Sao nữ 28 tuổi đột ngột qua đời, gia đình công bố nguyên nhân tử vong gây sốc

Ngày 13/12, theo tờ Wikitree, 1 quan chức của đài MBC gây chấn động khi thông báo nữ MC thời tiết nổi tiếng Oh Yoan Na đã qua đời ở tuổi 28. Cô mất vào tháng 9 năm nay. Gia đình Oh Yoan Na đã lặng lẽ tổ chức hậu sự, đưa tiễn người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng trong nỗi đau buồn vô hạn. Các đồng nghiệp của Oh Yoan Na cũng được tiết lộ vô cùng bàng hoàng, sống nặng trước sự ra đi đột ngột của nữ MC.

Sau đó, mẹ Oh Yoan Na cũng đã xác nhận với truyền thông Hàn Quốc về cái chết của con gái. Theo mẹ của cố MC, Oh Yoan Na bị ngưng tim đột ngột và tử vong sau khi nhiễm virus ở dây thần kinh răng. Ngoài ra, xương mặt bị gãy vì tai nạn cũng khiến Oh Yoan Na trải qua những ngày tháng cuối đời đau đớn. Mẹ Oh Yoan Na cho biết con gái bà ra đi khi ở nhà 1 mình. "Yoan Na đã mất rồi, con bé đã lên thiên đường. Gia đình chúng tôi đã lo liệu xong mọi chuyện, mong mọi người đừng bán tán thêm gì nữa", mẹ Oh Yoan Na cho biết.

Oh Yoan Na được xác nhận đã qua đời ở tuổi 28.

Đáng chú ý, vào đầu tháng 9, Oh Yoan Na đã thông báo dừng đảm nhận vai trò MC vì bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng mặt. Trên trang cá nhân, cô buồn bã cho biết đã gặp tai nạn té ngã ngoài ý muốn, bị gãy răng và gãy xương mặt. Sau chia sẻ này, Oh Yoan Na cũng biến mất trên mọi nền tảng MXH.

Do đó, thông tin Oh Yoan Na qua đời khiến khán giả vô cùng bất ngờ, đau xót. Từ những tiết lộ của người thân về nguyên nhân Oh Yoan Na qua đời, cư dân mạng suy đoán nữ MC có thể đã bị ngã trong lúc chạy bộ. Cô có niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn rèn luyện sức khỏe này. Theo netizen, Oh Yoan Na có khả năng đã bị nhiễm trùng nặng rồi tử vong do bị chấn thương nặng.

Trước khi mất, nữ MC bị ngã gãy răng và gãy xương mặt.

Oh Yoan Na sinh năm 1996, tốt nghiệp khoa Viết sáng tạo tại Học viện Nghệ thuật Seoul. Năm 2017, Oh Yoan Na gia nhập giới giải trí sau khi giành được giải thưởng Hermoso Beauty Award tại buổi thử giọng tuyển chọn thực tập sinh mở rộng của YG Entertainment. Năm 2019, cô vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Truyền thống Hàn Quốc (Miss Chunhyang). Sau đó, thay vì vào showbiz đóng phim hay ca hát, Oh Yoan Na lại chọn thi vào đài MBC làm phát thanh viên. Cô được xem là MC thời tiết hàng đầu, đại diện cho đài MBC trong nhiều năm qua.

Oh Yoan Na là MC thời tiết hàng đầu đại diện cho đài MBC.

Nguồn: Wikitree, 163