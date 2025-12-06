Màu trắng là màu của năm 2026

Từ năm 1999, Viện màu sắc Pantone giữ thông lệ đưa ra một màu sắc chủ đạo cho năm mới. Màu sắc này được quyết định sau cuộc họp kín giữa Pantone với nhiều chuyên gia thời trang. Viện vừa công bố màu sắc của năm cho năm 2026 là màu trắng (Cloud Dancer).

Màu sắc này được mô tả là lời thì thầm của sự bình yên và tĩnh lặng trong một thế giới ồn ào. Hình ảnh vũ công mặc đồ trắng nhảy múa trước đám mây là biểu tượng được công bố trên trang chủ Pantone.

Màu của năm 2026 là Cloud Dancer.

Nói thêm về lý do lựa chọn màu trắng, Leatrice Eiseman - Giám đốc điều hành Viện Pantone - chia sẻ với CNN : "Khi cuộc sống thường nhật ngày càng bị kìm kẹp bởi công nghệ, Cloud Dancer đại diện cho sự dịu dàng trong một xã hội điên cuồng. Màu sắc này gợi liên tưởng về những khởi đầu mới, giúp con người lắng nghe nội tâm nhiều hơn".

Cloud Dancer cũng là tuyên ngôn về sự đơn giản hóa. Màu trắng của năm 2026 ra đời từ sự cân bằng đồng đều giữa các tông màu mát mẻ và ấm áp. "Trong khi các sắc thái khác nhau của màu trắng từ lâu đã phổ biến trong làng thời trang, Cloud Dancer đặc biệt hơn. Nó thể hiện sự mềm mại của các loại vải tự nhiên như lông vũ", Leatrice Eiseman nói thêm. Cloud Dancer được kỳ vọng tạo nên sức ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực sáng tạo.

Dù được mô tả với nhiều mỹ từ, màu sắc chủ đạo của 2026 vẫn gây nhiều tranh cãi. Ngay dưới bài thông báo của Pantone, một số người dùng mạng xã hội gọi đây là "sự thất vọng" và cảm thấy mơ hồ trước quyết định chọn màu trắng. "Tôi trông chờ một điều gì đó mới mẻ và hấp dẫn hơn. Màu trắng tạo cảm giác trống rỗng", một người dùng bình luận. Có người cho rằng màu trắng được công bố gợi liên tưởng đến bụi mịn.

Pantone hướng đến sự xoa dịu, cảm giác bình yên bằng màu sắc của năm.

Một số chuyên gia thời trang lại nhìn nhận quyết định của Pantone mở ra kỷ nguyên về sự tối giản. Theo Victoria Robinson - chuyên gia về phong cách và xu hướng tại Hillary's - màu trắng đem đến cảm giác đơn giản và thanh thản. Đó chính là sự sang trọng tối thượng.

Đây không phải là lần đầu Pantone hướng đến sự xoa dịu, cảm giác bình yên bằng màu sắc của năm. Năm 2025, Mocha Mousse (màu nâu cà phê) được chọn vì sự ấm áp và hài hòa.

Pantone là tập đoàn lớn tại Mỹ, tiền thân là công ty làm trong lĩnh vực in ấn, được thành lập hơn 70 năm. Đơn vị này nổi tiếng với hệ thống khớp màu Pantone. Hệ thống này cho phép tái tạo màu theo tiêu chuẩn. Dù các công ty sản xuất ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, chỉ cần căn theo bảng màu của Pantone sẽ ra được màu sắc chuẩn.

Năm 2022, lần đầu tiên, Viện Pantone tạo ra gam màu mới có tên Very Peri làm màu sắc chủ đạo, thay vì chọn màu sắc sẵn có như mọi năm.