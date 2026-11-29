Sau hơn 3 tháng mở bán, phiên bản dung lượng cao nhất của mẫu điện thoại gập này hiện đã giảm hơn 10 triệu đồng so với giá niêm yết.

Galaxy Z Fold8 được giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ đầu tháng 8. Sau một thời gian lên kệ, mẫu smartphone màn hình gập cao cấp của Samsung bắt đầu ghi nhận những đợt giảm giá đáng kể tại các hệ thống bán lẻ.

Cụ thể, phiên bản Galaxy Z Fold8 dung lượng 256GB hiện được chào bán với mức giá khoảng 40 triệu đồng, thấp hơn 3 triệu đồng so với giai đoạn trước và giảm khoảng 7 triệu đồng so với giá niêm yết.

Galaxy Z Fold8 phiên bản 1TB hiện được bán với giá khoảng 54 triệu đồng, giảm 11 triệu đồng so với giá niêm yết. (Ảnh: Joseph Maldonado)

Mức điều chỉnh mạnh hơn xuất hiện ở phiên bản 1TB. Sản phẩm hiện có giá khoảng 54 triệu đồng, tương đương mức giảm 11 triệu đồng so với giá bán ban đầu.

Việc giá bán liên tục đi xuống giúp Galaxy Z Fold8 cải thiện sức cạnh tranh trong phân khúc smartphone màn hình gập cao cấp. Đặc biệt, sự xuất hiện của iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, cũng khiến thị trường này trở nên sôi động hơn.

Theo ghi nhận từ thị trường bán lẻ, doanh số Galaxy Z Fold8 có dấu hiệu cải thiện sau khi iPhone Duo chính thức mở bán. Một số nguồn tin trong ngành cho biết lượng tiêu thụ của thiết bị tăng khoảng 15%. Các chương trình giảm giá, ưu đãi trực tiếp và chính sách thu cũ đổi mới được xem là những yếu tố góp phần thúc đẩy sức mua.

Không chỉ tại Việt Nam, xu hướng này còn xuất hiện ở một số thị trường quốc tế. Galaxy Z Fold8 ghi nhận sự cải thiện về doanh số tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Âu sau khi Apple tham gia phân khúc điện thoại gập.

Sự cạnh tranh giữa hai thương hiệu lớn được kỳ vọng sẽ thu hút thêm sự chú ý của người tiêu dùng đối với dòng smartphone màn hình gập. Tuy nhiên, Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo vẫn hướng đến những nhóm khách hàng có sự khác biệt về hệ sinh thái, thói quen sử dụng và mức độ gắn bó với thương hiệu.

Trong thế hệ Galaxy Z8, Galaxy Z Fold8 hiện là phiên bản nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng Việt Nam. Thiết kế màn hình gập cùng tỷ lệ hiển thị mới được xem là những yếu tố tạo sức hút cho sản phẩm.

Đáng chú ý, nhu cầu đối với Galaxy Z Fold8 không chỉ đến từ nhóm khách hàng nam. Thị trường còn ghi nhận sự dịch chuyển của một bộ phận người dùng nữ từ dòng Galaxy Z Flip sang mẫu máy gập dạng quyển sách.

Diễn biến này cho thấy sức hút của smartphone màn hình gập đang dần mở rộng, không còn giới hạn trong một nhóm người dùng nhất định. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng rõ nét, giá bán và trải nghiệm sử dụng sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng quyết định lựa chọn của người tiêu dùng.

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