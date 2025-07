Máy bay Boeing 767 chở 235 người bị cháy động cơ giữa không trung

(Ảnh: LA FLIGHTS)

Theo thông tin từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chuyến bay DL446 khởi hành từ Los Angeles lúc 13h23 ngày 18/7, dự kiến đến sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson ở Atlanta. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi rời đường băng, động cơ bên trái của chiếc Boeing 767-400 bắt đầu phát ra ngọn lửa lớn, buộc phi hành đoàn phải thực hiện quy trình khẩn cấp để quay lại LAX và hạ cánh an toàn lúc 14h06.

Một đoạn video được đăng tải trên kênh YouTube L.A. Flights đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc đáng sợ này, khi ngọn lửa bùng lên từ động cơ cánh trái chỉ sau vài chục giây cất cánh. Trong video, người quay phim - được xác định là Josh, đồng sở hữu kênh - đã thốt lên: "Tình huống này không ổn chút nào!", khi chứng kiến ngọn lửa bùng lên ngày càng dữ dội.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh, nhiều xe cứu hỏa và phương tiện khẩn cấp của sân bay đã lập tức bao vây máy bay để kiểm tra và xử lý tình hình. May mắn, không có ai bị thương trong sự cố này.

(Ảnh: LAX)

Đại diện của hãng Delta cho biết, máy bay chở theo 226 hành khách cùng 9 thành viên phi hành đoàn, bao gồm hai phi công và bảy tiếp viên. Tất cả hành khách đều được sơ tán an toàn và sau đó được sắp xếp lên một máy bay khác để tiếp tục hành trình đến Atlanta.

"Chuyến bay 446 của Delta đã quay lại Los Angeles không lâu sau khi cất cánh do có cảnh báo về trục trặc ở động cơ bên trái. Phi hành đoàn đã tuân thủ đúng quy trình an toàn và đưa máy bay trở lại cổng một cách an toàn. Sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", đại diện Delta nói trong thông cáo.

Hãng cũng cho biết thêm rằng đội kỹ thuật của Delta và lực lượng cứu hỏa địa phương đã ngay lập tức tiến hành kiểm tra kỹ thuật chiếc máy bay sau khi sự cố xảy ra. Cục Hàng không Liên bang Mỹ hiện đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy động cơ.

Sự việc xảy ra đã khiến không ít hành khách hoảng sợ, dù không có thương vong. Trên mạng xã hội, một số hành khách cho biết họ cảm thấy rung lắc bất thường ngay khi máy bay rời khỏi mặt đất, và không lâu sau thì nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía cánh trái.

Sự cố lần này tiếp tục làm dấy lên mối lo ngại về độ an toàn của các dòng máy bay cũ như Boeing 767, vốn đã phục vụ nhiều năm trong ngành hàng không. Trong bối cảnh ngành hàng không Mỹ đang đối mặt với nhiều chỉ trích về việc trì hoãn bảo dưỡng và tình trạng thiếu nhân lực kỹ thuật sau đại dịch, vụ việc của Delta càng thu hút sự chú ý của dư luận và giới chức hàng không.

Delta Air Lines hiện là một trong những hãng hàng không lớn nhất của Mỹ, có trụ sở tại Atlanta. Boeing 767-400, dòng máy bay gặp sự cố, là loại thân rộng hai động cơ, thường được sử dụng cho các tuyến bay xuyên lục địa và quốc tế. Dù có tuổi đời khá lâu, nhiều chiếc trong đội bay vẫn đang được khai thác do khả năng vận chuyển lớn và phạm vi bay xa.