ bếp kiêm bàn ăn này, để tối đa công năng sử dụng. Trong đó có ngăn đựng nồi áp suất, nồi chiên, có thể kéo ra kéo vào khi sử dụng.

Ngoài ra bàn đào còn được thiết kế thêm ổ điện để có thể dùng thiết bị điện ngay tại bàn, rất tiện khi cả nhà ăn lẩu, hay nấu nướng hàng ngày. Đường điện sẽ được thợ đi ngầm từ bếp sang bàn đảo, đi ngầm xuống sàn rồi mới lát sàn gỗ nên không hề có dấu vết nào mà vẫn an toàn với gia đình cho trẻ nhỏ.

Tủ đồ khô, bản lề, tay nâng: 36 triệu

Ngoài ra, hệ tủ đồ khô, tủ gia vị, bản lề và tay nâng cũng được đầu tư kỹ lưỡng với chi phí khoảng 32 triệu đồng. Các ngăn tủ được chia khoa học, thuận tiện cho việc phân loại và cất giữ thực phẩm, gia vị, đồ dùng bếp. Những chi tiết nhỏ như giá đựng bát, khay thìa dĩa với giá khoảng 4 triệu cũng góp phần giúp căn bếp thêm gọn gàng, tiện nghi.

Đồ điện tử trong bếp: Hơn 102 triệu

Về thiết bị, căn bếp được trang bị đầy đủ các đồ gia dụng hiện đại phục vụ cho cuộc sống bận rộn. Tủ lạnh 3 cánh trị giá 27 triệu, máy rửa bát 28 triệu, bếp từ gần 16 triệu và máy hút mùi khoảng 5 triệu giúp việc nấu nướng, dọn dẹp trở nên nhanh chóng, nhẹ nhàng hơn.

Bên cạnh đó, bộ chậu và vòi rửa gần 9 triệu cùng máy lọc nước hơn 10 triệu cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo sự tiện lợi và an toàn trong sinh hoạt hàng ngày.

Gia đình còn trang bị thêm nồi chiên hơi nước và nồi áp suất với tổng chi phí khoảng 7,5 triệu, giúp việc chế biến món ăn đa dạng, tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Căn bếp 230 triệu khi Tết đến Xuân về

Khi Tết đến, Xuân về, căn bếp nhà H lại khoác lên mình diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp hơn hẳn. Một cành đào tươi thắm, vài lọ hoa nhỏ xinh được bày biện tinh tế ngay trên bàn đảo, kết hợp cùng những chi tiết trang trí mang đậm không khí ngày Tết, khiến không gian bếp trở nên sinh động và tràn đầy sức sống.

(Nguồn: @nha3ho)