MAMA 2022: BTS thắng lớn, IVE giành Daesang nhưng tranh cãi khi đạt luôn cúp vũ đạo

Lễ trao giải âm nhạc thường niên MAMA 2022 đã chính thức diễn ra vào hai ngày 29 và 30/11 tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản. Sự kiện quy tụ hàng loạt tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí Hàn Quốc như IVE, ITZY, Zico, Lim Young Woong, (G)I-DLE, Stray Kids, TXT, Kep1er, HYOLYN, BIBI, NMIXX, LE SSERAFIM, Street Man Fighter, KARA, TREASURE, ENHYPEN, NewJeans…

Bên cạnh những màn trình diễn ấn tượng của các nghệ sĩ thì kết quả của lễ trao giải cũng đang thu hút sự chú ý đông đảo cộng đồng fan Kpop.

MAMA 2022 đã chính thức khép lại

Năm 2022 đánh dấu sự vùng lên của các nhóm nhạc nữ, khiến các giải thưởng dành cho girlgroup có tính cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Không ngoài dự đoán của người hâm mộ, IVE đã xuất sắc giành giải Best New Female Artist với các thành tích ấn tượng trong năm qua trước những tên tuổi như NewJeans, LE SSERAFIM, NMIXX, Kep1er.

Đặc biệt, với siêu hit Love Dive, nhóm còn tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng khi chiến thắng luôn giải thưởng danh giá Daesang Song Of The Year tại MAMA.

Sau MMA, IVE tiếp tục giành Daesang Song Of The Year tại MAMA 2022 dù mới chỉ là tân binh

Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy khó hiểu khi MAMA trao cả giải Best Dance Perfomance Female Group (Nhóm nữ trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất) cho IVE. Không thể phủ nhận được sức hút của Love Dive trong năm qua nhưng so với các đối thủ khác như BLACKPINK, LE SSERAFIM, NewJeans, Red Velvet và (G)-IDLE thì vũ đạo của IVE còn gây nhiều tranh cãi.

IVE đạt luôn giải vũ đạo gây khó hiểu

Một số ý kiến về giải vũ đạo của IVE:

- Nhạc thì còn được chứ dance thì chê nha. Biểu cảm sân khấu cứ bị kì kì, nữ gen 4 thấy dance ok nhất là LE SSERAFIM với ITZY á!

- Chấm dựa trên nhiều tiêu chí thì gộp tất đi rồi lấy 1 giải thôi. Chứ giải trình diễn lại lấy % chủ yếu của digital (nhạc số)? Các giải khác toàn người vào chúc mừng vì nó đáng, giải này lấn cấn mà nói thì bị vơ vào là anti.

- Nghe bảo năm nay lấy digital cho hạng mục này cao, nên nhóm thắng năm nay cũng hợp lí. Nhưng mà hợp lí thì vẫn chê nha trình diễn kém nhất dàn đề cử.

Giải thưởng Best Female Solo Artist thuộc về cô nàng Nayeon của TWICE màn solo cực kỳ thành công. MAMA cũng rất biết cách “xoa dịu" cộng đồng fan TWICE sau khi bất ngờ loại thẳng girlgroup nổi tiếng nhà JYP ra khỏi giải thưởng Bonsang Worldwide Fan's Choice Top 10.

Nayeon giành nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất tại MAMA 2022

Bên cạnh đó, MAMA vẫn không hổ danh là đại hội “đẻ giải" với nhiều giải thưởng khiến dân tình phải bật cười, trong đó phải kể đến “Nghệ sĩ Chill nhất" dành cho Stray Kids. Không những ngày càng sáng tạo thêm nhiều giải phụ mà năm nay, MAMA còn gây bất ngờ khi “đẻ ra" thêm một giải Daesang mới toanh có tên MAMA Platinum.

Stray Kids với giải thưởng “Nghệ sĩ chill nhất"

Dù năm nay chỉ có mỗi J-Hope tham dự nhưng BTS vẫn chứng minh đẳng cấp của mình khi thắng lớn với 4 giải thưởng Daesang danh giá là Artist Of The Year, Album Of The Year, MAMA Platinum, Worldwide Icon Of The Year. J-Hope cũng gây ấn tượng với màn trình diễn solo bùng nổ tại sân khấu MAMA năm nay.

J-Hope đại diện BTS lên nhận Daesang tại MAMA 2022

Màn trình diễn ấn tượng của J-Hope

Kết quả lễ trao giải MAMA 2022: