Mặt hàng mới, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam "nhuộm đỏ" chợ Việt, khách bị hút hồn

Hồng thạch trân châu Trung Quốc (hồng đỏ mini) là mặt hàng mới, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam nên nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng.

Từ đầu tháng 10 đến nay, mặt hàng này đã "nhuộm đỏ" từ chợ truyền thống đến chợ online. Theo chia sẻ của một đầu mối, hồng thạch nhập về bán ở chợ Việt có nguồn gốc từ huyện Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Đây cũng là khu vực trồng hồng lâu đời và chất lượng nhất ở Trung Quốc.

Thông thường, hồng thạch mini Trung Quốc được đóng gói trong các rành nhựa hoặc thùng carton với khối lượng từ 12 - 20kg mỗi đơn vị, giá khoảng 30.000 đồng/kg tại cửa khẩu Lào Cai.

Trước đây, hồng thạch trân châu chủ yếu tiêu thụ tại Trung Quốc do dễ hư hỏng khi vận chuyển. Tuy nhiên, nhờ các cải tiến trong bảo quản và đóng gói, sản phẩm này đã xuất khẩu sang nhiều nước như Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Về ngoại hình, hồng thạch trân châu quả chỉ nhỏ như quả chanh với màu đỏ chót bắt mắt. Hồng thạch mini là một loại quả hồng có kích thước nhỏ hơn so với các loại hồng truyền thống như hồng trứng hay hồng quả. Mỗi kg hồng khoảng 24 - 26 quả. Do có ngoại hình khá giống với hồng cổ của Việt Nam nên nhiều người nhầm tưởng đây là hồng cổ đặc sản ở Nam Đàn (Nghệ An).

Hồng nhập về là hàng đã chín đỏ nhưng cứng quả. Khi chín, quả hồng thạch có vỏ đỏ tươi, thịt quả hồng thơm, trong như thạch.

Tại Trung Quốc, loại quả này thường được trồng ở các vùng có khí hậu lạnh, đặc biệt là tỉnh Sơn Đông và Thiểm Tây, có giá bán khoảng 10 - 15 nhân dân tệ (35.000 - 55.000 đồng)/kg.

Khi nhập về Việt Nam, loại quả này có giá rất cao, so với các loại hồng Trung Quốc, hồng thạch có giá cao gấp 3-4 lần. Tại Hà Nội , sản phẩm này đang được rao bán giá dao động từ 80.000 - 100.000 đồng/kg. Tại TP HCM, loại hồng này cũng được bày bán ở các chợ truyền thống và trên mạng xã hội, với giá từ 100.000 - 120.000 đồng một kg

Do là mặt hàng mới tại thị trường trong nước nên ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, khuyến cáo người tiêu dùng nên sử dụng hàng có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng, lựa chọn cơ sở phân phối uy tín gắn với cam kết đảm bảo chất lượng.

Ngoài hồng thạch, thời gian gần đây, nho "trái tim mùa thu" có nguồn gốc từ Trung Quốc cũng đồng loạt đổ bộ vào Việt Nam.

Nếu như loại nho này được nhập khẩu từ Nhật Bản với giá bán ở mức 1,5 - 2,2 triệu đồng cho mỗi chùm có trọng lượng 600 - 800g thì nho Trung Quốc đang có giá rẻ khó tin, chỉ ở mức trên dưới 150.000 đồng/kg. Thậm chí, các đầu mối chỉ chào bán với giá 550.000 đồng/thùng trọng lượng 9kg, tương đương 1kg nho này giá chỉ 61.000 đồng.