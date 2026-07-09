Mát trời mà nấu món này là chuẩn bài, vừa nhanh gọn vừa ngon không cưỡng nổi

Chọn được con gà ngon quyết định 70% thành công của món ăn.

Những ngày trời dịu mát, nhiều gia đình lại có xu hướng tìm những món ăn nóng hổi nhưng không quá nhiều dầu mỡ. Nếu đã chán các món chiên, xào quen thuộc, gà hấp muối sả là gợi ý rất đáng để thử.

Không cần cầu kỳ hay nhiều gia vị, món ăn này vẫn chinh phục người thưởng thức nhờ lớp da vàng óng, thịt gà ngọt mềm và hương thơm đặc trưng của sả, lá chanh. Đặc biệt, toàn bộ quá trình chế biến chỉ mất khoảng 40 phút.

Vì sao gà hấp muối sả được nhiều người yêu thích?

Chọn được con gà ngon quyết định 70% thành công của món ăn

Khác với gà luộc thông thường, gà hấp trên lớp muối hạt và sả không tiếp xúc trực tiếp với nước nên thịt giữ được vị ngọt tự nhiên.

Hơi nóng từ muối giúp gà chín đều từ trong ra ngoài, trong khi sả và lá chanh tỏa hương thơm dịu, thấm nhẹ vào từng thớ thịt. Thành phẩm có lớp da căng bóng, thịt săn chắc nhưng vẫn mọng nước.

Nguyên liệu

1 con gà ta khoảng 1,2-1,5kg.

1kg muối hạt.

6-8 cây sả.

8-10 lá chanh.

Gừng.

Hành tím.

Chanh, ớt để pha nước chấm.

Cách làm

Ảnh minh họa

Gà làm sạch, chà với muối và gừng để khử mùi rồi để ráo.

Lót một lớp muối hạt dày dưới đáy nồi, tiếp theo là phần sả đập dập cắt khúc và vài lát gừng.

Đặt gà lên trên, rải lá chanh quanh mình gà rồi đậy kín nắp.

Hấp khoảng 35-40 phút trên lửa vừa. Không cần cho thêm nước vì hơi nước từ gà kết hợp với nhiệt từ lớp muối sẽ làm gà chín đều.

Sau khi gà chín, để nghỉ khoảng 5 phút rồi chặt thành miếng vừa ăn.

Bí quyết để gà thơm và không bị khô

Nên chọn gà ta vừa phải, thịt sẽ săn và ngọt hơn gà công nghiệp.

Không mở nắp nhiều lần trong lúc hấp để tránh thất thoát nhiệt.

Sau khi tắt bếp, để gà nghỉ vài phút rồi mới chặt giúp thịt giữ được nước ngọt.

Chấm muối tiêu chanh là "đúng điệu"

Gà hấp muối sả ngon nhất khi chấm cùng muối tiêu chanh hoặc muối tiêu lá chanh. Thịt gà ngọt, da giòn nhẹ, quyện với vị cay thơm của tiêu và mùi lá chanh tạo nên hương vị rất hài hòa.

Có thể ăn kèm dưa leo, rau răm hoặc xôi trắng nếu muốn bữa ăn đầy đặn hơn.

Một món ăn vừa nhàn vừa "hao cơm"

Điều nhiều người thích ở món gà hấp muối sả là không phải đứng bếp quá lâu. Chỉ cần sơ chế nguyên liệu, đặt vào nồi rồi chờ gà chín. Trong lúc đó vẫn có thể chuẩn bị thêm một bát canh hoặc đĩa rau luộc là đã đủ cho một mâm cơm tròn vị.

Những hôm thời tiết mát mẻ, cả nhà quây quần bên đĩa gà thơm lừng mùi sả và lá chanh luôn mang lại cảm giác dễ chịu. Vui miệng làm thêm lon bia lạnh nữa thì đúng là "thiên đường ẩm thực". Đơn giản, không cầu kỳ nhưng đủ ngon để ai cũng muốn gắp thêm miếng nữa.