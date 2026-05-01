Từ 1/7, hàng triệu người đóng BHXH có quyền lợi mới

Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2026 ngày 15/5 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng/ tháng hiện nay sẽ tăng lên 2.530.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2026.

Theo các quy định mới nhất từ luật BHXH 2024 và luật Việc làm 2025, những người lao động hưởng lương theo chế độ nhà nước sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt trong kỳ lương sắp tới. Tiền lương làm căn cứ đóng các loại bảo hiểm bắt buộc, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp được tính toán dựa trên chức vụ, ngạch bậc cùng nhiều khoản phụ cấp liên quan như thâm niên vượt khung hay phụ cấp chức vụ. Khi mức lương cơ sở được nâng lên thêm 8% từ ngày 1/7, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm cũng đồng loạt tăng theo để tương xứng với tình hình kinh tế mới.

Cụ thể, mức nền đóng thấp nhất sẽ chạm mốc 2,53 triệu đồng/tháng , trong khi mức trần đóng cao nhất vươn lên con số 50,5 triệu đồng , tương đương 20 lần lương cơ sở. Sự thay đổi này được áp dụng dựa trên tổng tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc là 32% , trong đó người lao động trích đóng 10,5% và người sử dụng lao động chịu trách nhiệm 21,5% .

Dù khoản tiền trích nộp hàng tháng có sự nhích lên đôi chút, nhưng bù lại, giá trị tích lũy hưu trí và các quyền lợi liên quan cho tương lai của người lao động sẽ trở nên vững chắc hơn rất nhiều.

Mặc dù chi phí đóng bảo hiểm hàng tháng thay đổi, người lao động lại được bù đắp xứng đáng bằng việc hàng loạt các chế độ trợ cấp phúc lợi được cải thiện mạnh mẽ ngay lập tức. Điển hình nhất và được nhiều gia đình mong chờ là khoản trợ cấp thai sản dành cho lao động nữ sinh con hoặc những người nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi. Với quy định mới, mức trợ cấp một lần này sẽ bằng hai lần mức lương cơ sở tại thời điểm sinh hoặc nhận con, tương đương khoảng 5,06 triệu đồng .

Đây là một khoản hỗ trợ tài chính thiết thực, tiếp thêm động lực cho các gia đình trong giai đoạn chào đón thành viên mới. Không dừng lại ở đó, các khoản phúc lợi gắn liền với rủi ro nghề nghiệp cũng được nhà nước chú trọng điều chỉnh. Các khoản trợ cấp dưỡng sức sau sinh, trợ cấp tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp đều có mối liên hệ mật thiết với mức lương cơ sở. Việc tăng lương sẽ tự động kích hoạt mức chi trả cao hơn cho các chế độ này, đảm bảo quyền lợi tối đa và tạo điểm tựa tài chính vững vàng cho người lao động khi không may gặp khó khăn về sức khỏe.

Một điểm nhấn quan trọng khác trong đợt điều chỉnh này liên quan đến các chính sách an sinh xã hội dài hạn, đặc biệt là quyền lợi của người nghỉ hưu. Theo quy định của luật BHXH 2024, mức tham chiếu để tính toán các chế độ hiện nay được xác định trực tiếp bằng mức lương cơ sở. Do đó, khi lương cơ sở chính thức tăng từ 1/7, mức trợ cấp mai táng dành cho thân nhân của người đang hưởng lương hưu qua đời cũng sẽ tăng lên mức 25,3 triệu đồng, tương đương 10 lần mức tham chiếu tại tháng người đó mất.

Cách tra cứu quá trình đóng BHXH/BHTN Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VssID trên điện thoại. Bước 2: Tại màn hình chính, chọn Quản lý cá nhân. Bước 3: Chọn Quá trình tham gia. Bước 4: Chọn loại hình cần xem (BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN) và nhấn vào biểu tượng hình con mắt để xem chi tiết quá trình.



