Mẫu iPhone Pro Max giá giảm hơn 50%, rẻ chưa từng có

Sau hơn 3 năm ra mắt, iPhone 14 Pro Max đang bước vào giai đoạn giảm giá mạnh trên thị trường máy đã qua sử dụng. Mức giá hiện tại của mẫu flagship này được đánh giá là hấp dẫn nhất từ trước đến nay, khiến sức mua tăng cao trong thời gian gần đây.

Theo khảo sát tại nhiều hệ thống bán lẻ, giá iPhone 14 Pro Max Like New hiện dao động như sau:

- iPhone 14 Pro Max 128GB: từ 13,79 triệu đồng

- iPhone 14 Pro Max 256GB: từ 14,89 triệu đồng

- iPhone 14 Pro Max 512GB: từ 15,69 triệu đồng

- iPhone 14 Pro Max 1TB: từ 16,29 triệu đồng

So với các mẫu iPhone Pro Max thế hệ mới, mức giá này chỉ bằng khoảng một nửa, thậm chí thấp hơn, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí nhưng vẫn sở hữu một thiết bị thuộc phân khúc cao cấp.

Dù đã ra mắt từ năm 2022, iPhone 14 Pro Max vẫn được đánh giá cao nhờ thiết kế sang trọng với khung thép không gỉ kết hợp mặt kính cao cấp. Máy đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, cho phép hoạt động ở độ sâu tối đa 6 mét trong vòng 30 phút.

Ở thị trường máy cũ, đây được xem là lợi thế lớn bởi chất lượng hoàn thiện của dòng Pro Max vẫn duy trì tốt sau thời gian dài sử dụng. Độ bền cao cũng là yếu tố giúp các mẫu iPhone giữ giá ổn định hơn so với nhiều smartphone Android cùng phân khúc.

Máy sở hữu màn hình OLED kích thước 6,7 inch với khả năng hiển thị sắc nét, độ sáng cao cùng màu sắc chính xác. Thiết kế Dynamic Island tiếp tục mang lại trải nghiệm trực quan hơn trong quá trình sử dụng, đồng thời vẫn là điểm nhận diện đặc trưng trên các dòng iPhone Pro cao cấp.

iPhone 14 Pro Max là mẫu iPhone khởi xướng cho thiết kế Dynamic Island mà iPhone 17 Pro Max hiện vẫn đang sử dụng. (Ảnh: PhoneArena)

Về hiệu năng, iPhone 14 Pro Max được trang bị chip A16 Bionic với CPU 6 lõi, GPU 5 lõi và Neural Engine 16 lõi. Đây vẫn là một trong những vi xử lý mạnh mẽ của Apple, đủ sức đáp ứng tốt các nhu cầu từ giải trí, chơi game cho đến chỉnh sửa video trong nhiều năm tới.

Khả năng nhiếp ảnh cũng là điểm mạnh đáng chú ý của thiết bị. iPhone 14 Pro Max được tích hợp camera chính 48MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera telephoto 12MP hỗ trợ zoom quang học 3x. Máy đồng thời sở hữu nhiều công nghệ xử lý hình ảnh như Photonic Engine, Smart HDR hay Night Mode, mang lại chất lượng ảnh và video vẫn rất cạnh tranh ở thời điểm hiện tại.

Trong bối cảnh giá smartphone cao cấp ngày càng tăng, nhiều người dùng có xu hướng chuyển sang lựa chọn các mẫu flagship đời cũ để tối ưu chi phí. Với mức giá hiện đã xuống dưới 15 triệu đồng cho nhiều phiên bản, iPhone 14 Pro Max được xem là một trong những lựa chọn đáng chú ý nhất ở phân khúc máy cũ năm 2026.