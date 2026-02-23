Làm 5 điều này trong ngày đầu tiên đi làm sau Tết chứng tỏ bạn có EQ cực thấp!

Ngày đầu tiên đi làm sau Tết không chỉ là lúc mở lại laptop hay kiểm tra email, mà còn là “thời điểm vàng” để thể hiện thái độ và cách ứng xử của mỗi người nơi công sở. Sau kỳ nghỉ dài, ai cũng có chút luyến tiếc, có chút uể oải. Tuy nhiên, cách bạn kiểm soát cảm xúc và tương tác với đồng nghiệp trong ngày đầu năm mới lại phản ánh rõ ràng chỉ số EQ - trí tuệ cảm xúc. Dưới đây là 5 việc làm trong ngày đầu tiên đi làm sau Tết dễ khiến người khác đánh giá bạn có EQ thấp.

1. Than vãn liên tục về việc phải đi làm

Một câu đùa nhẹ kiểu “Ước gì còn được nghỉ thêm” có thể tạo không khí vui vẻ. Nhưng nếu bạn lặp đi lặp lại sự chán nản, thở dài suốt buổi sáng, kể lể việc xa gia đình, xa quê, hay tỏ thái độ miễn cưỡng với công việc, bạn đang lan tỏa năng lượng tiêu cực. Ngày đầu năm vốn là lúc tập thể cần sự khởi động tích cực để lấy lại nhịp. Người có EQ thấp thường không nhận ra cảm xúc cá nhân của mình có thể ảnh hưởng đến tinh thần chung. Trong khi đó, người có EQ cao hiểu rằng dù chưa thực sự “vào guồng”, họ vẫn nên thể hiện tinh thần sẵn sàng và tôn trọng môi trường làm việc.

2. Khoe khoang quá đà về kỳ nghỉ Tết

Chia sẻ về chuyến du lịch, những món quà hay niềm vui ngày Tết là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn biến câu chuyện của mình thành “trung tâm vũ trụ”, nói liên tục về những trải nghiệm xa hoa, những khoản lì xì lớn hay thành tích cá nhân, bạn có thể vô tình khiến người khác cảm thấy bị so sánh hoặc lạc lõng. EQ cao thể hiện ở sự tinh tế: biết chia sẻ vừa đủ và quan tâm ngược lại đến câu chuyện của người đối diện. Một cuộc trò chuyện đầu năm nên mang tính kết nối thay vì phô diễn.

3. Thờ ơ với lời chào và sự kết nối đầu năm

Ngày đầu năm mới ở công sở thường đi kèm những lời chúc, cái bắt tay, hay ít nhất là một nụ cười thân thiện. Nếu bạn bước vào văn phòng với gương mặt lạnh lùng, cắm cúi vào điện thoại, bỏ qua lời chào của đồng nghiệp hoặc đáp lại một cách hờ hững, bạn đang tự tách mình khỏi tập thể. EQ thấp thường đi kèm với việc xem nhẹ những tương tác nhỏ. Trong khi đó, chính những hành động đơn giản như chủ động chúc Tết, hỏi thăm sức khỏe hay gửi lời chúc tốt đẹp cho năm mới lại là “chất keo” gắn kết đội nhóm.

4. Đổ lỗi hoặc than trách về công việc tồn đọng

Sau kỳ nghỉ dài, việc công việc dồn lại là điều khó tránh. Nếu bạn mở đầu năm mới bằng việc phàn nàn khối lượng việc quá nhiều, bóng gió trách đồng nghiệp chưa xử lý phần việc trước Tết, hay tỏ thái độ khó chịu khi được giao nhiệm vụ mới, bạn đang thể hiện sự thiếu kiểm soát cảm xúc. Người có EQ cao sẽ nhìn nhận đây là trạng thái chung và chủ động sắp xếp ưu tiên, trao đổi rõ ràng để giải quyết từng việc một. Thay vì than thở, họ chọn cách hành động.

5. Không tôn trọng nhịp độ chung của tập thể

Có người muốn khởi động chậm rãi, có người sẵn sàng bắt tay ngay vào kế hoạch lớn. Nếu bạn liên tục thúc ép người khác phản hồi ngay lập tức khi họ còn đang sắp xếp công việc, hoặc ngược lại, trì hoãn mọi thứ với lý do “đầu năm chưa cần vội”, bạn đang thiếu sự nhạy cảm với trạng thái chung. EQ cao là khả năng đọc được bầu không khí và điều chỉnh tốc độ phù hợp. Sự linh hoạt ấy giúp công việc trôi chảy và hạn chế mâu thuẫn không đáng có.

Ngày đầu đi làm sau Tết thực chất là cơ hội để tạo ấn tượng tích cực cho cả năm. Chỉ cần một thái độ chuyên nghiệp, một nụ cười chủ động và tinh thần sẵn sàng hợp tác, bạn đã ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Nếu lỡ nhận ra mình từng mắc một trong những biểu hiện trên, đừng quá lo lắng. Trí tuệ cảm xúc không phải năng lực bẩm sinh cố định, mà hoàn toàn có thể rèn luyện qua từng trải nghiệm. Bắt đầu từ cách bạn xuất hiện trong buổi sáng đầu năm. Đó có thể chính là bước khởi đầu cho một năm làm việc suôn sẻ và nhiều cơ hội phía trước.