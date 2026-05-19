Người dùng có thể đối mặt rủi ro pháp lý nghiêm trọng nếu rút tiền, nhận chuyển khoản từ các giao dịch sau

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ gia tăng các hành vi lợi dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng và dữ liệu sinh trắc học của khách hàng vào mục đích vi phạm pháp luật.

Ngân hàng cảnh báo hành vi rút tiền, nhận tiền chuyển khoản sau

Theo PGBank, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng tội phạm công nghệ cao dụ dỗ khách hàng tham gia các giao dịch rủi ro như “thuê tài khoản”, “mua bán tài khoản” hoặc “nhận/rút tiền hộ” . Ngân hàng nhấn mạnh, việc vô tình hoặc cố ý tham gia các hoạt động này có thể khiến khách hàng đối mặt với rủi ro pháp lý nghiêm trọng, liên quan đến lừa đảo, rửa tiền hoặc đánh bạc.

Để đảm bảo an toàn tài sản và tuân thủ quy định pháp luật, PGBank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không thực hiện các hành vi như mua, bán, thuê, cho thuê, mượn hoặc cho mượn tài khoản/thẻ ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; chỉ sử dụng tài khoản cho các giao dịch hợp pháp của chính chủ.

Khách hàng cũng không cung cấp dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay), thiết bị cá nhân hoặc giấy tờ tùy thân cho người khác để mở tài khoản hay xác thực giao dịch; không chia sẻ thông tin bảo mật như tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; đồng thời cần cảnh giác với các lời mời chào sử dụng tài khoản để luân chuyển dòng tiền không rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp khách hàng đã lỡ chia sẻ thông tin, nghi ngờ bị lộ dữ liệu hoặc phát hiện giao dịch bất thường, PGBank khuyến nghị lập tức khóa thẻ trên ứng dụng ngân hàng số và liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời.