"Mẹ chồng quốc dân" xứ Hàn qua đời ở tuổi 84

Hiệp hội Nghệ sĩ Phát thanh Truyền hình Hàn Quốc thông báo nữ diễn viên kiêm nghệ sĩ lồng tiếng kỳ cựu Jang Mi Ja đã qua đời. Diễn viên King The Land qua đời vào sáng nay (27/1) vì bệnh mãn tính, hưởng thọ 84 tuổi.

Diễn viên Jang Mi Ja diễn xuất trên cả sân khấu, phim truyền hình và điện ảnh. Bà xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Toji, The Second Republic, The Sons of Sol Pharmacy House, Believe in Love, The Light in Your Eyes và mới đây nhất King the Land. Đặc biệt, vai diễn mẹ chồng nghiêm khắc trong Clinic for Married Couples: Love and War giúp Jang Mi Ja có biệt danh "mẹ chồng quốc dân", trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh.

Diễn viên Jang Mi Ja hưởng thọ 84 tuổi

Trên sân khấu kịch, Jang Mi Ja thường diễn xuất cùng chồng bà là Park Woong. Vào năm ngoái, đôi vợ chồng diễn viên kỳ cựu đã cùng xuất hiện trong vở kịch Dancing Silver Portrait. "Mẹ chồng quốc dân" có 2 người con trai. Người con thứ 2 của bà chính là diễn viên Park Joon.

Tang lễ của diễn viên kỳ cựu Jang Mi Ja được tổ chức tại nhà tang lễ của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul ở quận Jongno, Seoul. Lễ truy điệu sẽ được tổ chức vào 6h sáng ngày 29/1. Nơi an nghỉ cuối cùng của "mẹ chồng quốc dân" là Nghĩa trang Thành phố Seoul.

Cố diễn viên có biệt danh "mẹ chồng quốc dân" sau bộ phim Clinic for Married Couples: Love and War

Bộ phim cuối cùng Jang Mi Ja tham gia là King The Land

Nguồn: Koreaboo