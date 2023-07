Màn tái ngộ hot nhất hiện tại của cặp bố con từng lấy nước mắt khán giả, sao nhí lột xác khiến dân tình nhận không ra

Ngày 20/7 vừa qua, tại sự kiện ra mắt bộ phim điện ảnh Smugglers, khán giả được chứng kiến màn tái ngộ của cặp bố con màn ảnh từng gây sốt cách đây 10 năm. Đó là hai diễn viên chính từng lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả ở Điều Kì Diệu Ở Phòng Giam Số 7: Ryu Seung Ryong và Kal So Won. Không chỉ thích thú trước màn tái hợp này, khán giả còn tỏ ra bất ngờ khi thấy diện mạo hiện tại của Kal So Won. Cô bé năm nào giờ đã vô cùng trưởng thành, gương mặt cũng khá khác so với ngày bé.



Cặp bố con màn ảnh nức tiếng một thời có dịp tái ngộ sau 10 năm

Diện mạo hiện tại của Kal So Won gây bất ngờ

Điều Kì Diệu Ở Phòng Giam Số 7 là bộ phim điện ảnh Hàn Quốc ra mắt vào năm 2013. Phim kể về một người cha bị thiểu năng bị buộc phải xa con gái khi anh bị tống vào tù vì cái chết của con gái một vị chỉ huy quân sự. Những người bạn tù đặc biệt ở phòng giam số 7 đã cố gắng giúp hai bố con được gặp nhau và giúp người bố này chứng minh bản thân vô tội. Sau cùng, người bố vẫn bị kết án tử hình trong oan ức, cô con gái lớn lên trở thành luật sư để lấy lại công bằng cho người cha quá cố khốn khổ. Câu chuyện của hai cha con đặc biệt này đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả bởi diễn xuất tuyệt vời của hai diễn viên.

10 năm sau ngày cùng nhau làm nên một tác phẩm xuất sắc, trong khi nam diễn viên Ryu Seung Ryong vẫn tiếp tục khẳng định được vị thế của mình trên màn ảnh thì sự nghiệp của sao nhí năm nào - Kal So Won - lại không có nhiều dấu ấn nổi bật. Là "gà cưng" của ông lớn YG, Kal So Won có cơ hội góp mặt trong nhiều tác phẩm lớn như Doctors, Huyền Thoại Biển Xanh, Hoa Du Ký, Tomorrow,... tuy nhiên chỉ là những vai phụ ít đất diễn. Từng được đánh giá là thần đồng diễn xuất, khán giả thực sự mong mỏi Kal So Won sẽ sớm có cơ hội để tỏa sáng, phát huy tối đa năng lực của mình.

Nguồn ảnh: Naver