Chiếc iPhone này vừa giảm giá 2 triệu đồng

Thị trường công nghệ tháng 5 năm 2026 đang chứng kiến một đợt điều chỉnh giá vô cùng hấp dẫn dành cho dòng iPhone 16 series. So với tháng trước, mức giá của các thiết bị này đã tiếp tục phá vỡ các cột mốc cũ để lập một vùng đáy mới với mức giảm mạnh tay lên tới 2 triệu đồng. Động thái này từ các đại lý đang tạo ra cơ hội tuyệt vời để người dùng sở hữu chiếc iPhone cao cấp của Apple với chi phí tối ưu nhất.

iPhone 16 Plus có mức giảm giá 2 triệu đồng

Ghi nhận thực tế tại nhiều hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR), đợt giảm giá lần này tập trung cực mạnh vào các phiên bản tiêu chuẩn và Plus. Cụ thể, chiếc iPhone 16 bản 128GB hiện chỉ còn dao động trong khoảng 20,59 đến 20,69 triệu đồng. Các phiên bản dung lượng cao hơn cũng ghi nhận mức giảm sâu khi bản 256GB giảm thêm khoảng 800 ngàn đồng xuống mức 22,19 triệu đồng, và bản 512GB giảm hẳn 1 triệu đồng để lùi về mức 26,99 triệu đồng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên thị trường hiện tại thuộc về iPhone 16 Plus. Mẫu máy màn hình lớn được nhiều người yêu thích này hiện có giá khởi điểm chỉ từ 23,99 triệu đồng. Người dùng khi chọn mua các bản 128GB và 256GB sẽ tiết kiệm thêm được 1 triệu đồng, trong khi phiên bản 512GB gây bất ngờ lớn khi giảm chạm đáy tới 2 triệu đồng so với tháng trước. Đây được xem là mức giá thấp chưa từng có kể từ khi dòng sản phẩm này chính thức lên kệ.

Ở một diễn biến khác, trong khi các dòng tiêu chuẩn đang được kích cầu mạnh mẽ với nguồn cung dồi dào thì các phiên bản cao cấp gồm iPhone 16 Pro và Pro Max lại đang rơi vào tình trạng cháy hàng tạm thời tại nhiều hệ thống khảo sát dù trước đó từng có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong khi đó, 2 phiên bản cao cấp iPhone 16 Pro và 16 Pro Max liên tục khan hàng, cháy hàng

Sức hút mãnh liệt của iPhone 16 series không chỉ đến từ mức giá đang rất tốt mà còn nhờ những giá trị cốt lõi vô cùng sáng giá. Bộ đôi iPhone 16 và 16 Plus vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế thời thượng với khung nhôm, mặt kính cường lực Ceramic Shield cùng viền màn hình được vát mỏng mang lại cảm giác vô cùng hiện đại. Cả hai máy đều mang trong mình sức mạnh ổn định của con chip A17 Bionic kết hợp cùng màn hình Super Retina XDR hiển thị xuất sắc. Dù hệ thống camera 12MP thiên về các nhu cầu quay chụp cơ bản với chất lượng 4K, nhưng cụm ống kính này vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lưu giữ khoảnh khắc hàng ngày của người dùng.

Đối với những khách hàng đang chờ đợi các mẫu Pro hoặc Pro Max, trải nghiệm trên tay chắc chắn sẽ được nâng tầm nhờ khung viền titan siêu nhẹ, bền bỉ cùng viền màn hình mỏng nhất lịch sử Apple. Trải nghiệm vuốt chạm trên các dòng máy này cũng mượt mà hơn hẳn nhờ công nghệ ProMotion 120Hz. Đặc biệt, sức mạnh từ con chip A18 Pro tối tân không chỉ đẩy nhanh tốc độ xử lý mà còn tối ưu hóa hệ thống tản nhiệt cho các tác vụ chuyên sâu. Kết hợp với cụm camera 48MP sắc nét và ống kính zoom quang 5x, những chiếc máy dòng Pro thực sự là những công cụ sáng tạo không giới hạn. Với xu hướng giá đang vô cùng ưu đãi ở thời điểm hiện tại, tháng 5 chắc chắn là thời điểm vàng để người dùng đưa ra quyết định nâng cấp thiết bị.