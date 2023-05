Mê mẩn nhan sắc dàn mỹ nhân trẻ đẹp trong Bác Sĩ Cha: 2 cameo xinh xuất sắc

Thời điểm hiện tại, Bác Sĩ Cha (Doctor Cha) đang thực sự gây bão. Nhắc đến tác phẩm mới của Uhm Jung Hwa, ấn tượng của khán giả hẳn là "một bộ phim toàn anh chị già đóng chính, làm về chủ đề ngoại tình nhưng không hề tiêu cực mà lại rất hài".

Thế nhưng, điều đó chẳng có nghĩa là bộ phim này thiếu đi sự xuất hiện của những mỹ nhân trẻ. Dù không thuộc tuyến nhân vật chính, nhưng những diễn viên này cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho bộ phim.

Jo Aram

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Jo Aram, người thủ vai "nàng dâu máu chiến" Jeon So Ra. Cô sinh ngày 5/8/2000, là cựu thành viên của nhóm nhạc Gugudan và mới dấn thân vào diễn xuất. Trước Bác Sĩ Cha, Jo Aram chỉ tham gia đúng một dự án truyền hình mà thôi. Đó là vai nhân viên bán hàng tại MS Mart trong Danh sách mua sắm của kẻ sát nhân (The killer's shopping list), bộ phim do ngôi sao nổi tiếng Lee Kwang Soo đóng chính.

Một vài hình ảnh ngoài đời của Jo Aram, người thủ vai Jeon So Ra trong phim Bác Sĩ Cha - nguồn: Instagram diễn viên

Tạo hình của nhân vật Jeon So Ra do Jo Aram thủ vai trong phim Bác Sĩ Cha - nguồn: jTBC

Lee Seo Yeon



Cái tên tiếp theo là Lee Seo Yeon, người đảm nhận nhân vật Seo Yi Rang. Đây là con gái của nam chính Seo In Ho (Kim Byung Chul) và nữ chính Cha Jung Sook (Uhm Jung Hwa).

Giống như Jo Aram, Lee Seo Yeon cũng là một mỹ nhân genZ khi năm nay cô mới chỉ 20 tuổi mà thôi. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 2003 lại có tương đối nhiều kinh nghiệm diễn xuất so với các đồng nghiệp cùng trang lứa.

Ở phim Khi nhà vua yêu, Lee So Yeon đảm nhận vai Eun Sang lúc nhỏ. Trong khi đó, nhân vật Eun Sang lúc trưởng thành do mỹ nhân nổi tiếng Yoona thủ vai - nguồn: MBC

Cô đã tham gia đóng 7 bộ phim khác nhau, bao gồm 5 phim truyền hình và 2 phim điện ảnh. Năm 2016, Lee Seo Yeon đóng chính trong Thế giới của chúng ta (The world of us), tác phẩm điện ảnh lấy đề tài học đường. Năm 2017, cô đảm nhận nhân vật Eun Sang lúc nhỏ trong phim Khi nhà vua yêu (The king in love) do Im Si Wan và Yoona đóng chính.



Nhan sắc xinh đẹp của Lee Seo Yeon - nguồn: HanCinema

Kim Ye Eun



Kim Ye Eun đảm nhận nhân vật phụ Moon Chae Yoon ở Bác Sĩ Cha. Cô sinh năm 1996 và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Hoạt động nghệ thuật đáng kể nhất của nữ diễn viên cho đến lúc này có lẽ là việc đảm nhận vai chính ở một web-series mang tên Nhà số 22 đường Hoa (22 Flower Road).

Kim Ye Eun đẹp như một nàng thơ - nguồn: HanCinema

Vẻ đẹp trong veo của Kim Ye Eun - nguồn: HanCinema

Giống như các diễn viên trong danh sách này, Kim Ye Eun chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất - nguồn: HanCinema

Jo Eun Yoo



Bộ phim Bác Sĩ Cha có 2 diễn viên khách mời xinh đẹp và người đầu tiên là Jo Eun Yoo - vai Hwang Mi Ra. Dù đã 29 tuổi nhưng Jo Eun Yoo lại là gương mặt xa lạ với các khán giả. Lý do là bởi dù đã đóng 10 tác phẩm, bao gồm cả những siêu phẩm như Thanh xuân vật vã (Fight for my way) hay Cô nàng xinh đẹp (She was pretty), tuy nhiên cô chỉ nhận được các vai nhỏ mà thôi.

Jo Eun Yoo sở hữu gương mặt vô cùng xinh đẹp - nguồn: Mydramalist

Yoon Ga Yi



Yoon Ga Yi cũng là một diễn viên khách mời cực xinh đẹp của phim Bác Sĩ Cha. Cô chỉ xuất hiện thoáng qua trong tập 1. Ở 2 bộ phim truyền hình trước đó mà Yoon Ga Yi tham dự là Vượt qua bóng tối (Through the darkness) và Thiếu nữ phù thủy quyết đấu (The Great Shaman Ga Doo Shim), cô cũng chỉ đảm nhận những vai nhỏ.

Sinh năm 2000 và mới chỉ 22 tuổi, không có gì bất ngờ khi Yoon Ga Yi chưa có những cơ hội tốt để vươn lên thành sao. Thế nhưng hy vọng với nhan sắc nổi bật của mình, cô sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn trong tương lai.

Dù rất xinh xắn nhưng Yoon Ga Yi chưa thể thành sao. Hy vọng trong tương lai, cô sẽ được đảm nhận những vai "có đất diễn" ở các dự án lớn - nguồn: Mydramalist

Bộ phim Bác Sĩ Cha phát sóng vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên jTBC và Netflix.