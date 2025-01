Chấn động 28 Tết: Cái chết của sao nữ 28 tuổi không như công chúng vẫn lầm tưởng, nguyên nhân qua đời gây sốc

Giữa tháng 12/2024, gia đình Oh Yoan Na xác nhận với truyền thông Hàn Quốc rằng nữ MC thời tiết nổi tiếng đã qua đời ở tuổi 28. Oh Yoan Na mất vào tháng 9/2024. Nguyên nhân được mẹ Oh Yoan Na cho biết là cô bị ngưng tim đột ngột và tử vong sau khi nhiễm virus ở dây thần kinh răng. Trước khi mất, Oh Yoan Na bị tai nạn gãy xương mặt.

Tuy nhiên, vào ngày 27/1 (tức 28 Tết Âm lịch), hãng tin Maeil Shinmun gây chấn động với tiết lộ cái chết của Oh Yoan Na không phải do biến chứng trong quá trình điều trị chấn thương vỡ xương mặt, mà thực chất là 1 vụ tự tử. Theo Maeil Shinmun tìm hiểu được từ gia đình nạn nhân, Oh Yoan Na đã để lại di thư trước khi có hành vi cực đoan và ra đi vào ngày 15/9/2024.

Hãng tin Maeil Shinmun cho biết Oh Yoan Na qua đời là do tự tử, chứ không phải bị biến chứng y tế từ chấn thương vỡ xương mặt

Sau khi Oh Yoan Na mất, gia đình và cảnh sát đã tìm thấy 1 bức thư tuyệt mệnh dài được soạn trên điện thoại của cô trong phần ghi chú. Trong di thư, Oh Yoan Na kể lại việc cô bị đồng nghiệp ở đài MBC quấy rối, bắt nạt chốn công sở từ tháng 3/2022. Trong đó, có 1 đồng nghiệp lúc nào cũng đổ lỗi vô lý cho cô nếu họ mắc lỗi trên sóng trực tiếp. 1 người khác lại tỏ ra thù địch với Oh Yoan Na vì cô phạm lỗi chỉnh sửa thông tin thời tiết không chính xác, cáo buộc cô thiếu tôn trọng các tiền bối.

Ngoài ra, trong thư tuyệt mệnh của mình, Oh Yoan Na cũng tiết lộ cô thường bị các đồng nghiệp giữ lại văn phòng sau giờ làm việc để dạy dỗ. Họ còn chế giễu, tấn công Oh Yoan Na khi cô được đài TvN liên hệ mời tham gia show truyền hình You Quiz On The Block.

Hãng tin Maeil Shinmun cho biết họ đã tiếp cận được rất nhiều tin nhắn văn bản, bản ghi âm giọng nói đồng nghiệp ở đài MBC chỉ trích, công kích Oh Yoan Na thiếu kỹ năng và nhiều lý do khác. Đáng chú ý, trong loạt bằng chứng Oh Yoan Na để lại, có bằng chứng cô đã báo cáo về việc bản thân bị 4 nhân viên khác quấy rối, bạo lực nơi công sở thời gian dài cho lãnh đạo đài MBC. Tuy nhiên, nhà đài này không tiến hành điều tra. Điều này đã gián tiếp khiến Oh Yoan Na qua đời.

Oh Yoan Na đã bị đồng nghiệp bắt nạt, quấy rối trong thời gian dài. Cô từng báo cáo vụ việc lên lãnh đạo đài MBC, nhưng đã bị phớt lờ

Maeil Shinmun liên hệ với MC thời tiết A, được xác định là 1 trong 2 kẻ bắt nạt chính, nhưng người này không phản hồi. Trong khi MC thời tiết B - cũng là kẻ bắt nạt - đã lớn tiếng quát mắng qua điện thoại khi nghe phóng viên của Maeil Shinmun hỏi về vụ bắt nạt Oh Yoan Na: "Tất cả chúng tôi đều đang trải qua 1 thời điểm khó khăn ngay lúc này. Mấy người gọi cho tôi hỏi về chuyện đó có hợp lý không. Nếu muốn biết bất kỳ điều gì, hãy đi mà hỏi đài MBC".

Về phía MBC, đối mặt với cáo buộc về 1 vụ bê bối bắt nạt chốn công sở đến mức nạn nhân tự tử, nhà đài cho biết họ vẫn chưa nắm đầy đủ tình hình vụ việc. Tuy nhiên, đài cam kết sửa chữa sai lầm, đồng thời chấp nhận mọi lời chỉ trích mà họ đáng phải nhận liên quan đến vụ việc của Oh Yoan Na.

Đài MBC cho biết họ chấp nhận mọi lời chỉ trích liên quan đến vụ việc của Oh Yoan Na

Hiện, sự thật về cái chết của Oh Yoan Na gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Công chúng yêu cầu đài MBC nhanh chóng điều tra vụ việc, đưa ra 1 lời giải thích thỏa đáng cho gia đình nữ MC quá cố cũng như dư luận. Đồng thời, đài cũng cần sớm công khai danh tính những kẻ bắt nạt Oh Yoan Na và có hình thức xử phạt nặng đối với những kẻ này.

Oh Yoan Na sinh năm 1996, tốt nghiệp khoa Viết sáng tạo tại Học viện Nghệ thuật Seoul. Năm 2017, Oh Yoan Na gia nhập giới giải trí sau khi giành được giải thưởng Hermoso Beauty Award tại buổi thử giọng tuyển chọn thực tập sinh mở rộng của YG Entertainment. Năm 2019, cô vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Truyền thống Hàn Quốc (Miss Chunhyang). Sau đó, thay vì vào showbiz đóng phim hay ca hát, Oh Yoan Na lại chọn thi vào đài MBC làm phát thanh viên. Cô được xem là MC thời tiết hàng đầu, đại diện cho đài MBC trong nhiều năm qua.

Nguồn: KoreaBoo