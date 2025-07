Mát mắt với màu xanh lúa non ruộng bậc thang ở Sa Pa

Trong đó, mùa lúa non, ruộng bậc thang có vẻ đẹp thanh bình, là mùa tượng trưng cho hi vọng về một mùa vàng bội thu, về cuộc sống no ấm.

Ruộng bậc thang Sa Pa từng được trang web về môi trường Mother Nature xếp hạng là một trong 30 điểm đến đẹp nhất hành tinh, sánh vai cùng Maldives, Angkor Wat… Ảnh chụp tại bản Nậm Cang xã Mường Bo (Lào Cai).

Không chỉ là thắng cảnh, những thửa ruộng tầng tầng lớp lớp còn là công trình lao động sáng tạo bao đời của đồng bào Mông, Dao, Tày… sống trên vùng núi cao này.

Những ngày này, đi dọc các bản ở Tả Van, Nậm Cang, Sử Pán bạn sẽ bắt gặp sắc xanh mát mắt trải dài từ triền núi này sang thung lũng khác. Ảnh chụp tại bản Sử Pán (xã Mường Hoa cũ) nay thuộc xã Tả Van (Lào Cai).

Khung cảnh ở ruộng bậc thang ở đây mùa nào cũng đẹp như tranh vẽ bởi sở hữu địa hình thoai thoải.

Sử Pán cách trung tâm phường Sa Pa chừng 15 km, xuôi về phía nam.

Đây là một địa danh mới, có sức hấp dẫn lạ lùng khi du khách đến tham quan, du lịch Sa Pa

Dưới nắng sớm, giọt sương còn đọng trên lá lúa, gió thoảng đưa hương đồng, lũ trẻ nô đùa ven ruộng, vài chú trâu thung thăng lội bùn... tạo nên cảnh làng quê miền núi thanh bình.

Ruộng bậc thang tại bản Tả Van (xã Tả Van) thu hút du khách với vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang bất tận và không gian núi rừng xanh mướt ngút ngàn.