Marvel vs DC - Cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai vũ trụ siêu anh hùng, bạn theo phe nào?

Nếu bạn đã đem lòng mến mộ những bộ phim kể về các siêu anh hùng trong cuộc hành trình tiêu diệt ác nhân và giải cứu thế giới, với những hình ảnh cũng như kỹ xảo hoành tráng, chắc hẳn bạn đã từng ít nhất một lần nghe đến sự đối đầu của hai vũ trụ tiêu biểu cho dòng phim này: Marvel và DC.



Các nhân vật trong vũ trụ điện ảnh Marvel.

Nếu như những bộ phim của DC tập trung xây dựng cốt truyện hơn thì Marvel lại chú ý đến việc xây dựng các nhân vật của mình. Nhiều người nhận xét những tác phẩm của DC đôi khi sẽ mang màu sắc đen tối và nặng về tâm lý nhân vật hơn là những câu chuyện dí dỏm, đời thường và tươi sáng của Marvel nhằm hướng đến tiêu chí phù hợp với mọi lứa tuổi. Cũng chính vì thế mà các tác phẩm của Marvel thường được công chúng đón nhận nồng nhiệt hơn.

Đội quân DC cũng không hề kém cạnh.

Tuy nhiên, cả hai vũ trụ phim đều nhận về số doanh thu trong nước và những điểm số chuyên môn khá tương đồng. Bên cạnh đó, cả DC và Marvel đều thành công với những điểm thú vị riêng, đồng thời có cho mình một lượng fans hâm mộ vô cùng trung thành. Đó là lý do mà cho đến nay, cuộc cạnh tranh giữa hai vũ trụ phim mãi vẫn không thể đi đến hồi kết. Điển hình là một vài đứa con tinh thần “máu mặt” của cả hai nhà với những điểm tương đồng khá thú vị mà khán giả mê phim đã đưa lên bàn cân để so sánh sau đây.

1. Iron Man vs Batman: Siêu năng lực xịn nhất của cả hai chính là... tiền!

Không khó để nhận ra sự tương đồng giữa hai nhân vật này khi họ đều là những tỷ phú giàu có nhất vũ trụ của mình và thường sẽ là những người đứng ra giải quyết đa số vấn đề trong hội. Cả hai đều thừa hưởng một tập đoàn lớn từ gia đình và sử dụng số tài sản kếch xù đó để đầu tư vào mục đích đẩy lùi tội phạm của mình. Họ cũng là những người đóng góp nhiều nhất vào trang thiết bị, máy móc, thậm chí là trụ sở cho cả nhóm làm việc. Cả Iron Man và Batman đều có một bộ óc thiên tài, vũ khí cao cấp và ý chí chiến đấu tuyệt vời.

Bọn anh chẳng có gì ngoài điều kiện!

2. Captain Marvel vs Wonder Woman: “Chị đại” máu mặt của hai vũ trụ



Nếu Captain Marvel là một trong hai “chị đại” của vũ trụ phim Marvel, thì Wonder Woman lại là siêu anh hùng nữ duy nhất của DC. Cả hai đều là những cô gái xinh đẹp và sở hữu một sức mạnh khủng khiếp. Captain Marvel và Wonder Woman đều là những biểu tượng của nữ quyền giữa thế giới siêu anh hùng với đa số nhân vật là đàn ông. Với cá tính mạnh mẽ, hiếm khi thể hiện sự yếu đuối cùng chuỗi năng lực phi thường, cả hai đều khiến vũ trụ phim siêu anh hùng vừa có thêm phần nữ tính, màu sắc hơn, nhưng lại vừa khiến mọi người trầm trồ, xuýt xoa trước siêu năng lực mạnh mẽ của mình.

Nữ tính thì nữ tính nhưng mạnh mẽ thì có thừa đấy nhé!

3. Captain America vs Superman: Biểu tượng của sự thật, công lý và nước Mỹ

Nếu như nói Iron Man và Batman là những người giúp đỡ nhóm mình nhiều nhất về mặt vật chất, thì cũng không ngoa khi nói rằng Captain America và Superman là những người giúp đỡ đồng đội nhiều nhất về mặt tinh thần. Cả hai đều là nhân vật biểu tượng cho vũ trụ phim của mình, và là những người đặt sự thật, lý tưởng sống cũng như dân tộc lên hàng đầu. Tuy nhiên, dù có một chút sự hỗ trợ từ huyết thanh, Captain America cũng chỉ là người bình thường, khác với siêu năng lực phi thường mà Superman sở hữu.

Từ lâu, Superman và Captain America đã trở thành biểu tượng của nước Mỹ.

4. Quicksilver vs The Flash: Siêu năng lực tốc độ khiến ai cũng chào thua



Sự giống nhau của Quicksilver và The Flash được thể hiện rõ ràng qua tên gọi của mình: năng lực siêu tốc độ. Cả hai đều sở hữu siêu năng lực khiến người khác lóa mắt vì tốc độ di chuyển cũng như hành động nhanh như chớp mắt của mình, nhờ đó có thể tấn công kẻ thù trước khi chúng kịp trở tay. Tuy nhiên, vì Quicksilver là dị nhân nên siêu năng lực anh có được là bẩm sinh, trong khi The Flash lại lấy năng lực đó từ một chiều không gian khác. Vì thế, dù năng lực tương đồng, The Flash lại nhỉnh hơn về tốc độ, nhưng Quicksilver lại có mức độ năng lực ổn định hơn.

Quicksilver có thể né được tia sét của Thor, còn The Flash lại chạy nhanh hơn cả ánh sáng.

5. Deadpool vs Joker: Tâm lý méo mó và hành động khó lý giải



Tuy Deadpool không hẳn là nhân vật phản diện như Joker, nhưng lúc đầu nhân vật phản anh hùng này được xây dựng như một phản diện với tâm lý bất ổn và khả năng hồi phục siêu phàm. Còn Joker, với một bộ não thiên tài, hắn là phản diện lâu đời và khó chịu nhất của Batman. Điểm tương đồng của cả Deadpool và Joker là cả hai đều có tâm lý khó nắm bắt, tính cách kì quặc cùng những trò đùa quái đản. Tuy Joker không có siêu năng lực đặc biệt, nhưng hắn cũng vô cùng nhanh nhẹn với kỹ năng chiến đấu và sử dụng vũ khí thành thạo tương đương với Deadpool.

Tâm lý bất ổn cũng những hành động điên rồ và khả năng chiến đấu đặc biệt khiến Deadpool và Joker trở nên tương đồng.

6. Thor vs Aquaman: Óc hài hước “trẻ trâu” ẩn sau thân hình vạm vỡ



Người kế thừa xứ sở Asgard và đế vương Atlantis khiến khán giả không khỏi thích thú vì sự tương đồng của cả hai khi được đặt lên bàn cân so sánh. Với ngoại hình vạm vỡ khá giống nhau, tính cách hài hước, nóng nảy, cùng siêu năng lực vĩ đại, Thor và Aquaman khiến người xem dễ dàng liên kết hai nhân vật này lại với nhau. Ngoài ra, cả hai đều không nhắm đến ngai vàng ngay từ khi bắt đầu nhưng lại có đủ năng lực để kế thừa vương quốc, cũng vì thế mà đều bị em trai ganh ghét và tìm cách sát hại nhiều lần. Một điểm tương đồng đặc biệt nữa của Thor và Aquaman là cả hai đều sở hữu những vũ khí mà chỉ những người xứng đáng mới có thể nắm giữ được - búa Mjolnir và cây đinh ba thần.

Có lẽ Thor và Aquaman là hai nhân vật thích “cà khịa” người khác nhất vũ trụ của mình.

7. Guardians of the Galaxy vs Suicide Squad: Một đội quân khác bên cạnh đội quân chính của mỗi vũ trụ



Trùng hợp khi bên cạnh Avengers có một biệt đội ở chiều không gian khác cũng đi chiến đấu với ác nhân là Vệ binh dải Ngân hà thì bên cạnh những Batman, Superman,...của DC cũng tồn tại một Biệt đội cảm tử chuyên thực hiện những nhiệm vụ bất hợp pháp để đổi lấy tự do cũng như giải cứu thế giới. Trong khi Suicide Squad tập hợp toàn những tội phạm khét tiếng, thì Guardians of the Galaxy lại chỉ có một thành viên mang nửa dòng máu con người, thậm chí còn có cả...cây với gấu mèo! Tuy cách xây dựng khác nhau, nhưng cả hai biệt đội đều mang cùng một sứ mệnh: giải cứu người vô tội khỏi thế lực gian ác.

Dù ở dải Ngân hà hay trái đất, sứ mệnh của chúng ta là như nhau!

8. Avengers vs Justice League: Màn hợp sức thế kỷ của cả hai vũ trụ



Đã nhắc đến từng nhân vật riêng lẻ thì không thể bỏ qua sự tương đồng giữa 2 màn kết hợp vô cùng hoành tráng và ăn ý của các siêu anh hùng trong cùng vũ trụ với nhau. Nếu ở Marvel có Đội Quân Báo Thù (Avengers) thì DC cũng có màn kết hợp thế kỷ mang tên Liên Minh Công Lý (Justice League). Khi cả đội quân sát cánh cùng chiến đấu, họ sẽ mang theo một sứ mệnh lớn hơn - đối đầu với kẻ thù chung của mình, chính là kẻ đang gây nguy điểm đến toàn nhân loại. Với sức mạnh đáng gờm của từng người, cả Avengers và Justice League đều trở nên vô cùng hùng mạnh khi cùng tập hợp đông đủ.

Theo bạn, đâu là đội quân có sức mạnh vĩ đại hơn?

