Cụ ông gây sốt vì trồng củ cải trên ban công: Củ to trắng muốt, chăm như báu vật khiến dân mạng "phát sốt"

Giữa nhịp sống hối hả, có những điều rất nhỏ lại khiến người ta chậm lại vài nhịp. Một cụ ông ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) mới đây bất ngờ trở thành hiện tượng mạng chỉ vì… trồng củ cải trên ban công. Không phải vườn rộng, không phải nhà đất có sân, chỉ là vài chiếc xô nước khoáng lớn đặt nơi có nắng đẹp nhất. Thế nhưng thành quả lại khiến hàng nghìn người trầm trồ.

Những củ cải tròn trịa, trắng muốt, căng mọng đến mức suýt làm cong miệng chai nhựa. Lá xanh mướt, khỏe khoắn, nhìn thôi đã thấy "mát mắt".

Ban công nhỏ, niềm vui lớn

Chủ nhân của khu "vườn ban công" này là blogger có biệt danh Qingke Grandpa. Sau khi nghỉ hưu, ông không còn bận rộn như trước. Thay vì để thời gian trôi qua vô nghĩa, ông chọn gieo hạt.

Ông gom những chiếc xô nước khoáng cũ, đục lỗ thoát nước, đổ đất vào và bắt đầu trồng củ cải. Từ những hạt nhỏ xíu, vài ngày sau nhú mầm, rồi dần dần thành những củ tròn đầy sức sống.

Điều khiến nhiều người thích thú không chỉ là kích thước củ cải, mà còn là cách ông chăm chúng. Dù củ đã đến kỳ thu hoạch, ông vẫn không nỡ nhổ lên. Mỗi ngày, ông dùng khăn sạch lau nhẹ từng củ như lau một món đồ quý.

Có người hỏi: "Sao không ăn đi?". Ông chỉ cười. Giờ đây đâu thiếu củ cải để ăn. Điều ông quý là cảm giác từ gieo hạt đến chờ đợi, từ nhìn mầm nhú lên đến lúc củ lớn dần từng ngày. Đó là thành tựu của thời gian, không phải của tiền bạc.

Củ cải gì mà tròn như quả táo?

Phần bình luận nhanh chóng "nổ ra tranh luận" về giống củ cải. Người nói đó là củ cải trắng tròn, người gọi là củ cải táo, người khác lại cho là củ cải mùa xuân.

Thực tế, củ cải trắng có rất nhiều giống, mỗi vùng một tên gọi. Chỉ nhìn qua hình ảnh, rất khó xác định chính xác. Nhưng điều đó dường như không còn quan trọng. Điều quan trọng là cách ông cụ biến một ban công nhỏ thành nơi nuôi dưỡng sự sống.

Bí quyết trồng củ cải to khỏe trên ban công

Nhiều người tò mò: Làm sao trồng trong xô nước khoáng mà củ vẫn to đến vậy?

Ông chia sẻ một số kinh nghiệm cơ bản:

1. Hạt giống phải tươi Nên mua từ cửa hàng uy tín, hạt mới sẽ có tỷ lệ nảy mầm cao. Nếu gieo không lên, phần lớn nguyên nhân là hạt đã cũ.

2. Chậu đủ sâu Chậu hoặc xô cần sâu khoảng 25cm để củ phát triển thoải mái. Khoảng cách giữa các cây nên khoảng 20cm để tránh chen chúc.

3. Đất trồng tơi xốp Trộn đất mùn (hoặc rêu than bùn) với perlite theo tỷ lệ 4:1 giúp đất thoáng khí, thoát nước tốt.

Củ cải nên gieo trực tiếp thay vì cấy ghép, vì việc chuyển cây dễ làm củ bị nứt.

Cách gieo cũng khá đơn giản:

– San phẳng đất, làm ẩm nhẹ.

– Đào lỗ sâu khoảng 1cm, mỗi lỗ gieo 3–4 hạt.

– Phủ lớp đất mịn dày 1cm rồi phun nước.

– Che bằng vải mỏng giữ ẩm, sau 2–3 ngày cây sẽ nảy mầm.

Sau 20 ngày, rễ bắt đầu phát triển rõ. Lúc này cần giữ đất luôn ẩm nhưng không úng. Khoảng 30 ngày, tỉa bớt lá già phía dưới để cây thông thoáng, tránh rệp.

Khi cây có ba lá thật, nên bón phân nhẹ mỗi tuần một lần. Giai đoạn đầu ưu tiên phân giàu nitơ. Khi củ bắt đầu lớn, có thể bổ sung tro gỗ để tăng độ ngọt.

Từ 50–70 ngày là có thể thu hoạch. Củ cải thời điểm này giòn, ngọt khi ăn sống và mềm thơm khi nấu chín.

Điều kiện quan trọng nhất: mỗi ngày cần ít nhất 6 giờ nắng.

Một câu chuyện nhỏ nhưng đầy gợi mở

Điều khiến câu chuyện lan tỏa không chỉ nằm ở kỹ thuật trồng rau. Nó chạm vào một nhu cầu rất hiện đại: tìm lại cảm giác thành tựu từ những điều chậm rãi.

Trong một xã hội nơi mọi thứ được đo bằng tốc độ và hiệu suất, việc một cụ ông dành thời gian lau từng củ cải trở thành hình ảnh đối lập thú vị. Không phải vì thiếu ăn, mà vì trân trọng quá trình.

Ban công không chỉ là nơi phơi đồ. Nó có thể là một khu vườn nhỏ. Một khoảng nắng. Một nơi để tâm trí được "thở".

Câu chuyện của ông cụ Tứ Xuyên cũng gợi ý rằng, cuộc sống đích thực không nhất thiết phải hoành tráng. Đôi khi, chỉ cần một ít đất, vài hạt giống và sự kiên nhẫn.

Giống như ông cụ nói vui: Trồng củ cải cũng giống như sống. Quan sát nhiều hơn, chăm chút nhiều hơn, đừng vội vàng. Rồi thành quả sẽ tự lớn lên.

Và có lẽ, chính những củ cải trắng muốt kia đã trở thành biểu tượng của một kiểu hạnh phúc giản dị mà rất nhiều người đang tìm kiếm.