MC Thành Trung kể về thời còn nghèo khó, chỉ mơ ước được đi máy bay

Đảm nhận vai trò dẫn chương trình gameshow "Trò chơi trời cho", MC Thành Trung có những chia sẻ thẳng thắn về sự nghiệp, cuộc sống. Thành Trung thừa nhận anh gặp nhiều may mắn trên chặng đường hoạt động nghệ thuật, dù song hành với đó là một sự cố gắng mà không phải ai cũng biết.

"Tôi nghĩ rằng tôi đang là người gặp may mắn nhiều hơn trong chặng đường công việc để có được thành công như hiện tại. Mặc dù để có được sự may mắn dẫn đến thành công ấy là sự nỗ lực rất lớn trong một quãng thời gian rất dài, kèm theo một sự chăm chỉ đôi khi không phải ai cũng biết. Thế nhưng sự chăm chỉ, nỗ lực đó sẽ không thể tạo nên thành quả nếu như không có sự may mắn song hành, đó chính là những cơ hội trong công việc. Và ngược lại, tất cả mọi cơ hội và may mắn sẽ không có giá trị gì nếu chúng ta không chuẩn bị cho mình những kiến thức và hành trang trong công việc. May mắn luôn luôn là điều kiện đủ để chúng ta đến với thành công", MC Thành Trung chia sẻ.

MC Thành Trung

Kể về quãng thời gian phấn đấu để đạt được thành công như hiện tại, MC Thành Trung chia sẻ có thời điểm, anh từng khao khát một lần được đi máy bay. Và cho đến khi đã trở thành một diễn viên hài có tiếng, một MC "đắt show", ước mơ ấy đã trở thành sự thật.

"Lúc trước khi còn là một vận động viên thể thao, đi thi đấu xa nhà thường đi bằng ô tô hoặc tàu vì chi phí làm gì có để có thể đi máy bay, tôi từng ước một lần được đi máy bay để biết thế nào. Đến tận 23 - 24 tuổi, tôi mới lần đầu tiên đi máy bay, và sau lần đó có những thời điểm trong một ngày tôi ngủ trên máy bay nhiều hơn là ngủ dưới mặt đất. Nó cũng là một cơ duyên trong công việc và cuộc sống, và mong muốn của tôi ngày nào giờ đã trở thành hiện thực.

Tôi không là người đặt quá nặng vào việc đặt cho bản thân một cột mốc nào đó trong cuộc đời phải đạt tới, tôi nghĩ rằng mình muốn làm cái này, muốn làm cái kia. Và sau khi nhìn lại một chặng đường dài, tôi thấy bản thân đã làm được rồi. Có những việc tôi làm rất tốt, nó giống như một kỷ niệm chứ tôi không biến những mong muốn và ước mơ trở thành áp lực trong cuộc đời", Thành Trung tâm sự.

Đạt tới đỉnh vinh quang, song vẫn viên mãn với hạnh phúc gia đình, MC Thành Trung tiết lộ bí quyết nằm ở việc bản thân biết đâu là đủ, đâu là nên dừng lại. Thành Trung cho biết bản thân từng từ chối nhiều show diễn với mức cát sê trăm triệu để dành thời gian cho gia đình hay những công việc đã lên kế hoạch từ trước.

"Chúng ta phải ưu tiên cho việc kiếm tiền và phát triển sự nghiệp chứ, nhưng nếu như việc đó bất chợt, ví dụ như lịch đó vào tuần sau tôi đã làm việc gì dành cho người thân, mà ngay ngày mai bỗng có một ai đó gọi điện tới mời một chương trình với rất nhiều tiền, tôi cũng sẽ không nhận. Tôi nghĩ rằng tiền rất quý, nhưng đôi khi nó sẽ không mua được những khoảnh khắc đáng quý trong cuộc đời. Chúng ta nên trân trọng và biết tôn trọng quy tắc trong cuộc sống", MC Thành Trung chia sẻ.