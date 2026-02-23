Màn "đòi" tiền lì xì gây tranh cãi nhất đầu năm: Vô duyên hay hài hước?

Những ngày đầu năm, khi câu chuyện lì xì còn chưa kịp "nguội tay", một đoạn tin nhắn được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nội dung không quá phức tạp: một người anh họ, đã là người lớn chủ động nhắn tin hỏi về chuyện lì xì cho con mình.

Cụ thể, người đăng bài cho biết anh họ nhắn: "Tiền lì xì của con anh đâu". Khi được trả lời: "Anh đưa cháu về ngoại chơi đi em lì xì cho", người này tiếp tục: "Bé còn bé đi xe máy sợ ốm. Mà đi taxi thì tiền lì xì bao mới đủ".

Đoạn tin nhắn gây tranh cãi

Người chia sẻ thừa nhận cảm giác "hơi lạ". Theo cô, lì xì vốn là phong tục mang tính tự nguyện, lấy may đầu năm, không phải nghĩa vụ càng không phải khoản "mặc định phải có". Nếu trẻ con háo hức hỏi còn dễ hiểu, nhưng việc một người lớn chủ động nhắn như vậy khiến cô rơi vào thế khó xử, nhất là khi cô chưa từng gặp đứa bé.

Câu chuyện nhanh chóng nhận về hàng trăm bình luận, tạo nên hai luồng quan điểm rõ rệt.

"Lì xì không phải khoản phải trả"

Phần lớn ý kiến cho rằng cách nhắn tin như vậy là thiếu tinh tế bởi "Lì xì là lấy may đầu năm mà hỏi kiểu vậy sẽ như mình thiếu nợ vậy". Một số bình luận cho rằng việc chủ động "nhắc khéo" tiền lì xì làm mất đi ý nghĩa của phong tục. Lì xì vốn xuất phát từ tinh thần chúc phúc, trao gửi may mắn. Khi bị biến thành một khoản phải hỏi, phải nhắc, nó dễ khiến người nhận cảm thấy áp lực hơn là vui vẻ.

Có người nêu quan điểm: "Quan điểm của mình là gặp thì lì xì, chứ hơi đâu mà gửi với gắm". Nghĩa là, lì xì nên diễn ra trong hoàn cảnh gặp gỡ trực tiếp, có sự tương tác tự nhiên. Việc nhắn tin yêu cầu, dù trực tiếp hay bóng gió, đều làm mất đi sự tự nguyện vốn có.

Một số người còn cho rằng hành động ấy đặt người kia vào tình thế khó xử: không gửi thì sợ bị đánh giá keo kiệt mà gửi thì cảm giác như bị "đòi". Chính sự lấn cấn ấy mới là điều gây tranh cãi.

Dẫu vậy, vẫn có ý kiến cho rằng câu chuyện có thể chỉ là lời nói vui. Trong không khí đầu năm, nhiều người có thói quen trêu nhau chuyện lì xì như một cách mở lời. Câu "Lì xì con anh đâu em" đôi khi được nói với sắc thái hài hước, không hẳn mang tính nghiêm túc.

Một số bình luận cho rằng cần nhìn vào mối quan hệ và cách nói chuyện thường ngày giữa hai người. Nếu vốn thân thiết, hay đùa giỡn thì tin nhắn có thể chỉ là câu nói vui chưa kịp "lọc" lại cảm xúc người nhận. Cũng có người cho rằng đôi khi người gửi không ý thức được lời nói của mình có thể khiến người khác khó xử.

Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp là nói đùa, nhiều người vẫn nhấn mạnh: những câu đùa liên quan đến tiền bạc luôn nhạy cảm, đặc biệt trong mối quan hệ họ hàng không quá gần gũi.

Câu chuyện nhỏ đầu năm chạm đến một vấn đề lớn hơn: ranh giới mong manh giữa sự thoải mái và thiếu tinh tế. Lì xì là phong tục đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy nằm ở sự tự nhiên và tự nguyện. Khi một hành động khiến người khác cảm thấy áp lực, dù vô tình, nó đã phần nào làm phai nhạt ý nghĩa ban đầu.

Niềm vui đầu năm vốn nhẹ nhàng. Chỉ một câu nói thiếu cân nhắc cũng đủ khiến không khí trở nên nặng hơn rất nhiều.