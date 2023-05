Phản diện đáng sợ nhất phim Hàn hiện tại từng đổi đời nhờ Reply 1988: Gây bất ngờ vì giảm 21kg trong 2 tháng

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi Của Tôi) tuy thuộc dòng phim chữa lành nhưng lại có khá nhiều nhân vật thuộc tuyến phản diện. Nhân vật đầu tiên gây ra hàng loạt chuỗi bi kịch, thù hận trong phim là Song Woo Byeok (Choi Moo Sung). Năm đó ông ta chỉ là một tay giang hồ, vì bố mẹ Kang Ho (Lee Do Hyun) không chấp nhận giải tỏa mặt bằng mà đã ra tay giết hại bố Kang Ho. Khi lớn lên, Kang Ho lại làm việc dưới trướng của Song Woo Byeok. Thậm chí vì để thuận lợi kết hôn với con gái nghị sĩ, Kang Ho còn viết giấy từ mẹ để làm con nuôi của ông Song, giúp ông thực hiện rất nhiều phi vụ bẩn liên quan đến cả mạng người.

Song Woo Byeok là kẻ phản diện với vẻ ngoài nhân từ

Đảm nhận vai Song Woo Byeok là nam diễn viên rất quen mặt với khán giả Hàn - Choi Moo Sung. Ngay từ tập một, khán giả đã tương đối bất ngờ bởi được chứng kiến màn tái ngộ của Choi Moo Sung với Ra Mi Ran, hai phụ huynh đáng yêu từ thời Reply 1988. Tuy nhiên lần này hai người đứng ở hai chiến tuyến đối đầu.

Choi Moo Sung sinh năm 1968, là một diễn viên chuyên đóng vai phụ nhưng được nhiều khán giả săn đón kể từ khi anh ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tay vào năm 2002. Moo Sung bắt đầu khá muộn ở tuổi 34, vai diễn đầu tiên của anh là trong Birth of a Man. Ba năm sau, anh xuất hiện trong Tale of Cinema, và kể từ đó đã anh đã đều đặn góp mặt trong trung bình ba bộ phim điện ảnh mỗi năm. Kể từ năm 2011, Choi Moo Sung tích cực xuất hiện trên màn ảnh nhỏ và tên tuổi cũng bắt đầu trở nên phổ biến hơn. Những tác phẩm khiến anh trở thành gương mặt quen thuộc phải kể đến như The Princess' Man, Mr. Sunshine, Cô Nàng Tử Tạ,... và đặc biệt nhất là Reply 1988 và Đời Sống Ngục Tù. Cả hai bộ phim này đều thuộc dòng phim chữa lành tương tự The Good Bad Mother.

Reply 1988

Đời Sống Ngục Tù

Ngoài phim ảnh thì một trong những chủ đề khiến Choi Moo Sung được chú ý nhất trong hơn 20 năm làm nghề chính là cân nặng. Năm ngoái, anh gây sốc khi tiết lộ mình đã giảm tới 21 cân chỉ trong vòng 2 tháng và tiếp tục duy trì việc giảm cân vì vấn đề sức khỏe của mình:

"Ở độ tuổi ngoài 50, bụng mỡ khiến tôi rất khó khăn mỗi lần ngồi hay cúi xuống. Bây giờ, tôi đã giảm được rất nhiều mỡ vùng bụng. Tôi từng mặc quần size 38 nhưng bây giờ có thể vừa vặn chiếc quần cỡ 34. Đường viền xương hàm của tôi cùng rõ nét mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi uống thuốc huyết áp như mọi khi mà không hề nghĩ ngợi gì và sau đó rất bất ngờ vì huyết áp của tôi không còn tăng cao như trước nữa. Khi đến bệnh viện, tôi được bác sĩ thông báo huyết áp của tôi đã ổn định hơn rất nhiều nên tôi được giảm một nửa số thuốc so với trước đấy" - Choi Moo Sung từng chia sẻ.

Hiện tại dường như Choi Moo Sung không còn duy trì việc giảm cân nữa tuy nhiên việc anh xuất hiện với dáng vẻ khoẻ khoắn trên các dự án phim cũng khiến khán giả an tâm phần nào.

Choi Moo Sung thời điểm giảm cân gây bất ngờ

Nguồn ảnh: JTBC, Hancinema