MV HOP ON DA SHOW - Khi ngọn lửa Last Fire thêm một lần bùng cháy

Đúng 0h ngày 18/8, bộ đôi rapper “không sợ một ai” Low G và tlinh ra mắt MV HOP ON DA SHOW . MV được đầu tư công phu, với sự hỗ trợ từ đạo diễn Phương Vũ và đội ngũ sáng tạo Antiantiart, mang đến những cảnh quay ấn tượng, phá cách với hình ảnh ẩn dụ cho tinh thần tự do và phóng khoáng, đậm chất đường phố.

Vốn gây sốt trên mạng xã hội ngay từ demo, phần âm nhạc của ca khúc thỏa mãn kì vọng của khán giả. HOP ON DA SHOW mang đến cảm giác như một bài nhạc đưa người nghe đến một sân khấu thực thụ, để thấy rạo rực, sục sôi bởi không khí nóng bỏng của sàn diễn. Sàn diễn đó không phải của riêng Low G, tlinh hay Antiantiart, mà đó là sàn diễn của Last Fire Crew.

Điểm chung của Low G, tlinh và Phương Vũ là gì? Họ đều là các dancer của Last Fire Crew - nhóm nhảy Hip-hop đình đám nổi bật nhất Việt Nam hiện tại. Với nền tảng vũ đạo vững chắc từ khi hoạt động thường xuyên, cả Low G và tlinh đều sở hữu kỹ năng nhảy ấn tượng, kết hợp ăn ý tạo nên màu sắc rất “ngầu” trong MV lần này.

Dàn dancer cá tính hùng hậu cũng chính là những người bạn lâu năm từ Last Fire như Quốc Tít, Anh Mỹ, Crazy Monkey, Linh Lei, Bongplaybang… Ra mắt vào đúng dịp kỉ niệm 15 năm thành lập, MV HOP ON DA SHOW tựa như một sự tri ân đến Last Fire - đòn bẩy và cũng là điểm tựa vững chắc cho thành công của những con người kể trên.

Với dàn dancer hùng hậu, Phương Vũ đã biết cách biến HOP ON DA SHOW thành một bữa tiệc của văn hóa đường phố. Từ những artwork làm nên thương hiệu của Antiantiart ngay từ intro, những cú lia máy bất quy tắc, những hiệu ứng, kĩ xảo rất giật gân, tất cả những tinh túy của đội ngũ sáng tạo không phải để phô trương, mà được vận dụng để làm nổi bật lên tinh thần hiphop trong sản phẩm.

Đó là những nhà kho vắng vẻ, những công trường ngổn ngang, những bãi tập kết phế liệu, những cần cẩu và xe bồn, phía xa xa là những tòa cao ốc trần trụi đang dần thành hình. Đó là những bức Graffiti đầy màu sắc trong những căn hầm, là những chàng trai trượt ván, cưỡi xe BMX, là những cô gái selfie bên chiến tích mới, hay đang ngồi buôn chuyện bên vài cốc trà chanh.

Càng về cuối, Antiantiart lại càng đẩy nó lên cực độ hơn, đó là những ngón tay giữa bị che mờ, những cánh tay lực lưỡng đang bê cả một chiếc xe hơi, là chiếc “phế hộp” bị đập nát bởi gậy bóng chày, là những điệu nhảy với đôi giày tẩm xăng, rực cháy theo từng cú drop, và kết thúc là cảnh dòng chữ “Last Fire” được gắn trên miệng anh bằng những dòng mực xăm, khiến nhiều người phải sững sờ “Phương Vũ xăm thật à?”.

Tất cả những gì chúng ta thấy là một sự “tôn thờ” Last Fire xuyên suốt MV. “Last Fire” lấp lánh trên bộ grillz mới cóng, phong trần trên nắp ca-pô, rắn rỏi sau tấm lưng trần, thiêng liêng găm bởi mực xăm trên môi Phương Vũ. “Last Fire” vẫn cháy hừng hực kể cả khi MV đã hạ màn, và nếu ai để ý thì sẽ thấy trên Instagram, tiền tố “lf - Last Fire” ngạo nghễ đứng trước tên mỗi thành viên.

Last Fire Crew đã hoạt động được 15 năm, nhưng phần lớn khán giả mới chỉ biết tới nhóm nhảy này trong khoảng 4-5 năm trở lại đây sau khi Low G và tlinh thành công với rap. Thế nhưng, điều khiến cái tên này vẫn duy trì được sức nóng chính là sự tương trợ của tất cả các thành viên để cùng nhau đi lên. Ngay từ hồi mới nổi đến bây giờ, vũ đoàn của tlinh trong các buổi diễn vẫn luôn là Last Fire Crew.

Những thành viên của Last Fire cũng chính là người biên đạo và tạo trend cho những ca khúc của Low G hay tlinh. Và hãy quay lại 2 năm trước tại Chung kết Street Dance Vietnam, để biết rằng HOP ON DA SHOW của ngày hôm nay đã được nhen nhóm từ lâu. Khi đó, tlinh và Low G đã sáng tác nguyên một bài mới để Quốc Tít trình diễn cùng cả tổ đội Last Fire.

Ngay cả khi nổi tiếng, Low G, tlinh hay Phương Vũ vẫn chưa bao giờ bỏ đi tiền tố “lf” (Last Fire) trên tài khoản Instagram của mình. Dù không còn hoạt động như một vũ công, nhưng tất cả vẫn đều tự hào bởi cái nôi đã làm nên mình. Last Fire cho tlinh được tiếp xúc với văn hóa hiphop, Last Fire cho Low G cô người yêu và cũng là quản lý Dương Fynn. Còn với Phương Vũ, anh đến với Last Fire và học nhảy đơn giản vì… bị bố mẹ cấm. Mỗi người một câu chuyện riêng, nhưng sau tất cả thứ mà họ nhận được từ tổ đội này thì đều vô giá như nhau.

Chẳng có tiền bạc, hào quang nào mua được tình yêu của họ với Last Fire cả. Ở cảnh hạ màn, chiếc xe hơi đã bị treo lửng lơ và đốt cháy giữa trời. Tất cả những vật chất phù phiếm đều bị thiêu rụi bởi ngọn lửa đam mê.

EP FLVR - hương vị phong phú của Hiphop qua cách chế biến của 2 “đầu bếp" Low G và tlinh

Concept của EP được thể hiện ngay từ đoạn intro rất thú vị: “Xin chào tất cả các khán giả và quý vị đã đến với chương trình ‘Hôm nay bạn ăn gì’. Và trong các món ăn bổ dưỡng ngày hôm nay, thực đơn của chúng ta sẽ bao gồm…”. Mỗi bài hát trong 4 track của EP FLVR đều mang đến một “hương vị” mới lạ, một câu chuyện riêng nhưng vẫn giữ vững tinh thần Hip-hop phóng khoáng đặc trưng.

“Long bếp trưởng” và “Linh bếp phó” đãi người nghe món khai vị DÂU TẰM. Không quá chú trọng về mặt nội dung, thông điệp mà chỉ là một màn freestyle thể hiện phong cách cá nhân và cá tính của cả hai. Low G là một “flex sư”, được nhiều em gái mặc đồ “dâu tằm” vây quanh, là một dân chơi với cách ví von hóm hỉnh “Let's go, đang tính đi mổ mắt/ thì mắt anh hết cận sau khi nhìn em lắc hông”.

Trong khi đó tlinh mang tinh thần phản kháng, đáp trả lại những thị phi một cách từ tốn nhưng đầy thâm sâu “như nào chị cũng chiều, dễ chịu như cô Tấm/ họ thêu dệt để tiêu diệt, nhưng chị chẳng hề hấn/ muốn được như chị, xuống hố chị cho tắm”.

Từ xa xưa, hình ảnh “dâu tằm” đã rất phổ biến trong văn học Việt Nam. Đó là sự tượng trưng cho người con gái xuân sắc, căng mọng, ngọt ngào như trái dâu tằm, nay càng thêm quyến rũ, gợi cảm qua âm nhạc hiện đại đầy chất gen Z. Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân từ người viết, Low G và tlinh chưa lên tiếng giải thích về ý tưởng, hình ảnh, nội dung trong ca khúc này là gì.

Món chính đầu tiên - NGÂN , là một bài rap cuốn hút về nhân vật hư cấu, liên tưởng đến sức mạnh của đồng tiền, như một biểu tượng xoáy sâu vào những mâu thuẫn và cảm xúc phức tạp xung quanh giá trị của nó trong cuộc sống. Lyric của Low G và tlinh được làm lố hết cỡ để châm biếm về lối sống xa hoa, phù phiếm của một cô gái trẻ luôn đặt giá trị vật chất lên trên hết. Thậm chí, họ còn kháy đểu nhân vật đó bằng cách tự nhận Low G là “thằng nhà quê” và nài nỉ “cho Low G vay tiền đi Ngân ơi”.

Một bài hát khiến những người có lối sống “phông bạt”, hoang phí chắc chắn sẽ phải tự nhột khi nghe. Trước đó, nhân vật “Ngân tiền tỉ” cũng được sử dụng làm chiêu bài marketing cho sản phẩm lần này, với việc “phú bà” ẩn danh này chuyển khoản thẳng cho Low G 11 tỷ để làm MV, cũng khiến dân tình “sốt xình xịch”. Sau khi ca khúc được ra mắt, từ khóa “Ngân tiền ti” cũng trở thành hot search trên TikTok.

Theo dòng cảm xúc cao trào của bữa tiệc, HOP ON DA SHOW chính là món ăn làm bùng nổ giác quan. Trên nền bass đầm, đều, chắc của 2pillz, Low G và tlinh thi triển những flow vừa quen thuộc vừa độc đáo.

Họ không chỉ flexing về bản thân, mà còn flexing cho cả tổ đội. Khi thì khoa trương như một câu bông đùa: “Crew anh lên sóng, gặp ngay các anh thì mấy em lại không xong/ Anh thì làm gái chết khi mở mồm lên giọng, còn anh người toàn cơ bắp, làm em trông ngóng”, khi lại chắc nịch như một lời thị uy “Low G tlinh đã chất gọi luôn đội cứu hoả Last Fire Crew”.

Và cuối cùng, món tráng miệng mang đầy sự ngọt ngào của tình yêu mang tên PHÓNG ZÌN ZÌN. Ngay từ đầu, tên gọi của bài hát đã cực kì dễ thương, tái hiện tiếng vặn ga khi đôi trẻ cùng nhau lượn phố trên chiếc xe máy. Trong bài hát này, Low G và tlinh đơn giản là miêu tả người yêu của họ! Low G tả người yêu từ đầu đến chân, hiểu từ gu ăn mặc tới kiểu ăn chơi, từ tính cách đến từng thói quen.

PHÓNG ZÌN ZÌN | Low G x tlinh

Còn tlinh “có sao nói vậy”, kể lại những khoảnh khắc “phát cơm tró” công khai như “diễn xong show chạy đến bế em về” hay lời nhận xét về người yêu “ở bên anh vừa yên bình vừa thấy xập xình”. Thật là mê cái cách Low G và tlinh simp người yêu!

Điều quan trọng hơn cả, đó là chuyện tình của cả 2 đều đủ sức ảnh hưởng với khán giả để họ có thể dễ dàng cảm nhận được nội dung bài hát. Trong thời đại mạng xã hội phát triển, các nghệ sĩ gen Z không ngại ngùng chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên người yêu. Những vlog của Dương Fynn với Low G, những trò nghịch ngợm của tlinh và Wxrdie là những bát “cơm tró” được phát đều đặn gần như mỗi tuần, mỗi tháng, khiến dân tình lúc nào cũng thấy thân quen.



PHÓNG ZÌN ZIN vì thế không phải là một bài hát viết riêng cho người mình thương, mà như một thước phim gần gũi để ai cũng thấy mình trong đó. Bởi có thể bạn không nhớ hết mọi thói quen của bạn gái như Low G, cũng không mê skinship, siêu cuốn bạn trai như tlinh, thì chẳng có đôi trẻ nào chưa từng “phóng zìn zìn” trên chiếc xe máy cả.

Một tlinh đậm chất Hip-hop bên cạnh Low G

Khép lại EP FLVR và MV HOP ON DA SHOW , Low G và tlinh khó có thể nói rằng đã đạt một tầm cao mới. Về âm nhạc, cả hai chưa bứt phá quá nhiều. Ở Low G vẫn là những flow quen thuộc, những ca từ châm biếm lố lăng bằng chất giọng trầm ấm. Ở tlinh vẫn là sự uyển chuyển, linh hoạt dù rap hay hát, có sự phản kháng, ngông cuồng nhưng cũng lém lỉnh, đáng yêu.

Low G giữ mức năng lượng ổn định, còn tlinh dao động như đường parabol. Có một chút thay đổi nhẹ so với chính họ khi Low G thay vì phong cách đơn giản, xuề xòa như mọi khi thì diện vest trong MV mới. Còn tlinh, cuối cùng cô cũng chịu rap trở lại. Sau sự mềm mại từ album ái, năng lượng hiphop của cô đã được giải phóng của sản phẩm này.

Cái riêng biệt của Low G và tlinh, chính là lột tả được chất hiphop dưới góc nhìn của gen Z mang hơi thở Hà Nội. Hiphop không phải là băng đảng, nghèo khó, không phải là lằn ranh giữa underground hay mainstream, đó là một thứ năng lượng phóng khoáng để chúng ta được giải phóng chính bản thân mình.

Low G từng nói rằng hiphop là thứ mà khi nghe một cái thôi chúng ta đã muốn nhún nhảy. Cả 4 bài hát trong EP đều có thể làm người nghe phải gật gù, phải lắc lư, phải mong chờ những điệu nhảy của Last Fire Crew và những dancer khác.

Low G và tlinh đều có nền tảng tốt. Họ học giỏi, sinh ra và lớn lên trong những gia đình cơ bản ở thủ đô. Hiphop hay rap với họ không phải là con đường duy nhất họ có thể theo đuổi nhằm đổi đời. Cách họ tiếp cận và đón nhận hiphop rất vô tư. Cách họ viết rap giống như là văn nói đậm chất vùng miền và rất là trendy: “chúa tể lắc đít triệu hồi thần Linh”, “thật ý, đối với chị thì cái gì nó cũng quá bình thường”, “hãy cứ share cứ comment cứ nêu quan điểm nhớ/ gì chị cũng nhận, rất hoan hỉ ó”...

Từ những cái riêng của mỗi người, kết hợp với những cái chung của một nhóm nhỏ, Low G và tlinh mang đến một tinh thần chung cho một cộng đồng lớn. Đó là giá trị lớn nhất của MV HOP ON DA SHOW và EP FLVR.