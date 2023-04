Quy tắc khỏa thân của biểu tượng phim 18+ Diệp Tử My

Theo SCMP, Hong Kong (Trung Quốc) chưa từng có một ai được gọi là "biểu tượng tình dục", thậm chí, cụm từ này được cho là phản cảm, khó chấp nhận, cho đến khi Diệp Tử My (Amy Yip) xuất hiện vào cuối những năm 1980.

Năm 1988, loạt phim được dán nhãn chỉ dành cho người lớn, ra mắt. Đây là dạng phim kết hợp giữa nội dung 18+ xen lẫn bạo lực. Ngay khi ra mắt tại các cụm rạp, thể loại này nhận được sự yêu thích của số đông khán giả vì tính mới lạ.

Thời điểm này, Diệp Tử My quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc tại công ty truyền hình ATV để tập trung làm phim 18+.

Diệp Tử My được coi là biểu tượng phim 18+ ở Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Thành công nhờ vóc dáng nóng bỏng

Những bộ phim 18+ gắn liền với tên tuổi Diệp Tử My, phải kể đến Erotic Ghost Story , Robotrix và Sex and Zen - bộ phim kinh điển một thời. Đây là những tác phẩm xen lẫn cảnh tình dục nhẹ nhàng, một chút hành động. Trong loạt dự án này, Diệp Tử My được coi là "quả bom sex" của Hong Kong. Mãi đến sau này, khi Diệp Ngọc Khanh xuất hiện, Diệp Tử My mới dần trở nên lu mờ.

Không khó để hiểu vì sao Diệp Tử My từng thành công tới vậy. Giới chuyên gia nhận xét Diệp Tử My có thân hình nóng bỏng - đây là yếu tố quyết định khiến cô trở thành biểu tượng của phim 18+.

Diệp Tử My từng được khắc tượng, bức tượng 36 inch lột tả vẻ đẹp cơ thể của cô. Nhờ nổi tiếng, Diệp Tử My đã kiếm được khoản tiền không nhỏ chỉ trong hai năm. Cô tậu căn hộ trị giá 1,7 triệu HKD, một chiếc Mercedes-Benz 190E.

Diệp Tử My phải chịu cảnh bị papazazzi theo dõi trong thời gian dài. Thời điểm này, truyền thông muốn chụp những bức hình cận cảnh để xem nhan sắc của Diệp Tử My là có thật hay không.

Vóc dáng nóng bỏng là yếu tố giúp Diệp Tử My nổi tiếng nhanh hơn bao giờ hết. Ảnh: SCMP.

Diệp Tử My cũng trở thành ngôi sao liên tục xuất hiện trên báo chí Hoa ngữ. Cô có mặt trên trang bìa của nhiều tạp chí lớn với tần suất dày đặc.

Chia sẻ với Post , Diệp Tử My nói: "Tôi luôn muốn trở nên khác biệt, nổi bật trong đám đông. Kể từ khi tôi 15 tuổi, tôi đã muốn mọi người chú ý vào mình trên đường phố. Nếu tôi đi ra ngoài và mọi người nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cảm giác đó là một ngày tuyệt vời. Còn nếu không, tôi sẽ soi gương và thay bộ đồ quyến rũ hơn để được chú ý".

Nữ diễn viên cho biết cô không ngại khi người khác nhìn vào mình bởi cô cho rằng khi ai đó chú ý đến mình, có nghĩa là họ đang ngưỡng mộ mình.

"Nếu họ nói điều gì đó thô lỗ, tôi sẽ mặc kệ họ. Nó không thể làm hỏng một ngày của tôi", nữ diễn viên chia sẻ.

Quy tắc không để lộ tất cả cơ thể khi đóng phim

Diệp Tử My nhận thức rõ tầm quan trọng của vẻ đẹp ngoại hình đối với thành công sự nghiệp của cô. Vì thế, nữ diễn viên đã mua bảo hiểm cho vòng một.

Theo Post, Diệp Tử My trở thành người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên mua hợp đồng bảo hiểm để đảm bảo giá trị cho những tài sản mà cô ấy coi là quan trọng hơn cả mạng sống của mình.

Cụ thể, Diệp Tử My mua gói bảo hiểm của Mỹ trị giá 250.000 USD cho vòng một.

Khác với số đông diễn viên phim cấp III khác của Hong Kong thường để lộ trọn vẹn vòng một khi đóng phim, Diệp Tử My có quy tắc không bao giờ phô bày toàn bộ thân thể trước ống kính. Tính đến nay, chưa có bộ phim nào Diệp Tử My để lộ rõ bộ phận nhạy cảm.

Để làm được điều này, các cảnh quay tình cảm có Diệp Tử My thường được thực hiện từ phía sau lưng để đảm bảo không lộ bộ phận nhạy cảm. Ngoài ra, Diệp Tử My thường dùng miếng dán tàng hình hoặc mặc trang phục màu da ôm sát cơ thể để khoe đường cong. Việc này cũng khiến khán giả ngày càng tò mò về cô.

Diệp Tử My mua bảo hiểm 250.000 USD cho vòng một. Ảnh: SCMP.

“Tôi sẽ không bao giờ để trần tất cả. Tôi muốn giữ để mọi người hồi hộp. Khi họ nhìn thấy tôi khỏa thân, họ sẽ không tò mò nữa. Sẽ là một bước đi tồi tệ trong sự nghiệp nếu tôi làm điều đó. Không chỉ thế, nếu tôi phô diễn hết, tôi sẽ gặp khó khăn trong việc tìm một người chồng tử tế. Đàn ông không cởi mở trong việc chọn vợ đâu", nữ diễn viên nói.

Ở đỉnh cao danh vọng, Diệp Tử My có mặt khắp nơi. Sex and Zen là tác phẩm để đời của cô, ra đời năm 1991. Đây là dự án do hãng phim lớn Golden Harvest thực hiện, với nội dung khác lạ, Sex and Zen trở nên khác biệt so với các bộ phim khác. Những cảnh quay tình cảm dưới nước cũng khiến khán giả quan tâm.

Ngoài Sex and Zen, Robotrix cũng là một trong những bộ phim nổi tiếng khác của Diệp Tử My. Đây là bộ phim kể về những nhà khoa học điên rồ, những người máy nữ điên cuồng vì tình dục và xen lẫn một số cảnh võ thuật nhưng không được đánh giá cao.

Trong phim, Diệp Tử My đóng vai một robot cảnh sát bất khả chiến bại, người quyết định muốn trải nghiệm nhiều hơn khía cạnh xác thịt của con người trong khi theo dõi một kẻ giết người.

Theo lời Diệp Tử My, cô muốn đóng những vai diễn nghiêm túc hơn nhưng các đạo diễn phim cho rằng cô có lợi thế về ngoại hình.

Diệp Tử My muốn người xem tò mò về thân thể của mình. Ảnh: SCMP.

Lu mờ vì quy tắc không khỏa thân

Bên cạnh những thành công, Diệp Tử My gặp không ít khó khăn trên hành trình sự nghiệp. Cô từng gặp vấn đề với các ông trùm làm phim khi người này ép cô phải nhận lời đóng phim với mức cát-xê thấp hơn nhiều lần.

Cùng với đó, Diệp Tử My không may mắn trong chuyện tình cảm. Cô từng có mối tình với giám đốc điều hành của Ngân hàng Hoa Kỳ có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 1988.

Người này bị bắt và bỏ tù năm 1991 khi cố chuyển trái phép 2 triệu USD từ ngân hàng vào tài khoản của Diệp Tử My để đáp ứng nhu cầu tài chính cho cô. Không chỉ thế, người đàn ông này từng yêu cầu mẹ của mình phải chuyển đến sống ở một khu căn hộ thấp cấp để anh có thêm tiền hỗ trợ Diệp Tử My.

Diệp Tử My lu mờ vào năm 1991 khi nhiều diễn viên phim 18+ xuất hiện. Ảnh: SCMP.

Cuối năm 1991, hàng loạt diễn viên phim 18+ xuất hiện và trở thành xu hướng. Vài năm sau đó, Diệp Tử My dần biến mất khỏi làng giải trí. Nhiều người nói rằng nữ diễn viên bị lu mờ bởi những ngôi sao mới đang lên.

Người trong giới cho rằng Diệp Tử My không thể chiến thắng những ngôi sao trẻ hơn, sẵn sàng cởi bỏ tất cả trước ống kính máy quay. Vì điều này, Diệp Tử My đã bị bỏ lại phía sau.

Theo SCMP