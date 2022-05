Mê mẩn visual "mỹ nữ đáng ghét nhất Running Man" ở phim mới: Quá mức sang chảnh, nhìn mà ghét không nổi nữa!

Vào ngày 4/5, bộ phim sắp tới của đài JTBC là Cleaning Up đã phát hành đoạn teaser đầu tiên. Trong đoạn teaser này, các nhân vật chính do Yum Jung Ah , Kim Jae Hwa và Jeon So Min đã lộ diện với tạo hình chính thức. Gây chú ý nhất dĩ nhiên là Jeon So Min, người nổi danh khi được biết đến với cái tên "mỹ nhân bị ghét nhất Running Man". Khác hẳn hình tượng đáng yêu, hài hước trên show, Jeon So Min lột xác trở thành một mỹ nhân quyến rũ, nổi loạn ở teaser của Cleaning Up.

Jeon So Min gợi cảm, quyến rũ ở phim mới...

Còn đâu hình tượng này?

Nếu với vai trò nghệ sĩ giải trí, Jeon So Mi bị chê bai, chỉ trích thì khi chuyên tâm cho vai trò diễn viên, cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Khán giả vô cùng phấn khích với tạo hình mới lần này của nữ diễn viên, hàng loạt bình luận tích cực dành cho cô ngay dưới video mà đài JTBC đăng tải.

Bình luận của khán giả: - Wow Jeon So Min thật tuyệt - Jeon So Min đỉnh quá đi thôi, quyến rũ thật sự - Không thích bả ở Running Man nhưng đóng phim thì mê thực sự nha - Quá nhiều sự xinh đẹp, đáng mong chờ quá

Teaser nhá hàng sang chảnh là vậy nhưng thực chất trong Cleaning Up, Jeon So Min vào vai một nhân viên dọn dẹp, song hành cùng 2 đồng nghiệp khác, làm việc trong một công ty tài chính. Một ngày đẹp trời, họ bất ngờ trở nên giàu có.

Nguồn: Koreaboo

https://kenh14.vn/me-man-visual-my-nu-dang-ghet-nhat-running-man-o-phim-moi-qua-muc-sang-chanh-nhin-ma-ghet-khong-noi-nua-20220505104753009.chn