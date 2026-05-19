Apple chính thức ấn định sự kiện WWDC 2026

Apple vừa chính thức công bố Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 12/6 theo hình thức trực tuyến, kết hợp sự kiện trực tiếp tại Apple Park trong ngày khai mạc.

Sự kiện sẽ mở màn lúc 10 giờ sáng ngày 8/6 (giờ Thái Bình Dương) với bài phát biểu quan trọng từ ban lãnh đạo Apple. Giới công nghệ đặc biệt quan tâm tới màn xuất hiện của Tim Cook, khi ngày càng xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng đây có thể là một trong những kỳ WWDC cuối cùng ông điều hành trên cương vị CEO. Điều đó phần nào khiến hội nghị năm nay mang màu sắc “bản lề”, không chỉ với Apple mà còn với chính tương lai của hệ sinh thái hãng.

Ngay sau keynote, Apple sẽ tổ chức phiên Platforms State of the Union vào lúc 13 giờ cùng ngày nhằm giới thiệu sâu hơn về các nền tảng, công cụ lập trình và công nghệ mới dành cho cộng đồng phát triển ứng dụng. Đây thường là nơi hé lộ những thay đổi có ảnh hưởng dài hạn tới toàn bộ hệ sinh thái iPhone, iPad, Mac và Vision Pro.

Khẩu hiệu “Coming bright up” của WWDC 2026 như gợi mở về một trải nghiệm mới tập trung vào AI, giao diện trực quan và khả năng xử lý thông minh hơn trên toàn hệ sinh thái Apple. (Ảnh: Apple)

Người dùng toàn cầu có thể theo dõi trực tiếp sự kiện thông qua website chính thức, ứng dụng Apple TV và kênh YouTube của hãng. Toàn bộ nội dung sẽ được lưu lại để xem lại sau khi phát sóng.

Tâm điểm lớn nhất của WWDC 2026 được cho là màn ra mắt loạt hệ điều hành mới gồm iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 và visionOS 27. Tuy nhiên, điều giới công nghệ chờ đợi không còn đơn thuần là thay đổi giao diện hay tính năng nhỏ lẻ, mà là cách Apple phản ứng trước làn sóng AI đang làm thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp.

Khẩu hiệu “Coming bright up” cũng được cho là ẩn ý cho những nâng cấp mạnh về trải nghiệm trực quan và xử lý thông minh. Có khả năng, Apple sẽ tập trung biến AI trở nên thực tế hơn thay vì chạy đua phô diễn mô hình như các đối thủ. Nếu điều đó xảy ra, WWDC 2026 có thể đánh dấu bước chuyển lớn nhất của Siri kể từ khi trợ lý ảo này ra mắt hơn một thập kỷ trước.

Trong khuôn khổ sự kiện, Apple sẽ tổ chức hơn 100 video chuyên đề kỹ thuật do chính các kỹ sư và nhà thiết kế của hãng thực hiện. Các lập trình viên có thể tham gia phòng thí nghiệm trực tuyến để trao đổi trực tiếp về học máy, đồ họa, trò chơi và các công cụ phát triển ứng dụng mới. Dù mang tính kỹ thuật, đây lại là phần được cộng đồng developer đặc biệt quan tâm vì thường hé lộ những thay đổi ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai App Store.

Apple cũng tiếp tục duy trì giải thưởng Apple Design Awards nhằm tôn vinh các ứng dụng có thiết kế và trải nghiệm nổi bật.

Năm nay có 36 ứng dụng lọt vào vòng chung kết ở nhiều hạng mục như đổi mới sáng tạo, tác động xã hội và thiết kế hình ảnh

Đối với Swift Student Challenge 2026, Apple cho biết đã lựa chọn 350 học sinh, sinh viên chiến thắng trên toàn cầu. Trong đó, 50 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được mời tới Cupertino tham gia trải nghiệm kéo dài ba ngày trong tuần diễn ra WWDC.

Hơn 1.000 lập trình viên và sinh viên khác cũng sẽ góp mặt tại Apple Park trong ngày khai mạc, cho thấy Apple vẫn đang nỗ lực duy trì hình ảnh một hệ sinh thái mở rộng cho thế hệ lập trình viên trẻ, giữa lúc ngành công nghệ bước vào cuộc cạnh tranh mới xoay quanh AI.