Những thay đổi quan trọng trên ứng dụng BIDV, Agribank, Vietcombank, VietinBank, MB,...: Người chuyển tiền cần nắm rõ

Hoạt động chuyển khoản ngân hàng thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt thay đổi mới liên quan đến giao dịch giá trị lớn, xác minh thông tin tài khoản và cảnh báo rủi ro lừa đảo. Nhiều quy định đã được các ngân hàng đồng loạt triển khai nhằm siết an toàn thanh toán và hạn chế gian lận tài chính.

Giao dịch từ 500 triệu đồng sẽ không còn được tự động “tách lệnh” để chuyển nhanh 24/7

﻿Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng như Vietcombank, VPBank, Eximbank, SHB, MSB,... đã dừng tính năng “tự động tách lệnh” đối với giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên.

Trước đây, với các giao dịch liên ngân hàng vượt hạn mức 500 triệu đồng/lần của Napas, hệ thống của một số ngân hàng có thể tự động chia giao dịch lớn thành nhiều lệnh nhỏ dưới 500 triệu đồng để tiếp tục đi qua kênh chuyển nhanh Napas 24/7. Nhờ cơ chế này, các giao dịch trên 500 triệu đồng vẫn có thể thực hiện gần như ngay lập tức, kể cả ngoài giờ hành chính, cuối tuần hay ngày nghỉ.

Tuy nhiên, khi dừng triển khai tính năng này, toàn bộ giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên sẽ chuyển sang luồng xử lý thông thường thay vì chuyển nhanh 24/7. Điều đó đồng nghĩa thời gian nhận tiền có thể kéo dài vài giờ, thậm chí sang ngày làm việc tiếp theo nếu phát sinh ngoài giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ.

Các ngân hàng cho biết, thay đổi này được triển khai theo lộ trình tuân thủ Thông tư 40/2024/TT-NHNN.

Trong trường hợp cần chuyển tiền gấp, các ngân hàng khuyến nghị khách hàng chủ động chia nhỏ giao dịch, với mỗi lần chuyển dưới 500 triệu đồng để tiếp tục sử dụng kênh Napas 24/7.

Không còn dùng biệt danh, số điện thoại,... thay cho số tài khoản

Một thay đổi đáng chú ý khác là việc siết quản lý tên tài khoản thanh toán. Theo Thông tư 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/4/2026, tên hiển thị trên tài khoản thanh toán bắt buộc phải trùng khớp hoàn toàn với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước.

Quy định này khiến dịch vụ đặt biệt danh tài khoản (nickname, iNick) tại nhiều ngân hàng phải dừng hoạt động.

Trước đây, nhiều ngân hàng cho phép khách hàng tạo tên tài khoản dễ nhớ bằng chữ, số điện thoại hoặc biệt danh cá nhân để thuận tiện khi chuyển tiền. Tuy nhiên, cơ chế này bị đánh giá có thể làm gia tăng nguy cơ chuyển nhầm tiền và gây khó khăn trong việc xác minh chính chủ dòng tiền.

Sau thời điểm 1/4/2026, các giao dịch chuyển tiền đến nickname cũ có thể bị từ chối hoặc không thể thực hiện. Người dùng buộc phải quay trở lại sử dụng số tài khoản gốc do ngân hàng cấp.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải minh bạch thông tin số hiệu và tên tài khoản trên chứng từ giao dịch, đồng thời tăng cường giám sát các luồng tiền có dấu hiệu bất thường hoặc liên quan đến lừa đảo.

﻿Nhiều ngân hàng sẽ kiểm tra tài khoản người nhận trước khi thực hiện chuyển tiền

Trước tình trạng lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi, nhiều ngân hàng đã triển khai hệ thống cảnh báo rủi ro trước khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Cụ thể, Agribank đã triển khai chức năng cảnh báo trạng thái tài khoản người nhận có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo đối với cả giao dịch chuyển tiền thực hiện tại quầy. Theo đó, hệ thống sẽ tự động kiểm tra trạng thái tài khoản người nhận trước khi hoàn tất giao dịch. Nếu phát hiện tài khoản thuộc diện nghi ngờ rủi ro, giao dịch viên sẽ cảnh báo để khách hàng cân nhắc.

Trước đó, Vietcombank cũng triển khai hệ thống cảnh báo VCB Alert trên ứng dụng VCB Digibank và cả tại quầy giao dịch.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác như BIDV, VietinBank, MB hay VPBank cũng đang áp dụng các cơ chế cảnh báo rủi ro khi khách hàng chuyển tiền qua mobile banking.

Các hệ thống này sẽ đối chiếu tài khoản nhận tiền với dữ liệu cảnh báo rủi ro để hiển thị thông báo nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, giúp người dùng có thêm thời gian cân nhắc trước khi giao dịch hoàn tất.

Theo các ngân hàng, đây là một trong những lớp bảo vệ bổ sung nhằm hạn chế tình trạng lừa đảo chuyển tiền đang ngày càng gia tăng thời gian qua.