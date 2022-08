Ca Sĩ Mặt Nạ tập 6: Bướm Mặt Trăng khui hết "bí mật showbiz" khiến Trấn Thành đứng hình

Theo đó, Bảng C tuần này hội tụ loạt tài năng biến hóa khôn lường của những giọng ca như Phượng Hoàng Lửa, Kỳ Đà Hoa, Bướm Mặt Trăng, Tí Nâu và Nhím Uiza. Người xem không khỏi tò mò nhân vật nào sẽ được bước tiếp vào vòng trong? Ai sẽ phải dừng chân và lộ diện thân phận?

Xứng danh là bậc thầy “chặt chém” tại The Masked Singer Vietnam - Ca Sĩ Mặt Nạ, màn comeback lần này của Bướm Mặt Trăng khiến Hội đồng cố vấn phải toát mồ hôi khi lần lượt bị nhân vật này khui hết bí mật đời tư trên sân khấu.

Trước tình tiết Bướm Mặt Trăng có thể uống 20 chai rượu chưa say, Trấn Thành vội nhờ Tóc Tiên liệt kê những ai trong showbiz có tửu lượng khủng thì được Bướm Mặt Trăng gọi luôn tên Hari Won khiến nam cố vấn nín thinh.

Chưa dừng ở đó, với câu hỏi: “Bướm đã từng nhậu với Hari Won chưa?” của Trấn Thành, Bướm Mặt Trăng hỏi ngược lại Trấn Thành: “Vợ anh sao anh hỏi em!”. Khoảnh khắc đơ người của Trấn Thành càng khiến Ngô Kiến Huy và Tóc Tiên thêm phấn khích.

Ngay cả MC Ngô Kiến Huy cũng phải lao đao không ít lần với những màn “xã giao” cùng Bướm Mặt Trăng. Với hint “Hữu nghị miền Trung” từ đoạn clip giới thiệu của nhân vật, chàng Bắp suy luận ra: “Hữu nghị là có khi nào mình hay biểu diễn ở nhà thi đấu Hữu Nghị không?”. Bướm Mặt Trăng lập tức phản hồi: “Anh nhạt quá! Đi đóng phim đi anh”.

Đồng cảm với nam MC, cố vấn Trấn Thành khuyên luôn anh chàng: “Nếu anh là em thì ngay bây giờ anh phải khui một chai rượu uống cho đỡ quê”. Quá sang chấn với màn đối đáp của Bướm Mặt Trăng dành cho mình, Ngô Kiến Huy muốn bỏ trốn và phán luôn nhân vật này chính là Trúc Nhân.

Không chỉ khiến người khác phải choáng ngợp bởi tài ăn nói, giọng hát của Bướm Mặt Trăng còn khiến khán giả phải bất ngờ với những nốt cao cực đẳng cấp của mình tại phần trình diễn sắp tới trong tập 6. Thậm chí, với chất giọng cao chót vót cùng tài ăn nói duyên dáng của Bướm Mặt Trăng, Tóc Tiên và Trấn Thành cũng phải đặt nghi vấn Trúc Nhân đang đứng bên trong nhân vật này.

Trước độ cam go của bảng C, các nhân vật mascot quyết bung hết sức mình để tạo dấu ấn cùng khán giả và Hội đồng cố vấn để có thể đi tiếp vào vòng trong. Không những phô diễn chất giọng nội lực, các nhân vật của bảng đấu này còn mang những bản hit đình đám lên sân khấu The Masked Singer Vietnam - Ca Sĩ Mặt Nạ để so tài đầy kịch tính.

Lần đầu có mặt tại chương trình, quá choáng ngợp với chất giọng và màn trình diễn của các nhân vật mascot tại bảng C, cố vấn khách mời Gil Lê phải thốt lên: “Quá tuyệt vời khi ngày hôm nay em được mời đến đây làm cố vấn. Ngồi đây thôi, em đã cảm giác như mình đang xem bộ phim "Sing"... Và ngày hôm nay em giống như là đang được xem live action vậy...”.