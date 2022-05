3 "mỹ nhân" làm nên thành công của loạt bom tấn cổ trang Hàn: Cô "tân binh" cuối còn là "mẹ đẻ" của Hậu Duệ Mặt Trời cơ!

1. Đạo diễn Kim Hee Won - The Crowned Clown

Kim Hee Won là vị nữ đạo diễn đứng sau thành công của bom tấn cổ trang The Crowned Clown. Với những bộ phim cổ trang của mình, Kim Hee Won được đánh giá cao khi cực kỳ tỉ mỉ về mặt bối cảnh, phục trang cũng như nghiên cứu lịch sử. Cô cũng là một trong số những đạo diễn quyền lực nhất màn ảnh Hàn hiện nay khi làm nên thành công của loạt siêu phẩm như Money Flower, Vincenzo,...

2. Đạo diễn Jung Ji In - Cổ Tay Áo Màu Đỏ

Jung Ji In chính là người đứng sau thành công của bom tấn cổ trang 2021 - Cổ Tay Áo Màu Đỏ (The Red Sleeve). Không chỉ được đánh giá cao về kịch bản, phim còn được cho là cực kỳ hoàn thiện về tính thẩm mỹ, mang đến một câu chuyện đẹp cả nội dung lẫn hình thức. Và cũng chính nhờ công của nữ đạo diễn Jung Ji In và Cổ Tay Áo Màu Đỏ mà đài MBC như "sống lại" trên đường đua rating phim ảnh xứ Hàn.

3. Đạo diễn Yoo Young Eun - Bloody Heart

Đạo diễn xinh đẹp Yoo Young Eun là người đứng sau bộ phim cổ trang mới lên sóng Bloody Heart. Trong lần đầu thử sức với dòng phim cổ trang, Yoo Young Eun đã chứng minh được mình là một nữ đạo diễn "không phải dạng vừa" khi đem đến thước phim thực sự chỉnh chu, ấn tượng. Và có lẽ ít ai biết, Yoo Young Eun chính là đồng đạo diễn của siêu bom tấn Hậu Duệ Mặt Trời, chỉ vậy là đủ hiểu năng lực của cô tới đâu.

