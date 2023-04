Màn lột xác xuất sắc nhất màn ảnh hiện tại: Mỹ nam ôn nhu thành sát nhân man rợ, cameo vài phút mà hot ngang nữ chính

Kill Boksoon là bộ phim gốc Netflix đánh dấu sự tái xuất của "nữ hoàng cảnh nóng" Jeon Do Yeon sau phim truyền hình Khóa Học Yêu Cấp Tốc. Phim xoay quanh cuộc sống của Bok Soon - một người phụ nữ trung niên với thân phận sát thủ chuyên nghiệp. Cô luôn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, với cô giết người là chuyện đơn giản nhưng dạy dỗ con gái lại là điều quá khó khăn.



Jeon Do Yeon ở Kill Boksoon (Ảnh: Netflix)

Bên cạnh màn thể hiện tuyệt vời của Jeon Do Yeon, còn một chủ đề xoay quanh Kill Boksoon cũng hot không kém, đó là sự góp mặt của mỹ nam trẻ Lee Jae Wook. Anh chỉ xuất hiện trong khoảng 3 phút nhưng khiến khán giả ngỡ ngàng với màn lột xác xuất sắc của mình.

Lee Jae Wook xuất hiện vài phút ở Kill Boksoon (Ảnh: Netflix)

Trong phim Kill Boksoon, Lee Jae Wook xuất hiện trong vai phiên bản trẻ của Cha Min Kyu, người điều hành MK Ent nơi Bok Soon làm việc sau này. Trong lần đầu Cha Min Kyu gặp Bok Soon, anh là một sát thủ chuyên nghiệp và đang cố giết cha Bok Soon. Trước người đàn ông yếu ớt chờ chết, ánh mắt Cha Min Kyu đầy sắc lạnh và không hề có vẻ hối hận, tội lỗi. Khi Bok Soon từ trường về nhà, Min Kyu định xử luôn Bok Soon bằng một khẩu súng dù cô bé chỉ là một nữ sinh. Nhưng anh đã bị sốc khi thái độ của cô gái trẻ khác xa với những gì anh mong đợi, sự bình tĩnh đến không ngờ, nụ cười rạng rỡ của Bok Soon khiến nụ cười nhếch mép dần biến mất trên khuôn mặt tên sát nhân.

Cha Min Kyu ngỡ ngàng trước thái độ của nạn nhân (Ảnh: Netflix)

Chỉ một phân cảnh ngắn nhưng Lee Jae Wook và nhân vật của mình đi qua nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Vẻ ngoài lạnh lùng và có phần bí hiểm của nam diễn viên trẻ khiến anh trở nên hoàn hảo để vào vai Cha Min Kyu. Khán giả không thể ngờ Lee Jae Wook có thể nhập vai phản diện tốt đến vậy, nhất là ở phần giọng nói toát lên sự nguy hiểm và có phần... gợi cảm.

Lee Jae Wook đang là một nam diễn trẻ ăn khách trên màn ảnh Hàn. Kể từ khi ra mắt với tư cách là một diễn viên, anh đã thể hiện nhiều dạng vai khác nhau nhưng nhìn chung vẫn đóng vai chính diện. Đó là Lee Jang Woo ân cần và chu đáo trong When The Weather Is Fine, Sun Woo kiên quyết trong Do Do Sol Sol La La Sol, Baek Kyung cục cằn với vẻ “trai hư” lạnh lùng chính hiệu trong Extraordinary You,... tất cả đều là những nhân vật được yêu mến. Gần đây nhất, anh tỏa sáng với vai Jang Uk trong Alchemy Of Souls. Tuy tính cách có phần lạnh lùng nhưng Jang Uk có một trái tim vô cùng ấm áp. Chính bởi vậy màn lột xác ở Kill Boksoon khiến khán giả vô cùng ngỡ ngàng.

When The Weather Is Fine (Ảnh: Hancinema)

Do Do Sol Sol La La Sol (Ảnh: Hancinema)

Extraordinary You (Ảnh: Hancinema)

Alchemy Of Souls (Ảnh: Hancinema)

Nguồn: Koreaboo