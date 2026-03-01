Mẹ dành dụm cả đời tích 31kg vàng, con trai lén bán thu về 21 tỷ đồng: Sự thật phía sau khiến cả gia đình hoảng loạn

Bà Lưu sinh sống tại Vũ Hán (Trung Quốc), nổi tiếng là người sống tiết kiệm và nguyên tắc. Nhiều năm qua, bà cùng chồng chăm chỉ kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, từng bước gây dựng nền tảng kinh tế vững chắc. Tuy nhiên, trước những biến động khó lường của thị trường, câu chuyện làm sao để bảo toàn và tích lũy tài sản lâu dài luôn khiến vợ chồng bà phải trăn trở và suy tính.

Khi thị trường chứng khoán liên tục lên xuống thất thường, các quỹ đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro và lãi suất ngân hàng không còn hấp dẫn như trước, bà Lưu đã lựa chọn phương thức tích sản truyền thống là mua vàng cất giữ. Bà cho rằng vàng là tài sản hữu hình, ít chịu tác động từ biến động tài chính ngắn hạn và có thể bảo toàn giá trị theo thời gian.

Trong suốt nhiều năm, bà lần lượt mua tổng cộng 31kg vàng. Theo giá thị trường khối tài sản này trị giá lên tới hàng triệu NDT và toàn bộ số vàng được bà cất giữ cẩn thận trong két sắt của gia đình, xem như quỹ dự phòng quan trọng, chuẩn bị cho tương lai sau này.

Ảnh minh hoạ

Đầu năm 2023, khi tiến hành kiểm tra lại tài sản, bà bàng hoảng phát hiện toàn bộ số vàng đã biến mất từ bao giờ. Hoảng loạn, bà nghi gia đình mình bị trộm đột nhập. Tuy nhiên, sau khi dò hỏi, bà phát hiện con trai đã lén bán số vàng này thành nhiều đợt, thu về tổng cộng 5,65 triệu NDT (hơn 21,5 tỷ đồng).

Điều khiến bà Lưu và cả gia đình suy sụp là con trai bà hoàn toàn không nói gì với mọi người. Toàn bộ số tiền được chi tiêu hết trong thời gian ngắn, với các mục đích khác nhau, không có kế hoạch nào cụ thể .

Theo chia sẻ, một phần tiền được đưa vào các dự án được quảng bá với cam kết “thu nhập ổn định, không thua lỗ”. Tuy nhiên, các dự án này sau đó được xác định là mô hình lừa đảo, khiến khoản đầu tư không thể thu hồi. Phần còn lại được sử dụng để mua ô tô hạng sang, đồng hồ giá trị cao và phục vụ các hoạt động tiêu dùng tại những địa điểm có mức chi phí lớn.

Trong vòng vài tháng, toàn bộ 5,65 triệu NDT đã được sử dụng hết. Sự việc dẫn đến tranh chấp trong gia đình liên quan đến quyền sở hữu và quản lý tài sản. Trường hợp này đặt ra vấn đề về kiểm soát tài sản chung trong gia đình cũng như nhận thức và trách nhiệm tài chính của các thành viên đã trưởng thành.

Vụ việc của gia đình bà Lưu không phải trường hợp hiếm gặp. Năm 2021, tại tỉnh Giang Tô (TQ), một người đàn ông đã đem căn nhà trị giá 2 triệu NDT (khoảng 7,6 tỷ đồng) của cha mẹ đi thế chấp để lấy tiền đánh bạc, khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần, mất chỗ ở.

Đến năm 2023, tại Chiết Giang cũng xảy ra vụ việc một sinh viên đại học bí mật bán bộ sưu tập rượu quý trong nhà, thu về 800.000 NDT (hơn 3 tỷ) và dùng toàn bộ số tiền để ủng hộ (donate) cho các streamer trên mạng.

Theo các chuyên gia pháp lý, con cái trưởng thành nếu tự ý định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của cha mẹ có thể bị xem là hành vi xâm phạm quyền tài sản và phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều gia đình không lựa chọn giải quyết bằng con đường pháp lý, dẫn đến mâu thuẫn nội bộ kéo dài.

Các chuyên gia tâm lý nhận định nguyên nhân sâu xa nằm ở khoảng trống trong giáo dục tài chính và định hướng giá trị sống. Khi không được trang bị đầy đủ nhận thức về đồng tiền, quá trình tích lũy và trách nhiệm tài sản, một số người trẻ dễ đưa ra quyết định thiếu cân nhắc. Nhiều ý kiến cho rằng việc hình thành quan điểm đúng đắn về tiền bạc ngay từ sớm là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế những sự việc tương tự trong tương lai.