Áo dài Tết 2026 của sao Việt: Toàn thiết kế local brand xinh như mộng, càng ngắm càng say đắm

Tết 2026, áo dài tiếp tục giữ vững ngôi vị trang phục được yêu thích nhất mỗi dịp xuân về. Tà áo mềm mại không chỉ tôn dáng, tôn nét dịu dàng của người mặc mà còn làm bừng sáng không khí ngày đầu năm bằng những gam màu rực rỡ và họa tiết tinh tế. Trong không khí rộn ràng này, dàn sao Việt cũng nhanh chóng nhập cuộc đường đua áo dài với loạt thiết kế đẹp mắt, nền nã và duyên dáng.

Du xuân Bính Ngọ, gia đình Salim chọn diện áo dài Hà Cúc với gam xanh ngọc dịu mắt, vừa thanh lịch vừa nổi bật giữa sắc xuân rực rỡ. Thiết kế dáng ôm tôn dáng khéo léo, điểm xuyết họa tiết hoa tinh tế trên nền lụa xanh, mang đến tổng thể nhẹ nhàng mà vẫn sang trọng, rất hợp không khí du xuân đầu năm.

Mùng 1 Tết, Ngọc Thanh Tâm khoe vẻ dịu dàng, thanh thoát trong tà áo dài trắng tinh khôi. Thiết kế Bạch Ngọc của Merne ghi điểm với phom dáng suông mềm mại, điểm xuyết ba bông hoa rực sắc trên nền áo, mang lại cảm giác duyên dáng, nhẹ nhàng và rất cuốn hút. Thiết kế này có giá 2.950.000 đồng.

Hòa Minzy chọn diện áo dài kim sa lấp lánh để du xuân Bính Ngọ. Thiết kế Tường Mặc của Lalin được làm từ chất liệu sequin cao cấp, bên trong lót ren mềm tạo cảm giác dễ chịu khi mặc. Mẫu áo dài có giá 5,5 triệu đồng, nổi bật với hiệu ứng ánh sáng bắt mắt và phom suông gọn gàng, tôn dáng khéo léo.

Gần như mùa Tết nào Hari Won cũng ưu ái áo dài nhà Xéo Xọ, và năm nay cũng không ngoại lệ với thiết kế Mãn Hoa tuyệt xinh. Mẫu áo dáng suông, tay loe dài, điểm xuyết họa tiết hoa nổi bật tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng. Hari Won còn phối thêm mấn cùng tông để tổng thể thêm hài hòa. Thiết kế xinh sang này có giá 5,1 triệu đồng.

Midu và ông xã Minh Đạt khai xuân mùng 1 Tết trong tà áo dài rực rỡ đến từ thương hiệu Tulip. Người đẹp diện thiết kế Xuân Nhật gam cam tươi tắn, nổi bật với họa tiết hoa tinh xảo và phom dáng thanh thoát, mang lại vẻ ngọt ngào, tươi mới đúng tinh thần ngày đầu năm.

