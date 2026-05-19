Công an thông tin đặc biệt liên quan đến “mặt nạ gỗ Sơn Tùng M-TP”

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây, trên không gian mạng, nhiều trào lưu sử dụng ứng dụng AI như “Trend bước ra từ trang cá nhân”, “Trend mặt nạ gỗ Sơn Tùng M-TP” dần xuất hiện và thu hút đông đảo giới trẻ tham gia.

Hình ảnh minh họa các trào lưu AI (có hình ảnh do AI tạo ra kèm theo). Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể tạo ra những hình ảnh mang phong cách riêng bằng công cụ AI. Họ chỉ cần cung cấp ảnh chân dung, các hình ảnh theo trend như giao diện trang cá nhân Facebook, ảnh mặt nạ tham chiếu… rồi nhập câu lệnh theo ý tưởng mong muốn để tạo nội dung đăng tải lên mạng xã hội, lưu giữ kỷ niệm hoặc tăng tương tác với bạn bè, người thân.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết việc sử dụng công cụ AI để tạo ra các hình ảnh trên tiềm ẩn nguy cơ lộ, mất dữ liệu cá nhân. Hình ảnh cá nhân, nơi sinh sống, nơi làm việc, người thân, bạn bè... là những thông tin dễ bị thu thập. Đặc biệt, hình ảnh khuôn mặt là dữ liệu sinh trắc học. Nếu các hình ảnh này bị thu thập, lưu trữ sẽ rất nguy hiểm, dễ bị sử dụng để giả mạo danh tính nhằm thực hiện các hành vi trái pháp luật.

Ngoài ra, cung cấp hình ảnh và thông tin dữ liệu cá nhân cho một số công cụ AI không rõ nguồn gốc có thể tạo ra kẽ hở cho các đối tượng xấu lợi dụng không gian mạng để lừa đảo và việc sử dụng các phần mềm AI miễn phí, bẻ khóa (Crack) có đính kèm mã độc gây mất an ninh thông tin mạng đối với người dùng.

Để chủ động phòng ngừa nguy cơ lộ, mất dữ liệu cá nhân khi tham gia các trào lưu AI trên mạng xã hội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân:

- Nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng;

- Chỉ sử dụng các ứng dụng AI uy tín, có chính sách bảo mật rõ ràng và minh bạch;

- Kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập của ứng dụng, chỉ cấp những quyền thật sự cần thiết;

- Không cấp quyền truy cập toàn bộ thư viện ảnh hoặc dữ liệu cá nhân quan trọng, nhạy cảm;

- Hạn chế đăng tải công khai các hình ảnh được tạo bởi AI có chứa thông tin cá nhân;

- Thường xuyên cập nhật hệ điều hành, cài đặt các bản vá bảo mật và sử dụng phần mềm phòng, chống mã độc cho thiết bị.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh