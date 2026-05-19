Chỉ với 1 câu lệnh cho AI, người dùng có thể kiếm hơn 13 triệu đồng/tháng?

Theo thông tin từ nền tảng 36Kr của Trung Quốc, một câu lệnh tưởng như đùa vui đã tạo ra kết quả ngoài dự đoán, Codex (hệ thống AI tiên tiến do OpenAI phát triển) thực sự kiếm được tiền.

Mới đây, một người dùng đã đưa ra một yêu cầu cho Codex, nghe có vẻ như một lời nói đùa: “Đi kiếm giúp tôi 5 USD”.

Kết quả cho thấy, hệ thống AI này không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn vượt chỉ tiêu, mang về 16,88 USD.

Nền tảng 36Kr cho biết, Codex đã tự tìm kiếm thấy một dự án kiểm toán bảo mật mã nguồn mở có trao thưởng, chủ động gửi yêu cầu xử lý (pull request (PR)) hợp lệ, trao đổi với đội ngũ duy trì dự án (maintainer) và hoàn tất toàn bộ quy trình xác thực trên GitHub.

Sau khoảng 22 giờ, pull request được phía dự án chấp thuận và hợp nhất. Khoản thanh toán đầu tiên cũng được chuyển đến người dùng.

Nếu tính toán một cách đơn giản theo con số này, giả sử ngày nào cũng lặp lại quy trình trên, một tháng AI sẽ kiếm được 506,4 USD (khoảng hơn 13 triệu VNĐ).

Ngay cả khi cho “người làm thuê” AI này nghỉ phép vài ngày, mức lương tháng vẫn dao động ở mức 7-8 triệu VNĐ.

Từ một câu lệnh ngắn đến một quy trình lao động hoàn chỉnh

Người dùng Chris thực hiện thao tác này cho biết, anh chỉ yêu cầu Codex rằng: “Hãy làm điều bạn giỏi nhất và giúp tôi kiếm 5 USD”.

Ngay sau đó, Codex đã tự tìm kiếm cơ hội phù hợp, lựa chọn một dự án kiểm toán bảo mật nguồn mở có trả thưởng, thực hiện các bước xoay quanh vấn đề của dự án để gửi một pull request hợp lệ, đồng thời trao đổi với đội ngũ quản trị dự án và xử lý các xác thực GitHub trong quy trình tiếp theo.

Cuối cùng, phần việc này đã được phía dự án chấp nhận và hợp nhất với quy trình kéo dài 22 giờ, giúp người dùng nhận về 16,88 USD đầu tiên.

Điều đáng chú ý là đây không còn đơn thuần là hành vi viết code theo yêu cầu.

Hình ảnh bài đăng của người dùng Chris trong giao diện trao đổi với nền tảng Codex

Trước đây, khi sử dụng Codex, người dùng thường giao một nhiệm vụ cụ thể như sửa lỗi, bổ sung kiểm thử, giải thích mã nguồn hoặc hiện thực hoá một tính năng nhất định. Khi đó, người dùng cần nắm rõ mục tiêu kĩ thuật và chủ chuyển giao phần thực thi cho AI.

Nhưng lần này, mục tiêu duy nhất được đưa ra chỉ là “kiếm được 5 USD”. Việc xác định cơ hội, phân tích yêu cầu, lựa chọn nhiệm vụ và triển khai giải pháp hoàn toàn do Codex tự thực hiện.

Nói cách khác, thay vì chỉ viết mã theo lệnh, Codex đã đưa năng lực lập trình của mình tham gia vào một thị trường lao động thực tế.

Về chi phí, theo tiết lộ của người dùng Chris, anh sử dụng gói đăng ký Plus trị giá 20 USD. Trong quá trình đó, Codex đã thực hiện đồng thời từ 10 đến 20 nhiệm vụ kiểm thử khác nhau, tiêu tốn khoảng 22 triệu token trong toàn bộ quá trình.

Và 16,88 USD hiện mới chỉ là khoản tiền đầu tiên đổ về tài khoản.

Nhưng do chưa có nhật ký vận hành đầy đủ được công khai, đồng thời giới công nghệ chưa thể xác nhận toàn bộ câu lệnh (prompt) hay các bước tương tác xác nhận giữa chừng.

Vì vậy, nhận định rằng AI có thể “chỉ bằng một câu lệnh có thể tự động kiếm tiền” vẫn là kết luận cần được nhìn nhận thận trọng.

Liệu kiếm tiền bằng AI có thực sự đơn giản?

Điểm đáng chú ý của câu chuyện không nằm ở chỗ Codex kiếm được bao nhiêu, mà quan trọng hơn là ứng dụng này đã kết nối thành công với một hệ thống kinh tế có thực.

Quá trình đó bao gồm nhiệm vụ, quy tắc, kiểm duyệt, giao tiếp, nghiệm thu và những khoản thanh toán thực tế nhất.

Trong môi trường lao động thực, đây là chuỗi hành động cơ bản mà bất kì lao động nào cũng phải trải qua.

Với nhiệm vụ lần này, Codex đã hoàn thành trọn vẹn chu trình đó trong một kịch bản giới hạn.

Ngoài ra, việc lựa chọn lĩnh vực phần mềm cũng được xem là yếu tố thuận lợi. Toàn bộ quy trình cộng tác phần mềm hiện nay đều vận hành trực tuyến: mã nguồn được lưu trữ trực tuyến, việc cộng tác diễn ra trực tuyến, pull request có thể được kiểm thử và xác minh, còn thanh toán có thể hoàn tất qua nền tảng.

Điều đó khiến các công việc như sửa lỗi nhỏ, bổ sung kiểm thử, chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật, xử lý báo lỗi hay tham gia các dự án kiểm toán bảo mật quy mô nhỏ trở thành môi trường phù hợp để AI Agent thử nghiệm khả năng tạo thu nhập.

Đây vốn là những công việc từng đóng vai trò “bài tập nhập môn” cho lập trình viên trẻ hoặc người đóng góp mã nguồn mở. Giờ đây, chúng cũng đang trở thành điểm khởi đầu cho AI Agent.

Dù vậy, việc tin tưởng tuyệt đối vào một lần thành công sang khả năng kiếm tiền ổn định vẫn là thiếu cơ sở.

Bài đăng của người dùng Chris nhanh chóng được lan truyền rộng rãi.

Nếu tính theo kịch bản lạc quan, mỗi ngày kiếm được 16,88 USD thì một tháng sẽ là 506,4 USD (khoảng 13 triệu VNĐ). Nhìn bề ngoài, ngay cả khi trừ đi 20 USD phí đăng ký, vẫn còn mức lương khá ổn.

Nhưng chi phí thực tế của Codex không chỉ là phí đăng ký, mà còn phụ thuộc vào mức tiêu thụ token, giới hạn định mức (quota), cũng như chi phí chìm từ những nhiệm vụ thất bại.

Việc lấy kết quả của một lần thành công rồi nhân với 30 chỉ là một thuật toán mang tính lan truyền.Thực tế chắc chắn sẽ phức tạp hơn dự tính rất nhiều.

Bởi lẽ, các dự án kiểm toán bảo mật mã nguồn mở có thưởng vốn không phải là nguồn cung vô hạn. Những nhiệm vụ vừa đủ nhỏ để AI xử lý, vừa có ranh giới rõ ràng, lại chấp nhận pull request từ người lạ càng khó xuất hiện ổn định.

Ngay cả khi tìm được nhiệm vụ, việc gửi pull request mới chỉ là bước đầu. Thay đổi phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, vượt qua quy trình kiểm tra, được đội ngũ duy trì chấp nhận và hoàn tất xác minh thanh toán.

Trong quá trình này, chỉ cần một mắt xích gặp trục trặc, khoản thu nhập kì vọng có thể không bao giờ thành hiện thực.

Xa hơn câu chuyện AI kiếm tiền, nếu thực sự thâm nhập vào thị trường nhiệm vụ, AI Agent sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái của toàn bộ thị trường.

Chi phí để AI gửi thêm một pull request gần như rất thấp, nhưng chi phí để con người đánh giá pull request lại là một con số lớn. Trong đó, người chịu trách nhiệm (maintainer) vẫn phải đọc mã, chạy thử nghiệm và xác định xem thay đổi có thực sự mang lại giá trị hay không.

Nếu ngày càng nhiều người sử dụng AI Agent để săn thưởng và gửi pull request, áp lực đánh giá có thể gia tăng đáng kể.

Đối với người dùng, rủi ro lớn hơn nằm ở quyền hạn và bảo mật an ninh. Để hoàn thành loại nhiệm vụ này, Codex không chỉ tạo mã mà còn cần kết nối với GitHub, truy cập kho lưu trữ, nhận tiền, tài khoản và thanh toán.

Quyền hạn càng lớn đồng nghĩa với năng lực càng mạnh nhưng rủi ro đi kèm cũng cao hơn.

Ngoài ra, trách nhiệm pháp lý và kỹ thuật vẫn là khoảng trống chưa có lời giải rõ ràng.

Nếu đoạn code do AI viết ra sau này gây ra lỗ hổng, ai sẽ chịu trách nhiệm? Nếu AI vô tình vi phạm quy tắc nền tảng để hoàn thành mục tiêu kiếm tiền, trách nhiệm đó sẽ được xác định như thế nào?

Cho đến nay, những câu hỏi này vẫn chưa có đáp án hoàn chỉnh.

Rõ ràng, khoản tiền 16,88 USD (tương đương hơn 13 triệu VNĐ) chưa thể chứng minh rằng bất kỳ ai cũng có thể dùng AI để tạo ra nguồn thu nhập ổn định.

Nhưng ít nhất, thử nghiệm này cho thấy trong một phạm vi rất nhỏ, AI có thể hoàn thành một chu trình khép kín của lao động số, từ xác định mục tiêu, tìm kiếm nhiệm vụ, triển khai công việc cho tới nhận thanh toán.

Đó có thể chỉ là một tờ biên lai đầu tiên. Nhưng có lẽ từ một tờ biên lai đến một bảng lương ổn định, vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước.

*Theo 36Kr