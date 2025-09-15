Mới đây, diễn viên Quỳnh Lương đã thẳng thắn công khai chuyện từng phẫu thuật nâng ngực. Trên sóng livestream, cô thoải mái chia sẻ: "Thú thật em cũng nâng cấp ngực rồi, một con Vision rồi, làm đường nách nên bị sẹo". Cách ví von chi phí "bằng giá một chiếc xe máy" của Quỳnh Lương khiến netizen vừa bật cười vừa tò mò về quyết định làm đẹp của cô.

Trước đó, Quỳnh Lương từng nhiều lần phủ nhận tin đồn "dao kéo" ở các bộ phận khác như mũi, mí hay cằm. Cô thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố sẵn sàng bỏ tiền cược nếu ai đưa ra bằng chứng mình từng can thiệp thẩm mỹ. Chính vì thế, việc nữ diễn viên bất ngờ lên tiếng xác nhận nâng cấp vòng 1 khiến nhiều người bất ngờ, nhưng cũng khen ngợi sự thẳng thắn.

Quỳnh Lương công khai phẫu thuật nâng ngực

Quỳnh Lương cho biết chi phí nâng cấp vòng ngực là "1 chiếc xe Vision"

Quỳnh Lương vốn đã được yêu mến nhờ nhan sắc đậm chất Á Đông. Sở hữu gương mặt thon gọn, đôi mắt trong trẻo và nụ cười rạng rỡ, cô được đánh giá cao bởi vẻ đẹp vừa hiện đại vừa quyến rũ. Ngoại hình mảnh mai, vóc dáng cân đối giúp Quỳnh Lương thường xuyên lọt top những nữ diễn viên có visual nổi bật trên màn ảnh Việt.

Sinh năm 1995, Quỳnh Lương từng là gương mặt nổi bật trong giới người mẫu ảnh trước khi bén duyên phim ảnh. Cô để lại ấn tượng với loạt vai diễn trong Lối Nhỏ Vào Đời, Đừng Làm Mẹ Cáu... Sau nhiều vai diễn, Quỳnh Lương dần chứng minh sự biến hóa đa dạng trong diễn xuất.

Quỳnh Lương là một trong những diễn viên có ngoại hình nổi bật của màn ảnh Việt

Bên cạnh sự nghiệp, đời sống riêng của nữ diễn viên cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Quỳnh Lương và Tiến Phát nên duyên khi cùng tham gia chương trình Người Ấy Là Ai. Sau đó, họ nhanh chóng trở thành cặp đôi được quan tâm. Dù đối diện với những thăng trầm song cặp đôi vẫn đồng hành cùng nhau. Trong thời gian hẹn hò, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nửa kia. Sau 2 năm yêu đương, cả hai đã quyết định về chung một nhà vào tháng 3/2025.

Đến giữa tháng 8, Quỳnh Lương thông báo đã hạ sinh con gái, đặt tên thân mật là Nala - lấy cảm hứng từ chương trình Người Ấy Là Ai, nơi cô và Tiến Phát nên duyên. Nữ diễn viên cho biết hành trình làm mẹ lần này nhẹ nhàng hơn nhờ sự đồng hành, chăm sóc của ông xã.

Vừa qua, Quỳnh Lương đăng hình ảnh rõ mặt của con gái Nala vừa tròn đầy tháng. Nữ diễn viên lan tỏa thông điệp tích cực. Cô cho biết, chu kỳ 9 năm đã kết thúc bằng sự có mặt của con gái cưng.

"Buổi sáng đầu tiên chu kì 9 năm mới mẹ Quỳnh xin phép up ảnh Nala lấy may mắn ạ. 9 năm qua thật tuyệt vời kết thúc bằng em Nala nên mong em mở cửa 1 chu kì mới rực rỡ nha. Em NaLa xin chào các cô các bác!", Quỳnh Lương viết.