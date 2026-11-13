Mâm cơm của “vua phim miền Tây” từng bán vé số nay xây biệt thự 700 m² cho bố mẹ

Đằng sau những mâm cơm đầy ắp món ngon là tình yêu của nam diễn viên dành cho gia đình và những ký ức tuổi thơ ở miền Tây.

Trước khi được khán giả cả nước biết đến qua “Về nhà đi con”, Quốc Trường từng đóng nhiều phim khu vực phía Nam và được gọi là “vua phim miền Tây”. Sở hữu sự nghiệp diễn xuất thành công, đồng thời gây dựng được cơ ngơi kinh doanh đáng chú ý, Quốc Trường vẫn dành nhiều tình cảm cho những bữa cơm gia đình. Nam diễn viên không chỉ thích ăn các món dân dã miền Tây mà còn thường xuyên tự đi chợ, vào bếp chuẩn bị những mâm cơm thịnh soạn cho người thân.

Nếu theo dõi trang cá nhân của Quốc Trường, khán giả có thể nhận ra ngoài hình ảnh lịch lãm, phong độ thường thấy, nam diễn viên còn có một sở thích khá đặc biệt: nấu ăn và chăm chút cho những bữa cơm nhà.

Ảnh: Quốc Trường

Không phải lúc nào cũng là sơn hào hải vị hay những món ăn đắt tiền, thực đơn của Quốc Trường có rất nhiều món quen thuộc với người miền Tây. Từ cá kho, mắm chưng, canh chua đến lẩu mắm, gỏi xoài, nam diễn viên dường như dành một tình cảm đặc biệt cho những hương vị gắn với quê hương Cần Thơ.

Đáng chú ý, Quốc Trường không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia nhiều công đoạn chuẩn bị. Anh từng chia sẻ hình ảnh tự đi chợ, lựa nguyên liệu rồi về nhà chế biến, bày biện thành những mâm cơm đầy đặn.

Mâm cơm có đặc sản chuột chiên sả, gỏi xoài và nhiều món đậm chất miền Tây

Một trong những mâm cơm gây chú ý của Quốc Trường có sự xuất hiện của chuột chiên sả và gỏi xoài – hai món ăn mang đậm màu sắc ẩm thực miền Tây.

Chuột đồng vốn là nguyên liệu quen thuộc ở nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ, đặc biệt vào mùa thu hoạch lúa. Sau khi được sơ chế kỹ, thịt chuột có thể chế biến thành nhiều món như nướng lu, xào sả ớt hoặc chiên giòn. Với món chuột chiên sả, phần thịt thường được tẩm ướp cùng sả, gia vị rồi chiên vàng, tạo mùi thơm đặc trưng. Khi ăn, món này thường được dùng cùng rau sống, dưa leo hoặc chấm nước mắm tùy khẩu vị.

Đi kèm là gỏi xoài với vị chua thanh, giòn mát, giúp cân bằng độ béo và đậm đà của món chiên. Đây cũng là kiểu kết hợp khá quen thuộc trong những bữa ăn miền Tây: một món đậm vị, một món chua ngọt để ăn không bị ngấy.

Quốc Trường thường đăng ảnh vào bếp nấu cơm. Ảnh: Quốc Trường

Không dừng lại ở những món ăn đơn lẻ, Quốc Trường còn từng khoe một mâm lẩu mắm được chuẩn bị khá hoành tráng. Đây vốn là món ăn đặc trưng của miền Tây, có phần nước dùng nấu từ mắm cá linh hoặc mắm cá sặc, kết hợp với sả, cà tím và các loại nguyên liệu tạo vị ngọt.

Một nồi lẩu mắm đúng điệu thường có rất nhiều đồ ăn kèm như cá, tôm, mực, thịt heo quay cùng các loại rau đặc trưng: bông súng, rau đắng, rau nhút, kèo nèo, cà tím... Khi ăn, thực khách nhúng rau và các loại topping vào nồi nước lẩu nóng, dùng cùng bún tươi hoặc cơm trắng.

Những mâm cơm ngon mắt, hấp dẫn mà nam diễn viên tự vào bếp nấu. Ảnh: Quốc Trường

Nhìn vào những mâm cơm được nam diễn viên chia sẻ, có thể thấy anh khá yêu thích kiểu ăn uống phong phú, nhiều món và đậm vị quê nhà.

Anh tự đi chợ để mua được những loại thực phẩm tươi sống. Ảnh: Quốc Trường

Bên cạnh các món miền Tây, Quốc Trường cũng không ngại thử sức với những món ăn đặc sản của các vùng miền khác.

Một trong những món từng xuất hiện trong những hình ảnh vào bếp của anh là cơm gà Hội An. Đây là món ăn có sự kết hợp giữa cơm nấu với nước luộc gà hoặc nước dùng gà, thịt gà xé hoặc chặt miếng, ăn cùng rau răm, hành tây, đồ chua và nước mắm pha.

Điểm hấp dẫn của cơm gà Hội An nằm ở phần cơm vàng óng, tơi hạt, thơm mùi nghệ và nước luộc gà. Thịt gà thường có độ dai ngọt, ăn kèm rau thơm và chút tương ớt tạo nên tổng thể hài hòa.

Đĩa cơm gà Hội An do chính tay Quốc Trường thực hiện. Ảnh: Quốc Trường

Một chi tiết khá thú vị trong thói quen ăn uống của Quốc Trường là anh thích kết hợp cơm với trái cây. Trong những hình ảnh được chia sẻ, dưa hấu và xoài thường xuyên xuất hiện bên cạnh các món ăn chính.

Đây là cách ăn khá gần gũi với khẩu vị của nhiều người miền Tây, nơi trái cây không chỉ được dùng làm món tráng miệng mà đôi khi còn xuất hiện ngay trong bữa cơm. Vị ngọt, chua nhẹ và độ mọng nước của trái cây tạo cảm giác thanh mát khi ăn cùng những món mặn đậm đà.

Quốc Trường có sở thích kết hợp cơm với trái cây. Ảnh: Quốc Trường

Từng bán vé số, phụ hồ, lớn lên cùng người cha thích nấu ăn

Tình yêu bếp núc của Quốc Trường có lẽ không phải sở thích nhất thời mà phần nào bắt nguồn từ chính gia đình.

Trong một cuộc trò chuyện được đăng tải năm 2020, nam diễn viên từng chia sẻ rằng cha mình mới là người thường xuyên nấu cơm trong nhà, chứ không phải mẹ. Anh cũng cho biết bản thân rất coi trọng những giá trị truyền thống và luôn muốn duy trì sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Tình yêu bếp núc của Quốc Trường phần nào bắt nguồn từ chính gia đình. Ảnh: Quốc Trường

Quốc Trường từng kể trước khi anh lên TP.HCM lập nghiệp, gia đình có khoảng thời gian khá khó khăn. Lớn lên ở xóm chợ, ngoài phụ gia đình bán hàng, anh còn bán vé số, làm phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Anh luôn mong muốn mình có thể trở thành người mang lại năng lượng tích cực, giúp cha mẹ vui vẻ và tự hào hơn. Sau này, khi đã có chỗ đứng trong nghề, anh hoàn thành cho gia đình căn biệt thự hai mặt tiền rộng 700 m² tại Cần Thơ, căn nhà anh ấp ủ từ lâu.

Nam diễn viên cũng quan niệm đàn ông hoàn toàn có thể vào bếp, đeo tạp dề và chia sẻ công việc gia đình. Với anh, việc một người đàn ông biết nấu ăn, chăm sóc những người thân yêu là điều đáng trân trọng.

Năm 2019, Quốc Trường từng thực hiện series ẩm thực mang tên Vào bếp đi con. Trong chương trình, anh tự tay chế biến món canh sim lo của người Khmer, món ăn được học từ mẹ và gắn với ký ức tuổi thơ.

Nam diễn viên Về nhà đi con vào bếp cùng người thân. Ảnh: Quốc Trường

Nam diễn viên kể rằng ngày nhỏ, gia đình không có nhiều điều kiện. Anh và em trai rất thích ăn canh ghẹ, thịt bò nấu me nhưng đôi khi mẹ không đủ tiền mua nguyên liệu. Thay vào đó, bà dùng bắp chuối và khô cá rúng để nấu món canh sim lo cho cả nhà. Từ một món ăn được chế biến trong hoàn cảnh thiếu thốn, canh sim lo trở thành hương vị kỷ niệm mà Quốc Trường luôn nhớ.

Chia sẻ về lý do thực hiện chương trình, nam diễn viên từng nói rằng dù mỗi người có thể thành công hay nổi tiếng đến đâu, khi trở về với gia đình vẫn chỉ là một người bình thường. Tình yêu thương đôi khi không cần thể hiện bằng những điều lớn lao mà đơn giản chỉ là một bữa cơm quây quần.

Từ cậu bé bán vé số ở xóm chợ đến “vua phim miền Tây” một thời, những mâm cơm Quốc Trường chia sẻ không đơn thuần là hình ảnh một người nổi tiếng khoe tài nấu nướng. Đó còn là cách anh giữ gìn những hương vị quen thuộc, dành thời gian cho gia đình và tìm thấy niềm vui trong những điều rất đời thường.