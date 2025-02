Mất 9 tiếng ròng sửa mũi, nữ diễn viên bị ngã đập mặt xuống sàn gây kinh hãi cả showbiz

Tối 8/2, tờ Xports News đưa tin, nữ diễn viên Hàn Quốc Go Eun Ah đã gặp phải chấn thương nghiêm trọng ở vùng mặt khi đi trên đường cách đây không lâu. Theo nguồn tin, nghệ sĩ họ Go bị ngã mạnh và đập mặt xuống đoạn đường đóng băng. Vụ tai nạn đã để lại những vết bầm tím nghiêm trọng quanh mũi và môi của Go Eun Ah, khiến người hâm mộ không khỏi đau lòng. Chưa dừng lại ở đó, cú ngã đập mặt xuống đường còn gây tổn thương tới răng của sao nữ sinh năm 1988.

Cách đây ít ngày, Go Eun Ah chia sẻ hình ảnh vết thương nghiêm trọng trên gương mặt sau cú ngã mạnh qua kênh YouTube Bangga-Ne, đồng thời than thở: “Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi còn phải dựa vào gương mặt này để kiếm sống nữa mà”. Sau đó, cô tiếp tục đăng hình ảnh được chụp tại 1 phòng khám nha khoa lên trang cá nhân nhằm thông báo tới công chúng chuyện mình cần điều trị răng sau vụ tai nạn: “Thở dài. Tôi đã được điều trị tại phòng khám nha khoa. Nhưng tôi phải làm gì với chiếc răng cửa của mình bây giờ?”. Đồng thời, nữ diễn viên 8X đã trấn an người hâm mộ rằng, cô hiện đang trong quá trình hồi phục rất tốt.

Go Eun Ah bị ngã mạnh khi đi trên mặt đường đóng băng. Sự cố nghiêm trọng đã gây ra nhiều vết bầm tím quanh mũi và môi nữ diễn viên

Cô cho biết mình còn phải đến phòng khám nha khoa để điều trị răng sau tai nạn

Trong bài đăng mới nhất, nữ nghệ sĩ họ Go khẳng định mình đang trong quá trình hồi phục rất tốt

Cách đây hơn 1 năm, Go Eun Ah đã trải qua ca “dao kéo” mũi kéo dài tận 9 tiếng đồng hồ. Thông qua kênh YouTube, nữ diễn viên từng gây xôn xao khi liên tục chia sẻ những hình ảnh quấn băng ngay sau khi hoàn thành xong ca phẫu thuật thẩm mỹ. Bên cạnh đó, cô không ngần ngại tiết lộ, tổng chi phí của màn “dao kéo” thay đổi diện mạo có thể mua được 1 chiếc xe ô tô tầm trung.

Cô từng gây bão mạng xã hội xứ kim chi khi công khai hình ảnh quấn băng hậu "dao kéo"

Go Eun Ah sinh năm 1988, bước chân vào làng giải trí khi mới 15 tuổi. Cô bắt đầu được công chúng biết đến nhờ bộ phim Golden Apple (2005). Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục để lại dấu ấn ở 1 số tác phẩm truyền hình và điện ảnh như The Strongest K-Pop Survival, A Million... Được biết, em trai Go Eun Ah là Mir - thành viên nổi bật trong nhóm nhạc đình đám 1 thời MBLAQ.

Nữ diễn viên đã hoạt động trong làng giải trí được hơn 20 năm

Cô là chị gái của nam idol nổi tiếng Mir (MBLAQ)

Nguồn: Koreaboo